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В центре Киева в гостинице из-за ссоры произошла стрельба: ранен мужчина. ФОТОрепортаж

В Печерском районе Киева произошла стрельба в гостинице. Один человек получил ранение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

Как отмечается, между двумя посетителями внезапно возник конфликт, в результате которого один из мужчин ударил другого, а затем достал оружие и произвел выстрел.

Потерпевший получил ранение, врачи на месте оказали ему медицинскую помощь.

"Полицейские установили личность правонарушителя и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец Львовщины, 1998 года рождения. Эксперты изъяли с места происшествия вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

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По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Задержанному объявили о подозрении, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Стрілянина в готелі Києва
Стрілянина в готелі Києва
Стрілянина в готелі Києва

Автор: 

Киев (25580) отель (120) стрельба (3257)


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Хорошо, що до застосування гранат справа не дійшла.......
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20.02.2024 12:48 Ответить
На фото Форт 9Р 9 мм ? Травмат?
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20.02.2024 12:49 Ответить
Стопудово. Незнаю натуя її люди купляють?
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20.02.2024 14:20 Ответить
Резина…
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20.02.2024 13:27 Ответить
Якщо у 26 розуму нема, то його вже не буде ніколи.
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20.02.2024 13:53 Ответить
Вот такие долбодятлы и дают аргументы против разрешения оружия для граждан Украины.
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20.02.2024 14:13 Ответить
Де ж тут аргумєнти? Якщо у таких довбодятлів на руках є заборонений до володіння травмат? Якщо якісь аргументи вони і дають, то виключно в сторону нагальної потреби розблокувати дозвіл.
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20.02.2024 14:15 Ответить
Нє, ну так далі не піде, один стріляє, інший стільцями кидається, жодного жмура.Терміново дозволити носіння короткостволів, щоб як вже стрілянина, то щоб по справжньому, обидва, щоб гаратновано труп з'явився, швейцар там наприклад .
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20.02.2024 16:26 Ответить
 
 