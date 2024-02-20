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Новости Фото Война
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23-летний воин Дмитрий Тухлян из Львовщины погиб во время выполнения боевого задания на Донетчине. ФОТО

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб 23-летний военный из Славска Львовской области Дмитрий Тухлян.

Об этом сообщили в Славском поселковом совете, передает Цензор.НЕТ.

"Навсегда 23. Наша громада потеряла еще одного Героя. Погиб Дмитрий Тухлян из Славска", - говорится в сообщении.

Воин родился 6 ноября 2000 года. Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения парень почувствовал, что его обязанность защищать Украину и вступил в ряды ВСУ.

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Отмечается, что Дмитрий погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Более подробную информацию о времени встречи Героя в громаде сообщат позже.

Дмитро Тухлян зі Львівщини загинув на фронті

Автор: 

потери (4398) ВСУ (6624) Львовская область (2916)


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Топ комментарии
+27
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Диитра 😪😪😪
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20.02.2024 13:48
+16
Світла пам"ять Герою!
Вічна слава Герою України !
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20.02.2024 14:04
+13
Герої не вмирають 🕊️🕊️🕊️ Вічная пам'ять Герою🔱🕊️🔱🕊️🔱🕊️🥇🥇🥇
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20.02.2024 14:05
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Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Диитра 😪😪😪
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20.02.2024 13:48 Ответить
Львівщина
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20.02.2024 13:52 Ответить
Світла пам"ять Герою!
Вічна слава Герою України !
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20.02.2024 14:04 Ответить
Герої не вмирають 🕊️🕊️🕊️ Вічная пам'ять Герою🔱🕊️🔱🕊️🔱🕊️🥇🥇🥇
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20.02.2024 14:05 Ответить
у меня вопрос к главкому:а Ты падла ВСУ не подставил мокшам!!!авиабаза Рамштайн
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20.02.2024 14:26 Ответить
Vi4na Svitla Pam'yat'🇺🇦
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20.02.2024 14:26 Ответить
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20.02.2024 14:38 Ответить
С.У.М.
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20.02.2024 14:42 Ответить
Пам'ятаймо Героїв!!! Низький уклін!
Там де нікчемне планування та організація взаємодії, на рівні командування бригада-батальйон-рота, там відбувається героїзм бійців!!
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20.02.2024 15:10 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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20.02.2024 15:56 Ответить
 
 