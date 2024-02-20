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Тихая акция "Ангелы памяти" состоялась на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 февраля, на аллее Героев Небесной Сотни состоялась всемирная тихая акция "Ангелы памяти" в память о погибших майдановцах.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В память об активистах Майдана развесили бумажных ангелов на месте расстрела наибольшего количества митингующих.

"Ангелы символизируют души погибших борцов за свободу и победу света над тьмой. Именно 10 лет назад, 20 февраля 2014 года в центре Киева, в том числе и на улице Институтской были убиты 48 майдановцев. Их вместе с другими 54 погибшими и смертельно ранеными участниками Революции Достоинства и пятью активистами Майдана, погибшими весной 2014 года, назвали Героями Небесной Сотни", - отмечают организаторы акции.

Читайте: Церемония чествования памяти Героев Небесной Сотни в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам
Ангели пам

Акция проходит не только в Киеве на месте массового расстрела людей, но и в украинских регионах и за границей. Белых бумажных ангелов памяти в десятый раз неравнодушные развесят в разных уголках мира. Присоединиться к тихой акции планируют в Германии, Ирландии, Финляндии, Греции, США, Турции и Великобритании. Акцию десять лет назад инициировали украинская певица и общественный деятель Анжелика Рудницкая и "Территория А".

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

Небесная Сотня (414) Богачук Олег (1462)


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" кидайте їх нафіг , ... " - не треба роздувати мильну кульку ! Чому ? Так була трагічна помилка командира опорника- триматись до останнього, як в Азовсталі. ПРОТЕ. З важкопораненими залишився здоровий воїн. Самостійно ? Можливо, але з командиром домовлявся БЕЗЗАПЕРЕЧНО !!! Щоб НЕ КИНУТИ своїх товаришів напризволяще, і спробувати домовитись з кацапнею. ДУЖЕ ПРОШУ ! Не роздувайте зраду молодшого командира ! Не робіть поспіхом узагальнювальних висновків !! Поранених не кинули, їх вбили кацапи !
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20.02.2024 13:19 Ответить
Пам'ятаємо всіх.. Пам'ятаємо хто був з Нами і хто був проти нас..
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20.02.2024 13:24 Ответить
Головне - тиха , аби не вимагали покарати винних ...10 років минуло
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20.02.2024 13:31 Ответить
Герої Небесної сотні з подивом дивляться з небес на Хрещатик ! І на Банкову. Невже вони завели туди оцю януковську поросль ?
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20.02.2024 13:51 Ответить
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20.02.2024 14:07 Ответить
Майданівці стріляли по «беркутах» з мінометів | Новий фейк роспропаганди
https://www.youtube.com/shorts/-oYFuq_7sWs
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20.02.2024 14:10 Ответить
Булоб краще щоб замість паперових інсталяцій на цих деревах висіли ті хто вбивав Героїв і ті хто УМИСНО всі ці десять років затягував суди і дозволив уникнути вбивцям покарання .Впевнений що скоро будуть висіть .
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20.02.2024 15:07 Ответить
ніколи не забуду цих героічних синів та дочок моєі стражлальноі Украіни(((останніх романтиків,мрійників про краще майбутнє.Дякую за подвиг.Героям слава!
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20.02.2024 15:21 Ответить
 
 