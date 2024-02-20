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Защитник Украины Назарий Витульский скончался в военном госпитале от тяжелых ранений, которые получил в бою с врагом. ФОТО

Защитник Украины Назарий Витульский 1989 года умер в военном госпитале от тяжелых ранений, полученных в бою с российскими оккупантами на Донетчине.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова г. Николаева Львовской области Андрей Щебель, информирует Цензор.НЕТ.

"Погиб наш Защитник Назарий Степанович ВИТУЛЬСКИЙ (1989 г.р. из с. Рудники). В бою с российским оккупантом возле с. Новомихайловка, Покровского района, Донецкой области, воин получил тяжелые ранения. К сожалению, спасти жизнь Защитника не удалось - от полученных ранений он скончался в военном госпитале г. Днепра", - говорится в сообщении.

Смотрите: 23-летний воин Дмитрий Тухлян из Львовщины погиб во время выполнения боевого задания на Донетчине. ФОТО

Назарій Вітульський

Автор: 

потери (4398)


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Топ комментарии
+32
Світла памʼять Герою 😪😪😪
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20.02.2024 13:56
+26
Вічна пам'ять....
Герої не вмирають....
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20.02.2024 13:53
+16
Слова ніколи не висловлять біль серця. Слава Героям !
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20.02.2024 14:04
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Львівщина
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20.02.2024 13:51 Ответить
Вічна пам'ять....
Герої не вмирають....
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20.02.2024 13:53 Ответить
Світла памʼять Герою 😪😪😪
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20.02.2024 13:56 Ответить
Біль😢
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20.02.2024 14:00 Ответить
Співчуття родині загиблого Героя. Царство Небесне тобі, Назарій.
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20.02.2024 14:01 Ответить
Слова ніколи не висловлять біль серця. Слава Героям !
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20.02.2024 14:04 Ответить
які ж вони гарні, наші захисники., яке це горе для рідних та близьких...
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20.02.2024 14:07 Ответить
😢Svitla Pam'yat'...🙏
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20.02.2024 14:24 Ответить
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20.02.2024 14:39 Ответить
С.У.М.
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20.02.2024 14:41 Ответить
Героям вічна слава! Спочивай у мирі Воїн.. Біль.
Скільки наших чудових, красивих, шляхетних, розумних хлопців та дівчат відняла в нас паскудна раша(((
хай ця мерзенна недокраїна, цей монстр, ці нелюди у пеклі довічно горять!
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20.02.2024 14:53 Ответить
Дякую тобі воїн Світла, нізкий уклін.
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20.02.2024 15:11 Ответить
 
 