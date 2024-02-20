В результате российских атак по гражданской инфраструктуре Херсонщины пострадали три человека, в том числе двое полицейских. ФОТОрепортаж

Военные РФ били по гражданской инфраструктуре Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БпЛА, атаковали полицейские группы.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"Во время артиллерийского обстрела Гавриловки получил травму ноги 44-летний работник полиции Днепропетровской области. Также в больницу обратился 22-летний херсонский полицейский, у которого диагностировали взрывную травму и сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты сбросили взрывное устройство с дрона на Берислав.

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"В результате взрыва 41-летний местный житель получил осколочное ранение. Также в городе под вражескую атаку с БпЛА попала следственно-оперативная группа полиции, повреждения получил служебный автомобиль", - сообщили в Нацполиции.

Россияне из беспилотника атаковали и Золотую Балку, попав по зданию заведения культуры.