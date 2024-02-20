РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5576 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 760 3

Рашисты ударили по Сумщине из артиллерии и авиации: Погибли 2 человека. ФОТО

Российские оккупанты ударили по Новослободской громаде Сумщины, в результате чего возник пожар. Сейчас известно о двух погибших.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Обстріл Новослобідської громади на Сумщині

Так, в 5 часов утра россияне нанесли авиационно-артиллерийский удар по Новослободской громаде Конотопского района.

"В результате обстрела произошел пожар в жилом доме. Пожар локализован. Обнаружены тела двух погибших. Разбор завалов и поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Читайте: В течение 18 февраля россияне 12 раз обстреляли Сумщину – зафиксирован 81 взрыв, - ОВА

Автор: 

обстрел (27366) Сумская область (3172)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жодного дня не проходить без загибелі мирних громадян ,так воює боягузливий світовий терорист путін і його злочина орда.
показать весь комментарий
20.02.2024 09:31 Ответить
Трясця ! Чого Зеленський не приїде у ці бідні села, щоб поховати загиблих ? Обстріли ж не весь час. Можна побути з народом, поплакати та подякувати місцевій владі за бездіяльність.
показать весь комментарий
20.02.2024 12:29 Ответить
 
 