Сообщено о подозрении киевскому блогеру, который готовил фейки для кремлевских СМИ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу на киевского блогера, который позиционировал себя как "политэксперт" и распространял фейки о войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник отрицал вооруженную агрессию РФ и пытался дискредитировать командование сил обороны в пользу страны-агрессора.

"Также он распространял дезинформацию об общественно-политической ситуации в Украине и таким образом пытался бросить тень на международный имидж нашего государства. Для разгона фейков псевдоэксперт использовал собственный ютуб-канал и страницы в популярных соцсетях", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, сообщения и видеокомментарии блогера активно "подхватывали" основные российские телеканалы и интернет-издания, создававшие на их основе постановочные сюжеты и провокационные публикации.





Общая аудитория этих медиа-площадок составляла более полумиллиона пользователей.

Кроме того, пропагандисты страны-агрессора приглашали его к участию в телеэфирах вражеских информресурсов, в частности на канал "звезда", принадлежащий минобороны РФ.

По данным следствия, фигурант еще до начала полномасштабного вторжения в Россию был постоянным участником ток-шоу на телеканалах Медведчука.

Там он навязывал аудитории прокремлевские нарративы по поводу внутренней обстановки в Украине и внешнего курса нашего государства.

Во время обысков в доме пророссийского блогера обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами его подрывной деятельности.

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Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.