Воины 110-й ОМБр, вышедшие из Авдеевки: раненые, уставшие, несгибаемые. ФОТОрепортаж

110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко опубликовала фотографии раненых воинов бригады, вышедших из Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Хлопцы, которые вышли из Авдеевки. Раненые, уставшие, несгибаемые", - говорится в сообщении.





















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Фото: Антон Шевелев, Министерство обороны Украины

Выход сил обороны из Авдеевки

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны на Таврическом направлении решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.

В ночь на 17 феврал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки профессионально и справедливо.

Впоследствии стало известно, что на завершающем этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен при выходе из Авдеевки.