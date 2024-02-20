Польский фермер вывесил плакат с призывом к Путину "навести порядок в Украине" во время протеста на границе. Полиция открыла уголовное производство. ФОТО

Польская полиция открыла производство за разжигание вражды против протестующего, вывесившего плакат с призывом к Путину "навести порядок в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(Х) глав МВД Польши Марчина Кервинского и пресс-службу полиции Польши.

Во время протестов польских фермеров на границе один из них повесил на свой трактор плакат со скандальным призывом к президенту РФ Путину.

Глава МВД Польши Марчин Кервинский прокомментировал инцидент, отметив, что против автора плаката будут приняты меры.

"Полиция и прокуратура принимают меры против его автора. Согласия на такую преступную деятельность не будет", – написал он.

Также Кервинский добавил, что правоохранители изъяли плакат.

Позже на ситуацию отреагировали в пресс-службе польской полиции. Там сообщили, что "производятся действия по статье 256.1 Уголовного кодекса.

Указанная статья предусматривает штраф или до двух лет ограничения или лишения свободы за подстрекательство к ненависти "на основании национальных, этнических, расовых, религиозных отличий".

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