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Россияне вечером обстреляли Краматорск: попали в жилую застройку, ранены трое человек. ФОТОрепортаж

краматорськ

Российская армия вечером 20 февраля обстреляла Краматорск на Донетчине. Попали в промзону и жилую застройку.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Краматорск снова под вражеским огнем. Сегодня, около 20 часов, в городе было два взрыва: россияне попали в промзону и жилую застройку", - написал Филашкин.

Пока известно о трех раненых и многочисленных поврежденных многоэтажках. Окончательные последствия обстрела устанавливаем.

Также читайте: Число погибших в результате российских обстрелов Краматорска возросло до 3

Филашкин обратился ко всем жителям области: "Эвакуируйтесь вовремя! Берегите себя!"

Росіяни обстріляли житлову забудову Краматорська
Росіяни обстріляли житлову забудову Краматорська
Росіяни обстріляли житлову забудову Краматорська

Автор: 

Краматорськ (2276) обстрел (27202) Донецкая область (9665)


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Топ комментарии
+5
Сруськай мір, гадить в Мирній Україні
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20.02.2024 21:31
+3
Новая цель для "освобождения"...
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20.02.2024 21:34
+2
Я вперше побачив...German occupation of Kharkov, Soviet Union 1942 | (WW2 Color Footage)
https://www.youtube.com/watch?v=Cp_Rx-mZYYI
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20.02.2024 21:39
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Сруськай мір, гадить в Мирній Україні
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20.02.2024 21:31 Ответить
Новая цель для "освобождения"...
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20.02.2024 21:34 Ответить
Йетить його через коромисло ! Жануло так шо аж коти пiдстрибнули ! Че щось сверхмощне китайське було .....
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20.02.2024 21:37 Ответить
Писали что комбинированная атака. Баллистика - искандеры/корейский аналог и Х-22 с ростовской области.
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20.02.2024 21:47 Ответить
Я вперше побачив...German occupation of Kharkov, Soviet Union 1942 | (WW2 Color Footage)
https://www.youtube.com/watch?v=Cp_Rx-mZYYI
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20.02.2024 21:39 Ответить
до краматорска около 60 км, с такой скоростбю как кацапы брали авдеевку им до крааматорска лет эдак 3-5)где то так это при условие что у нас более менее бк для арты будет

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20.02.2024 21:41 Ответить
Мало втішає. За ці роки рашисти зроблять з Краматорська Авдіївку
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20.02.2024 22:21 Ответить
Конгломерація Константиніка-Дружківка-Краматорськ-Сльв'янськ більше 500 000 мешканців (до війни, зараз багато евакуйованих) Бахмут було 70 000 Авдіївка 30 000. Зай&буться пилюку глитати.
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20.02.2024 23:11 Ответить
кек, там оленевод сцит в глаза ***** что крінки зачистили)))хотя єто далеко не так,так кацапье вслепую по бырому на убой послали штурмовать без техники)
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20.02.2024 21:52 Ответить
 
 