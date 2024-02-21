Пулеметчик из Ивано-Франковщины Мирослав Кулык погиб, защищая Украину на Запорожском направлении. ФОТО
В бою с российскими оккупантами погиб украинский воин Мирослав Кулык из села Петрилов Тлумацкой громады Ивано-Франковской области. Он служил пулеметчиком.
Об этом сообщил Тлумацкий городской совет, передает Цензор.НЕТ.
"В войне против российских оккупантов на Запорожском направлении погиб военнослужащий Кулык Мирослав Петрович, 03.04.1987 г.р., из села Петрилов.
Низко склоняем голову в глубокой скорби перед светлой памятью защитника и выражаем искренние соболезнования родным, близким воина, героически защищавшего нашу землю. Пусть Господь поможет пережить боль невосполнимой утраты!" - говорится в сообщении.
Кулык служил пулеметчиком. У защитника остались жена и отец.
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