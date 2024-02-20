Россияне атаковали Никопольщину БПЛА и артиллерией: Пострадали 3 человека. ФОТОрепортаж
Российские захватчики ударили из артиллерии и атаковали Днепропетровщину БПЛА. Пострадали двое мужчин и женщина. Повреждены дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровщины.
Сегодня рашисты атаковали из артиллерии и беспилотниками Никополь и Червоногригорьевскую громаду.
"В результате обстрела пострадали мужчины 41 и 59 лет и 87-летняя женщина. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, линии электропередач, газопровод", - отметили в прокуратуре.
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