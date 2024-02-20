Тихая акция "Ангелы памяти" состоялась на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 февраля, на аллее Героев Небесной Сотни состоялась всемирная тихая акция "Ангелы памяти" в память о погибших майдановцах.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В память об активистах Майдана развесили бумажных ангелов на месте расстрела наибольшего количества митингующих.

"Ангелы символизируют души погибших борцов за свободу и победу света над тьмой. Именно 10 лет назад, 20 февраля 2014 года в центре Киева, в том числе и на улице Институтской были убиты 48 майдановцев. Их вместе с другими 54 погибшими и смертельно ранеными участниками Революции Достоинства и пятью активистами Майдана, погибшими весной 2014 года, назвали Героями Небесной Сотни", - отмечают организаторы акции.

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Акция проходит не только в Киеве на месте массового расстрела людей, но и в украинских регионах и за границей. Белых бумажных ангелов памяти в десятый раз неравнодушные развесят в разных уголках мира. Присоединиться к тихой акции планируют в Германии, Ирландии, Финляндии, Греции, США, Турции и Великобритании. Акцию десять лет назад инициировали украинская певица и общественный деятель Анжелика Рудницкая и "Территория А".

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук