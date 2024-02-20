Шпионил за комплексами ПВО и хотел вступить в ЧВК "Вагнер": СБУ задержала информатора РФ на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили российского информатора, разведывавшего места базирования ВСУ на Кировоградщине. Среди его приоритетных целей были пункты дислокации украинских комплексов противовоздушной обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Кроме того фигуранта интересовали координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских защитников. Полученные сведения он направлял в несколько российских Телеграмм-каналов, координирующих спецслужбы РФ для сбора разведданных о Силах обороны Украины.

Кроме того, вражеский информатор в начале полномасштабной войны хотел присоединиться к боевикам частной военной компании "Вагнер" и воевать против Украины.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение: своевременно уличили злоумышленника и поэтапно задокументировали его преступные действия.

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Отмечается, что оперативное реагирование Службы безопасности позволило сорвать планы агрессора по получению разведданных, а самого российского осведомителя задержать в собственном доме.

Как установило расследование, фигурантом оказался идеологический сторонник рашизма. В этом году он по собственной инициативе начал "сливать" информацию о Силах обороны во вражеские интернет-ресурсы. Чтобы собрать разведданные, злоумышленник выходил на местность, где скрыто фиксировался объекты военной инфраструктуры.

Для конспирации разведывательной активности фигурант постоянно менял сим-карты мобильных операторов.

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Во время обысков по месту жительства задержанного изъяты средства связи с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет заключения.

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