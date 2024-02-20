Рашисты ударили по Сумщине из артиллерии и авиации: Погибли 2 человека. ФОТО
Российские оккупанты ударили по Новослободской громаде Сумщины, в результате чего возник пожар. Сейчас известно о двух погибших.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в 5 часов утра россияне нанесли авиационно-артиллерийский удар по Новослободской громаде Конотопского района.
"В результате обстрела произошел пожар в жилом доме. Пожар локализован. Обнаружены тела двух погибших. Разбор завалов и поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Информация о последствиях обстрелов уточняется.
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володимир омельянов
показать весь комментарий20.02.2024 09:31 Ответить Мне нравится 5
Grigoriy1959
показать весь комментарий20.02.2024 12:29 Ответить Мне нравится 1
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