Сообщено о подозрении киевскому блогеру, который готовил фейки для кремлевских СМИ, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности собрала доказательную базу на киевского блогера, который позиционировал себя как "политэксперт" и распространял фейки о войне в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, злоумышленник отрицал вооруженную агрессию РФ и пытался дискредитировать командование сил обороны в пользу страны-агрессора.
"Также он распространял дезинформацию об общественно-политической ситуации в Украине и таким образом пытался бросить тень на международный имидж нашего государства. Для разгона фейков псевдоэксперт использовал собственный ютуб-канал и страницы в популярных соцсетях", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, сообщения и видеокомментарии блогера активно "подхватывали" основные российские телеканалы и интернет-издания, создававшие на их основе постановочные сюжеты и провокационные публикации.
Общая аудитория этих медиа-площадок составляла более полумиллиона пользователей.
Кроме того, пропагандисты страны-агрессора приглашали его к участию в телеэфирах вражеских информресурсов, в частности на канал "звезда", принадлежащий минобороны РФ.
По данным следствия, фигурант еще до начала полномасштабного вторжения в Россию был постоянным участником ток-шоу на телеканалах Медведчука.
Там он навязывал аудитории прокремлевские нарративы по поводу внутренней обстановки в Украине и внешнего курса нашего государства.
Во время обысков в доме пророссийского блогера обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами его подрывной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
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Дайте вірьовку, щоб він завершив свій нікчемний час…
Кампанія стартувала навесні 2023 року та мала два напрямки.
Перший напрямок - вплив на українців, які мали зневіритися та вимагати " миру".
Другий напрямок - на західну аудиторію: пересічні громадяни дізнавалися про "наскрізь корумповану країну", а політична еліта - про гарантований програш України у війні з РФ.
"Інформаційно-психологічними операціями" займається перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко.
Його підлеглі поділили між собою дві точки застосування сили.
Заступник Кирієнко, Тетяна Матвєєва, керівник департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій займалася Європою.
Інший заступник, Олександр Харичов, "присвятив" себе Україні.
Для того, щоб поширювати прокремлівські наративи, найняли "фабрику тролів". "Працівники" написали 1 300 повідомлень та 37 тис. коментарів. Прайс за роботу - 660 дол. на місяць за умови написання 100 коментарів на добу.
Аналогічні "фабрики" працювали в західному сегменті соцмережі, свідчить розслідування WP. Зокрема, було викрито проект Doppelgänger.
У рамках цього проекту створено 30 тис. фейкових облікових записів, які компрометували українців в очах французів, німців, британців, американців. Також розповсюджували підроблені документи з "корупційними схемам
. Крім соцмереж, Кремль купував коментарі та публікації в авторитетних західних ЗМІ, розповіли WP. Прайс за таку роботу - від 39 тис.
@yigal_levin
А Вашингтон пост просто извиняется за Шустера -недоглядели, просмотрели змеёныша. Интересно другое. Как полугой Дерьмак костыряет другому полугою Кириенко. Хотя у них же связной то один -Ромчик Абрамович.
Доки цей цирк триватиме?
--Чому не пристрелили Шуфрича на блок-посту ?
Починати з суддів треба.
А проукраїнських громадян на захопленій території кацапи знищують.
Поцілуйте в сраку цього мальчіка і відпустіть. Що ви й зробите.
ЯК ВИ можете донатити тим ,якщо оці персонажі ,ховаються за кадром ?
Де гарантія ,що ваші гроші не потрапляють у чиюсь кишеню,або ще гірше йдуть на кошти ворогу ?
На ютюбі...Ховаючи обличчя і змінюючи голос...