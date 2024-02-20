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Сообщено о подозрении киевскому блогеру, который готовил фейки для кремлевских СМИ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу на киевского блогера, который позиционировал себя как "политэксперт" и распространял фейки о войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник отрицал вооруженную агрессию РФ и пытался дискредитировать командование сил обороны в пользу страны-агрессора.

"Также он распространял дезинформацию об общественно-политической ситуации в Украине и таким образом пытался бросить тень на международный имидж нашего государства. Для разгона фейков псевдоэксперт использовал собственный ютуб-канал и страницы в популярных соцсетях", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, сообщения и видеокомментарии блогера активно "подхватывали" основные российские телеканалы и интернет-издания, создававшие на их основе постановочные сюжеты и провокационные публикации.

Затримання блогера
Затримання блогера

Общая аудитория этих медиа-площадок составляла более полумиллиона пользователей.

Кроме того, пропагандисты страны-агрессора приглашали его к участию в телеэфирах вражеских информресурсов, в частности на канал "звезда", принадлежащий минобороны РФ.

По данным следствия, фигурант еще до начала полномасштабного вторжения в Россию был постоянным участником ток-шоу на телеканалах Медведчука.

Там он навязывал аудитории прокремлевские нарративы по поводу внутренней обстановки в Украине и внешнего курса нашего государства.

Во время обысков в доме пророссийского блогера обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами его подрывной деятельности.

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Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Автор: 

пропаганда (3684) СБУ (19931) фейк (679)


