Сутки на Харьковщине: под огнем Липцы, Казачья Лопань и Купянщина. Есть жертвы. ФОТО
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности, Синьковка, Двуречная, Ивановка и другие.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, авиаудары войска РФ нанесли по н.п. Грачевке, Чугуновке, Федоровке, Песчаному, Екатериновке и других.
По данным ОВА:
- Сегодня около полуночи в с. Липцы Харьковского района обстреляли садовое общество и один автомобиль. Без пострадавших.
- В 20:50 был обстрел пгт Казачья Лопань Дергачевского района. Попадание в окрестностях. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.
- Около 16:50 в с. Петропавловка Купянского района в гражданский автомобиль попал вражеский дрон-камикадзе. Двое мужчин 38 и 50 лет, рабочие местной фермы, погибли на месте. 48-летняя супруга последнего с ранениями была доставлена в медицинское учреждение.
- Около 16 часов в с. Черкасские Тишки Харьковского района в результате обстрела повреждено садовое общество. Горел 2-этажный дом. Без пострадавших.
- В 13:10 был обстрел КАБом с. Глушковка Купянского района. Повреждены частные домовладения. Также разрушен жилой дом и два соседних дома повреждены. Без пострадавших.
- Около 11:20 в ходе обстрела с. Липцы Харьковского района враг обстрелял три частных домовладения. Пострадавшие не зафиксированы.
- В 9:45 враг совершил обстрел с. Липцы Харьковского района. В результате обстрела повреждены 2 частных дома, хозяйственное сооружение, летняя кухня. Пострадавшие не зафиксированы.
- В 7:24 обстрел с. Федоровка Купянского района. Попадание КАБа на территорию частного сельхозпредприятия. Без пострадавших.
Также отмечается, что за сутки на территории Харьковской области сведенные группы взрывотехников провели разминирование 12,74 га территории, уничтожили 268 взрывоопасных предметов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@nevzorovtv