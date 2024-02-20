Защитник Украины Назарий Витульский скончался в военном госпитале от тяжелых ранений, которые получил в бою с врагом. ФОТО

Защитник Украины Назарий Витульский 1989 года умер в военном госпитале от тяжелых ранений, полученных в бою с российскими оккупантами на Донетчине.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова г. Николаева Львовской области Андрей Щебель, информирует Цензор.НЕТ.

"Погиб наш Защитник Назарий Степанович ВИТУЛЬСКИЙ (1989 г.р. из с. Рудники). В бою с российским оккупантом возле с. Новомихайловка, Покровского района, Донецкой области, воин получил тяжелые ранения. К сожалению, спасти жизнь Защитника не удалось - от полученных ранений он скончался в военном госпитале г. Днепра", - говорится в сообщении.

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