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Топ комментарии
+11
млядь,що за влада ?? цей поц повинен вже давно сидіти і добувати уран і не 8 років,а 20 повинен сидіти ! придурок-міністр малюска--ДЕ серьозні закони про зраду,колабараціонізм і т.д в війсковий час ? коли ви дятли почнете робити !!!!!
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20.02.2024 12:51
+9
На Юзика похож!
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20.02.2024 12:36
+7
Імя, сестра (с)
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20.02.2024 12:33
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20.02.2024 12:33 Ответить
Корнiйчук
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20.02.2024 12:36 Ответить
млядь,що за влада ?? цей поц повинен вже давно сидіти і добувати уран і не 8 років,а 20 повинен сидіти ! придурок-міністр малюска--ДЕ серьозні закони про зраду,колабараціонізм і т.д в війсковий час ? коли ви дятли почнете робити !!!!!
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20.02.2024 12:51 Ответить
чувак иди к ***** отсоси, и спроси как невальный
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20.02.2024 13:14 Ответить
Судя по пузу- он самый.
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20.02.2024 13:14 Ответить
.... мені теж цікаво!
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20.02.2024 12:36 Ответить
На Юзика похож!
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20.02.2024 12:36 Ответить
Так він і завагітнів від сруськага міра, он яке барило…! Так відверто і упевнено, гадити в Україні, де живуть Мирні люди!!!??.
Дайте вірьовку, щоб він завершив свій нікчемний час…
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20.02.2024 12:36 Ответить
На палю та усі справи ...
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20.02.2024 12:40 Ответить
може мосійчук?
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20.02.2024 12:44 Ответить
Мосійчучка? Мабуть, вагітна.
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20.02.2024 13:06 Ответить
вона мосЕйчучка
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20.02.2024 13:10 Ответить
Згода. Але ж підходе під опис діяльності.
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20.02.2024 13:36 Ответить
Журналісти видання The Washington Post отримали доступ до понад 100 документів, у яких зібрано звітність про результати антиукраїнської кампанії.
Кампанія стартувала навесні 2023 року та мала два напрямки.
Перший напрямок - вплив на українців, які мали зневіритися та вимагати " миру".
Другий напрямок - на західну аудиторію: пересічні громадяни дізнавалися про "наскрізь корумповану країну", а політична еліта - про гарантований програш України у війні з РФ.
"Інформаційно-психологічними операціями" займається перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко.
Його підлеглі поділили між собою дві точки застосування сили.
Заступник Кирієнко, Тетяна Матвєєва, керівник департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій займалася Європою.
Інший заступник, Олександр Харичов, "присвятив" себе Україні.
Для того, щоб поширювати прокремлівські наративи, найняли "фабрику тролів". "Працівники" написали 1 300 повідомлень та 37 тис. коментарів. Прайс за роботу - 660 дол. на місяць за умови написання 100 коментарів на добу.
Аналогічні "фабрики" працювали в західному сегменті соцмережі, свідчить розслідування WP. Зокрема, було викрито проект Doppelgänger.
У рамках цього проекту створено 30 тис. фейкових облікових записів, які компрометували українців в очах французів, німців, британців, американців. Також розповсюджували підроблені документи з "корупційними схемам
. Крім соцмереж, Кремль купував коментарі та публікації в авторитетних західних ЗМІ, розповіли WP. Прайс за таку роботу - від 39 тис.
@yigal_levin
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20.02.2024 13:23 Ответить
"про "наскрізь корумповану країну", А що вона не корумпована зеленью ?
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20.02.2024 13:59 Ответить
Судя по анализу Ю.Швеца если в этой инфе фамилиё Кириенко заменить на Дерьмак, сразу станет ясно , кто именно проводит активное мероприятие кремля. Это будущая явка с повинной главного врага Украины. Для приговора ничего выдумывать не надо.
А Вашингтон пост просто извиняется за Шустера -недоглядели, просмотрели змеёныша. Интересно другое. Как полугой Дерьмак костыряет другому полугою Кириенко. Хотя у них же связной то один -Ромчик Абрамович.
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20.02.2024 14:35 Ответить
До сраки йому ваші підозри!
Доки цей цирк триватиме?
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20.02.2024 13:41 Ответить
От тому ,я все життя буду згадувати і запитувати
--Чому не пристрелили Шуфрича на блок-посту ?
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20.02.2024 13:43 Ответить
Тих би хто його пристрелив вже б точно засудили... І вони це розуміють, тому і сцють...
Починати з суддів треба.
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20.02.2024 13:51 Ответить
Сообщєніє? Правда? Плахой мальчік.
А проукраїнських громадян на захопленій території кацапи знищують.
Поцілуйте в сраку цього мальчіка і відпустіть. Що ви й зробите.
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20.02.2024 13:41 Ответить
На ютюбі ,ці так звані блохєри..під прапорцями українськими,і російськими створюють декілька аккаунтів..Ховаючи обличчя і змінюючи голос. І просять донатити на ЗСУ.
ЯК ВИ можете донатити тим ,якщо оці персонажі ,ховаються за кадром ?
Де гарантія ,що ваші гроші не потрапляють у чиюсь кишеню,або ще гірше йдуть на кошти ворогу ?
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20.02.2024 13:42 Ответить
По -твоєму, не треба донатити? Є Стерненко, Чмут, Притула, Фірсов, Беспалий, Порошенко, в кінці кінців - донатьте їм.
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20.02.2024 13:57 Ответить
Ви УВАЖНО прочитали мій допис?...повторити?
На ютюбі...Ховаючи обличчя і змінюючи голос...
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20.02.2024 14:01 Ответить
Их Поярков классно прозвал - БлогеРасты.
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20.02.2024 14:36 Ответить
Тобто Ви хочете зробити висновок, що у дискредитації України винні ІПСО рашистське, а не дії Зєрмака. Це рашисти вкрали 1 млрд доларів в МО у 2022 році і більше 1млрд у 2023, це вони посадили Червінськлго, злили операцію Вагнер, переслідують Пашинського, крадуть на закупках в МО, розвалили ракетну програму, не допускають опозицію до виконання обов'язків парламентарів в міжнародній діяльності, закрили доступ до опозиційних проукраїнських каналів, розісралися з Байденом, зняли Залужного, чи це Зєрмак зробив під гіпнозом як і багато іншого. До речі Ви не вказали, звідки документи, хоча там є натяк на це. Ви хочете відбілити Зєрмака? Вам мало крові і страждань українців через дії Зєрмака?
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20.02.2024 13:53 Ответить
І у війні винуваті не пуйло з рашистами, а наша влада?
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20.02.2024 14:50 Ответить
Скільки можна одне й теж саме. Ваша влада біла і пухнаста і, взагалі, ні в чому не винувата, свята, тьху. Прочитайте допис . То була відповідь.
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20.02.2024 15:53 Ответить
"Войну начал путин, но двери ему открыл зеленский" (с)
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20.02.2024 17:48 Ответить
Війна почалася в 2014-ому. Хто йому тоді відкривав двері?
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20.02.2024 21:24 Ответить
А хто тоді був президентом, коли у 2014 все почалося?
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21.02.2024 12:22 Ответить
Упіймали тільки одного? Тьфу...
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20.02.2024 14:07 Ответить
Вот одного не понимаю - он что, считал себя "неуловимым Джо"? думал, за свою деятельность отвечать не придётся или его не найдут? откуда такие берутся?...
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20.02.2024 17:39 Ответить
 
 