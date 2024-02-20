23-летний воин Дмитрий Тухлян из Львовщины погиб во время выполнения боевого задания на Донетчине. ФОТО
Защищая Украину от российских оккупантов, погиб 23-летний военный из Славска Львовской области Дмитрий Тухлян.
Об этом сообщили в Славском поселковом совете, передает Цензор.НЕТ.
"Навсегда 23. Наша громада потеряла еще одного Героя. Погиб Дмитрий Тухлян из Славска", - говорится в сообщении.
Воин родился 6 ноября 2000 года. Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения парень почувствовал, что его обязанность защищать Украину и вступил в ряды ВСУ.
Отмечается, что Дмитрий погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.
Более подробную информацию о времени встречи Героя в громаде сообщат позже.
Топ комментарии
+27 Amber
показать весь комментарий20.02.2024 13:48
+16 Бандерівець
показать весь комментарий20.02.2024 14:04
+13 Senator #518037
показать весь комментарий20.02.2024 14:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вічна слава Герою України !
Там де нікчемне планування та організація взаємодії, на рівні командування бригада-батальйон-рота, там відбувається героїзм бійців!!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!