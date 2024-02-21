РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4973 посетителя онлайн
Новости Фото
11 962 16

Воины 110-й ОМБр, вышедшие из Авдеевки: раненые, уставшие, несгибаемые. ФОТОрепортаж

110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко опубликовала фотографии раненых воинов бригады, вышедших из Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады. 

"Хлопцы, которые вышли из Авдеевки. Раненые, уставшие, несгибаемые", - говорится в сообщении.

Поранені з Авдіївки
Поранені з Авдіївки
Поранені з Авдіївки
Поранені з Авдіївки
Поранені з Авдіївки
Поранені з Авдіївки
Поранені з Авдіївки
Поранені з Авдіївки
Поранені з Авдіївки
Поранені з Авдіївки

Читайте также: Потеря Авдеевки произошла из-за бездействия Конгресса США, - Белый дом

Фото: Антон Шевелев, Министерство обороны Украины

Выход сил обороны из Авдеевки

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны на Таврическом направлении решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.

В ночь на 17 феврал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позицииПо мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки профессионально и справедливо.

Впоследствии стало известно, что на завершающем этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен при выходе из Авдеевки.

Автор: 

Авдеевка (2444) 110 отдельная механизированная бригада (105)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Стільки часу і метал не витримає а ці хлопці трималися. Витязі. Низкький уклін вам ВОЇНИ..
показать весь комментарий
21.02.2024 09:21
+11
Пройшли через пекло зі зброєю. Честь.
показать весь комментарий
21.02.2024 09:53
+9
"Потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів", - сказав Зе при призначенні нового командувача медичних сил(((((((
Подивився на операційну і зрозумів, що це не просто ганьба...
показать весь комментарий
21.02.2024 09:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стільки часу і метал не витримає а ці хлопці трималися. Витязі. Низкький уклін вам ВОЇНИ..
показать весь комментарий
21.02.2024 09:21 Ответить
"Потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів", - сказав Зе при призначенні нового командувача медичних сил(((((((
Подивився на операційну і зрозумів, що це не просто ганьба...
показать весь комментарий
21.02.2024 09:32 Ответить
Це стабпункт.
показать весь комментарий
21.02.2024 10:21 Ответить
а що на стабілізаційному пункті "рукавички, халати, шапочки і т.д." не потрібні хотя би?
показать весь комментарий
21.02.2024 10:31 Ответить
Ти ідіот?
показать весь комментарий
21.02.2024 10:46 Ответить
Одразу видно що ви не обізнані. На стабілізаційних пунктах середньостатичтична людина сходить з рлзуму у прямому сенсі цього слова
показать весь комментарий
21.02.2024 10:47 Ответить
Пройшли через пекло зі зброєю. Честь.
показать весь комментарий
21.02.2024 09:53 Ответить
Здоров'я вам наші герої і швидкого одужання.Молимося за вас.
показать весь комментарий
21.02.2024 10:22 Ответить
БОЛЬШОЕ СПАСИБО РЕБЯТА ! У МЕНЯ НЕТ СЛОВ КАКИЕ ВЫ ХОРОШИЕ ...В ЭТОМ ГОДУ У НАС БУДЕТ МНОГО СНАРЯДОВ И МИН И МЫ ИХ ПЕРЕМОЛИМ ГЛАВНОЕ БЕРЕГИТЕ СЕБЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ МЫ ЗАКРОЕМ КРЫШКУ ГРОБА ЭТОЙ РАССЕЙСКОЙ МРАЗИ ! СЛАВА НАЦИИ СМЕРТЬ ВРАГАМ !!! С ИСКРЕННИМ К ВАМ УВАЖЕНИЕМ !
показать весь комментарий
21.02.2024 10:28 Ответить
На фото майже всі вікові. До речі, це не лише тут. Реально дядьки за 50 воюють у більшості своїй...
показать весь комментарий
21.02.2024 10:31 Ответить
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о профессионально и справедливо.
Главнокомандующий Вплерий Залужный об этом сказал 23 декабрь...надо выводить подразделения и прекратить делать ШОУ! К Янелоха Янетряпки пердак после этих слов разорвали...ЧМО Зеленский...!
показать весь комментарий
21.02.2024 10:56 Ответить
Порівнячти цих виснажених, із горем в очах Героїв і відгудованих "квартальців" Лисого, Пікалова, тамбовського вовка та інших, прихлєбателя поровознюка, татарова, єрмака, смірнова, подоляка, серлєща, юзіка,резнікова, яких чомусь немає на полі бою, але які виховували два десятиліття малоросів своїми тупими "квартальними номерами" і кіносеріалами.
показать весь комментарий
21.02.2024 10:57 Ответить
Герой, для кого Гiмн не просто слова... 😰
https://www.youtube.com/shorts/__FGMsUF1Is
показать весь комментарий
21.02.2024 17:42 Ответить
ангела-охоронця! честь та шана!
показать весь комментарий
22.02.2024 02:57 Ответить
 
 