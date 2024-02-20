Россияне вечером обстреляли Краматорск: попали в жилую застройку, ранены трое человек. ФОТОрепортаж

Российская армия вечером 20 февраля обстреляла Краматорск на Донетчине. Попали в промзону и жилую застройку.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Краматорск снова под вражеским огнем. Сегодня, около 20 часов, в городе было два взрыва: россияне попали в промзону и жилую застройку", - написал Филашкин.

Пока известно о трех раненых и многочисленных поврежденных многоэтажках. Окончательные последствия обстрела устанавливаем.

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Филашкин обратился ко всем жителям области: "Эвакуируйтесь вовремя! Берегите себя!"





