Три образовательных учреждения повреждены в результате российских обстрелов Херсонщины ночью. ФОТОрепортаж

На Херсонщине в результате обстрелов повреждены три учебных заведения - два детсада и школа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Из реактивных систем залпового огня оккупанты ударили по Белозерке. Удары пришлись по детскому саду, частному дому, а также в помещении местной школы выбило стекла", - говорится в сообщении.

В то же время в Тягинской громаде зафиксировано попадание по детскому саду. Российские войска обстреляли его из минометов.

Утром по Станиславу выпустили по меньшей мере 23 снаряда. В результате повреждено с десяток жилых домов. Местные жители не пострадали.

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