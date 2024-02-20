РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5576 посетителей онлайн
Новости Фото
7 471 22

Шпионил за комплексами ПВО и хотел вступить в ЧВК "Вагнер": СБУ задержала информатора РФ на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили российского информатора, разведывавшего места базирования ВСУ на Кировоградщине. Среди его приоритетных целей были пункты дислокации украинских комплексов противовоздушной обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Кроме того фигуранта интересовали координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских защитников. Полученные сведения он направлял в несколько российских Телеграмм-каналов, координирующих спецслужбы РФ для сбора разведданных о Силах обороны Украины.

Кроме того, вражеский информатор в начале полномасштабной войны хотел присоединиться к боевикам частной военной компании "Вагнер" и воевать против Украины.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение: своевременно уличили злоумышленника и поэтапно задокументировали его преступные действия.

Читайте: Атака "Шахедами" на Юг: работала ПВО, обошлось без пострадавших и вражеских попаданий

Отмечается, что оперативное реагирование Службы безопасности позволило сорвать планы агрессора по получению разведданных, а самого российского осведомителя задержать в собственном доме.

Как установило расследование, фигурантом оказался идеологический сторонник рашизма. В этом году он по собственной инициативе начал "сливать" информацию о Силах обороны во вражеские интернет-ресурсы. Чтобы собрать разведданные, злоумышленник выходил на местность, где скрыто фиксировался объекты военной инфраструктуры.

Для конспирации разведывательной активности фигурант постоянно менял сим-карты мобильных операторов.

Также смотрите: Задержан информатор РФ, обустроивший в своем гараже "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ в Кировоградской области, - СБУ. ФОТО

Во время обысков по месту жительства задержанного изъяты средства связи с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет заключения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью враг снова атаковал юг Украины, 7 "шахедов" сбила ПВО, один человек получил ранения. ФОТОрепортаж

СБУ затримала інформатора РФ на Кіровоградщині
СБУ затримала інформатора РФ на Кіровоградщині
СБУ затримала інформатора РФ на Кіровоградщині
СБУ затримала інформатора РФ на Кіровоградщині

Автор: 

СБУ (19931) шпионаж (1392) Кировоградская область (633)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Чергова мерзенна ублюдська ублюдіна...
показать весь комментарий
20.02.2024 10:20
+6
За зраду під час війни лише розстріл зупинить цих виродків,тому досит гратись в демократію в країні війна .
показать весь комментарий
20.02.2024 10:24
+5
Доброволець на м'ясо? Чи сподівався, як любителі НКВС, що буде у загороджувальному загоні?
Е ні, хохлятко. Ти - тушонка найнижчого гатунку.
показать весь комментарий
20.02.2024 10:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова мерзенна ублюдська ублюдіна...
показать весь комментарий
20.02.2024 10:20 Ответить
"...та хотів вступити до ПВК "Вагнер"..."

Оно хотело... Так надо было отпустить... тока упаковать чёрный пакет и "отпустить", методом "Нештатный сход боеприпаса"
показать весь комментарий
20.02.2024 13:35 Ответить
Доброволець на м'ясо? Чи сподівався, як любителі НКВС, що буде у загороджувальному загоні?
Е ні, хохлятко. Ти - тушонка найнижчого гатунку.
показать весь комментарий
20.02.2024 10:23 Ответить
За зраду під час війни лише розстріл зупинить цих виродків,тому досит гратись в демократію в країні війна .
показать весь комментарий
20.02.2024 10:24 Ответить
Шось у цього агєнтапідара телеХВон гавняний якийсь На гілляку це падло, і не возитись з цим лайном.
показать весь комментарий
20.02.2024 10:24 Ответить
Телефон гівняний щоб не шкода було скинути його ...
показать весь комментарий
20.02.2024 10:32 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2024 11:54 Ответить
?
показать весь комментарий
20.02.2024 13:01 Ответить
На гілляку це падло...
показать весь комментарий
20.02.2024 16:13 Ответить
Тепер поняВ
показать весь комментарий
20.02.2024 17:17 Ответить
Знов розмите обличчя, знов навідник, знов затримано, і так кожен день по декілька раз що загалом з 24.02.2022 складає вже багато тисяч повідомлень і часто йдеться не про одну особу а декілька. Щось мені не дуже віриться у ТАКІ масштаби "шпигунів", щоб тисячам було плювати на ризик провести за гратами, навіть за винагороду, до 12 років свого життя?!!! Тому я вже не впевнений чи варто довіряти усім цім сповіщенням, і чи не є це фейками заради того щоб показати як "вправно" працює СБУ, бо обстріли продовжуються і координати об'єктів для удару рашисти отримують!!!
показать весь комментарий
20.02.2024 10:30 Ответить
Я вірю, і я вірю що беруть дуже мало ...
показать весь комментарий
20.02.2024 10:35 Ответить
А я НАОЧНО знаю як СБУ фальсифікувало справи. Це стосувалось не шпигунства, але точно було вигаданими справами по котрих відібрали всю документацію, офісну оргтехніку, закривали рахунки використовуючи як "№понятих" людей з СІЗО що викривалось присутнім на обшуках адвокатом, щоб через місяць запропонувати закрити справу за чималу винагороду. Тож НЕ ВІРЮ у доброчесність а тому НЕ ВІРЮ у справжність усіх "затримань", а сфотографувати та замилити обличчя можливо будь кому, як і зробити необхідні сповіщення посилаючи на Ваш телефон повідомлення з телефонів "слідчих" та Ваші відповіді на них і знов таки публікувати фото, або скріншоти із розмиттям адресатів. Навіть і Фотошопу робити не треба!!!
показать весь комментарий
20.02.2024 10:50 Ответить
А я не про СБУ, я про ждунів ...
показать весь комментарий
20.02.2024 10:53 Ответить
З пляшкою ознайомили, сподіваюсь?
показать весь комментарий
20.02.2024 10:32 Ответить
Молодці Козаки! Ворога московського, треба ретельно пильнувати, щоб не гадив по тилам і передовій!!
Тримаймося та борімося!!
показать весь комментарий
20.02.2024 10:35 Ответить
Какой голімий фотошоп на фото з номерами телефонів.Запомятайте-жодна ******* ціфрова камера не зробить таке фото з екрана samsung навіть з ***********.Тупо дебільний піар фсб(ой вибачте субеу).
показать весь комментарий
20.02.2024 10:38 Ответить
Якось дивно, що ті інформатири невидимі для воєнкомів. Не мобілізовані.
тільки ото порозставляють ноги, посмердять яйцями, а потім може й на волю відупскають.
А на хіба? Мало посадок?
показать весь комментарий
20.02.2024 11:23 Ответить
Довго вони посібника ТЕРРОРИСТІВ «вели»ТАКИХ ВИРОДКІВ МОМЕНТАЛЬНО ТРЕБА ЗАКРИВАТИ і не п'ять років , а 25 !
показать весь комментарий
20.02.2024 11:42 Ответить
Вісім років???? То може вже суддям припиняти лицемірити, та починати роздавати нагороди «За заслугі пєрєд Атєчєством»?
показать весь комментарий
20.02.2024 12:08 Ответить
Тільки розстріл може зупинити цих виродків.
показать весь комментарий
20.02.2024 12:12 Ответить
Sudjitj njenada, budtje gumanjistami, Ukrainci! Zadjerzhivatj, doprositj 's pristrastjijem', i RASSTRELJATJ na mestje!
показать весь комментарий
20.02.2024 12:31 Ответить
 
 