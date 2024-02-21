Сутки на Харьковщине: под огнем Липцы, Казачья Лопань и Купянщина. Есть жертвы. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности, Синьковка, Двуречная, Ивановка и другие.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, авиаудары войска РФ нанесли по н.п. Грачевке, Чугуновке, Федоровке, Песчаному, Екатериновке и других.

По данным ОВА:

Сегодня около полуночи в с. Липцы Харьковского района обстреляли садовое общество и один автомобиль. Без пострадавших.

В 20:50 был обстрел пгт Казачья Лопань Дергачевского района. Попадание в окрестностях. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Около 16:50 в с. Петропавловка Купянского района в гражданский автомобиль попал вражеский дрон-камикадзе. Двое мужчин 38 и 50 лет, рабочие местной фермы, погибли на месте. 48-летняя супруга последнего с ранениями была доставлена в медицинское учреждение.

Около 16 часов в с. Черкасские Тишки Харьковского района в результате обстрела повреждено садовое общество. Горел 2-этажный дом. Без пострадавших.

В 13:10 был обстрел КАБом с. Глушковка Купянского района. Повреждены частные домовладения. Также разрушен жилой дом и два соседних дома повреждены. Без пострадавших.

Около 11:20 в ходе обстрела с. Липцы Харьковского района враг обстрелял три частных домовладения. Пострадавшие не зафиксированы.

В 9:45 враг совершил обстрел с. Липцы Харьковского района. В результате обстрела повреждены 2 частных дома, хозяйственное сооружение, летняя кухня. Пострадавшие не зафиксированы.

В 7:24 обстрел с. Федоровка Купянского района. Попадание КАБа на территорию частного сельхозпредприятия. Без пострадавших.

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Также отмечается, что за сутки на территории Харьковской области сведенные группы взрывотехников провели разминирование 12,74 га территории, уничтожили 268 взрывоопасных предметов.