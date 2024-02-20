В центре Киева в гостинице из-за ссоры произошла стрельба: ранен мужчина. ФОТОрепортаж

В Печерском районе Киева произошла стрельба в гостинице. Один человек получил ранение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

Как отмечается, между двумя посетителями внезапно возник конфликт, в результате которого один из мужчин ударил другого, а затем достал оружие и произвел выстрел.

Потерпевший получил ранение, врачи на месте оказали ему медицинскую помощь.

"Полицейские установили личность правонарушителя и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец Львовщины, 1998 года рождения. Эксперты изъяли с места происшествия вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

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По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Задержанному объявили о подозрении, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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