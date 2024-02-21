РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4973 посетителя онлайн
Новости Фото Война
4 595 3

Пулеметчик из Ивано-Франковщины Мирослав Кулык погиб, защищая Украину на Запорожском направлении. ФОТО

В бою с российскими оккупантами погиб украинский воин Мирослав Кулык из села Петрилов Тлумацкой громады Ивано-Франковской области. Он служил пулеметчиком.

Об этом сообщил Тлумацкий городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"В войне против российских оккупантов на Запорожском направлении погиб военнослужащий Кулык Мирослав Петрович, 03.04.1987 г.р., из села Петрилов.

Низко склоняем голову в глубокой скорби перед светлой памятью защитника и выражаем искренние соболезнования родным, близким воина, героически защищавшего нашу землю. Пусть Господь поможет пережить боль невосполнимой утраты!" - говорится в сообщении.

Кулык служил пулеметчиком. У защитника остались жена и отец.

Мирослав Кулик загинув

Автор: 

потери (4386) Ивано-Франковская область (921)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна слава Герою!
Вірний Син своєї Нації!
показать весь комментарий
21.02.2024 09:56 Ответить
Svitla Pam'yat'🙏
показать весь комментарий
21.02.2024 10:06 Ответить
🙏
показать весь комментарий
21.02.2024 12:57 Ответить
 
 