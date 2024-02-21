Воины 110-й ОМБр, вышедшие из Авдеевки: раненые, уставшие, несгибаемые. ФОТОрепортаж
110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко опубликовала фотографии раненых воинов бригады, вышедших из Авдеевки Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
"Хлопцы, которые вышли из Авдеевки. Раненые, уставшие, несгибаемые", - говорится в сообщении.
Фото: Антон Шевелев, Министерство обороны Украины
Выход сил обороны из Авдеевки
16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны на Таврическом направлении решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.
В ночь на 17 феврал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки профессионально и справедливо.
Впоследствии стало известно, что на завершающем этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен при выходе из Авдеевки.
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Подивився на операційну і зрозумів, що це не просто ганьба...
Главнокомандующий Вплерий Залужный об этом сказал 23 декабрь...надо выводить подразделения и прекратить делать ШОУ! К Янелоха Янетряпки пердак после этих слов разорвали...ЧМО Зеленский...!
https://www.youtube.com/shorts/__FGMsUF1Is