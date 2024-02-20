23-летний воин Дмитрий Тухлян из Львовщины погиб во время выполнения боевого задания на Донетчине. ФОТО

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб 23-летний военный из Славска Львовской области Дмитрий Тухлян.

Об этом сообщили в Славском поселковом совете, передает Цензор.НЕТ.

"Навсегда 23. Наша громада потеряла еще одного Героя. Погиб Дмитрий Тухлян из Славска", - говорится в сообщении.

Воин родился 6 ноября 2000 года. Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения парень почувствовал, что его обязанность защищать Украину и вступил в ряды ВСУ.

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Отмечается, что Дмитрий погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Более подробную информацию о времени встречи Героя в громаде сообщат позже.