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Три образовательных учреждения повреждены в результате российских обстрелов Херсонщины ночью. ФОТОрепортаж

На Херсонщине в результате обстрелов повреждены три учебных заведения - два детсада и школа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Из реактивных систем залпового огня оккупанты ударили по Белозерке. Удары пришлись по детскому саду, частному дому, а также в помещении местной школы выбило стекла", - говорится в сообщении.

В то же время в Тягинской громаде зафиксировано попадание по детскому саду. Российские войска обстреляли его из минометов.

Утром по Станиславу выпустили по меньшей мере 23 снаряда. В результате повреждено с десяток жилых домов. Местные жители не пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты за сутки обстреляли Херсонщину из артиллерии, минометов, РСЗО, танков и БПЛА, 2 человека получили ранения

Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини

Автор: 

детсад (429) обстрел (27366) школа (3016) Херсонская область (4807)


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ЯКЩО НЕМАЄ ГРОШЕЙ НА РЕМОНТ,ЗВЕРТАЙТЕСЬ НА БАТЬКІВЩИНУ ПРЕЗИДЕНТА!

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175 млн. на ремонт та йоржики по 4 тис, - в https://t.me/+Durv842fNdc0ZTYy Кривому Розі так ремонтують одну зі шкіл.

Тендер сплив в системі Prozorro. Ціни на https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-10-002940-a ремонтування - фантастичні. Навіщо дітлахам швейцарські йоржики з нержавіючої матової сталі за 4100 грн - не зрозуміло. Вартість середнього йоржику в мережі - 150-300 гривень.

А загалом школу поремонтують за 175 лямів. Це приблизно 5 тис хороших дронів для армії. Без коментарів.

https://t.me/+yQSxOe8lp-dlZTgy ТРУХА
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20.02.2024 11:01 Ответить
 
 