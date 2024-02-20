Три образовательных учреждения повреждены в результате российских обстрелов Херсонщины ночью. ФОТОрепортаж
На Херсонщине в результате обстрелов повреждены три учебных заведения - два детсада и школа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"Из реактивных систем залпового огня оккупанты ударили по Белозерке. Удары пришлись по детскому саду, частному дому, а также в помещении местной школы выбило стекла", - говорится в сообщении.
В то же время в Тягинской громаде зафиксировано попадание по детскому саду. Российские войска обстреляли его из минометов.
Утром по Станиславу выпустили по меньшей мере 23 снаряда. В результате повреждено с десяток жилых домов. Местные жители не пострадали.
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175 млн. на ремонт та йоржики по 4 тис, - в https://t.me/+Durv842fNdc0ZTYy Кривому Розі так ремонтують одну зі шкіл.
Тендер сплив в системі Prozorro. Ціни на https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-10-002940-a ремонтування - фантастичні. Навіщо дітлахам швейцарські йоржики з нержавіючої матової сталі за 4100 грн - не зрозуміло. Вартість середнього йоржику в мережі - 150-300 гривень.
А загалом школу поремонтують за 175 лямів. Це приблизно 5 тис хороших дронів для армії. Без коментарів.
https://t.me/+yQSxOe8lp-dlZTgy ТРУХА