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Польский фермер вывесил плакат с призывом к Путину "навести порядок в Украине" во время протеста на границе. Полиция открыла уголовное производство. ФОТО

Польская полиция открыла производство за разжигание вражды против протестующего, вывесившего плакат с призывом к Путину "навести порядок в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(Х) глав МВД Польши Марчина Кервинского и пресс-службу полиции Польши.

Во время протестов польских фермеров на границе один из них повесил на свой трактор плакат со скандальным призывом к президенту РФ Путину.

Плакат зі закликом до Путіна

Глава МВД Польши Марчин Кервинский прокомментировал инцидент, отметив, что против автора плаката будут приняты меры.

"Полиция и прокуратура принимают меры против его автора. Согласия на такую преступную деятельность не будет", – написал он.

Также Кервинский добавил, что правоохранители изъяли плакат.

Позже на ситуацию отреагировали в пресс-службе польской полиции. Там сообщили, что "производятся действия по статье 256.1 Уголовного кодекса.

Указанная статья предусматривает штраф или до двух лет ограничения или лишения свободы за подстрекательство к ненависти "на основании национальных, этнических, расовых, религиозных отличий".

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Автор: 

граница (5272) Польша (8415) правонарушение (39) блокирование (462)


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Топ комментарии
+75
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20.02.2024 22:59
+62
Він їхав на чолі цілої колони. Колона очевидно була не проти...
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20.02.2024 22:55
+33
Хєрасє ...ля, "клин".
Зерно на землю висипали, пасажирський поїзд зупинили, "путєн ввєді" вже в відкриту - ну няшки просто не звертаємо уваги...
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20.02.2024 23:05
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Це ще раз доводить хто стоїть за цим ,влада на жаль безпорадна як польська так і українська.
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21.02.2024 06:44 Ответить
Но ведь другие поДляки никак не отреагировали на плакат, а допустили, т.е. поддержали
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21.02.2024 06:55 Ответить
У Верховній Раді захотіли створити армію з професіоналів

https://redaktor.com.ua/2024/02/20/u-verhovnij-radi-zahotily-stvoryty-armiyu-z-profesionaliv/
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21.02.2024 07:25 Ответить
Ну он воно ! Вся суть того балаґану )))
Ляхи підараси !
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21.02.2024 07:46 Ответить
Черговий Суворов приїде до Варшави на танку і наведе там свій лад. На імперський манер. Історія не вчить !!! Польща зникла з мап завдяки .... польським фермерам (шляхті) у 18 сторіччі. І з'явилась знову завдяки .... не полякам, а союзникам, у яких вимолили Річ Посполиту. А коли поляки радісно кричали у 1944 р "руцкіє танки идут !" гітлерівці з руцьким РОА каменя на камені не залишили від Варшави ! А потім .... поляки сумно дивились на радянських танкістів коли їх на грудках каміння розстрілювали . То нічого ? ! То чекайте "можЄм пАвторіть .... з Варшавою !" Буде вам і порядок, і радість в очах !
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21.02.2024 08:20 Ответить
Зовсім не паляться
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21.02.2024 09:26 Ответить
Якщо ЕС таке погане чому їдеш не на російскому тракторі патріот *****
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21.02.2024 09:26 Ответить
этот глупый поляк не понимает, что так можно и накликать .... на себя и на свою землю... думаю что некоторые проблемы у него уже появились....
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21.02.2024 09:49 Ответить
Курви, я це вам не пробачу, я це вам не прощу! Горить в аду суки!
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21.02.2024 10:38 Ответить
Ляхи давно в парашинських руках не усірались!
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21.02.2024 15:07 Ответить
І чомусь так дивно,що той пан виявився зовсім не фермером
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21.02.2024 22:46 Ответить
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