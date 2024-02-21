Задержана агент РФ, которая наводила ракетные удары по гражданским домам Харькова, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности разоблачила еще одного агента российских спецслужб, корректировавшую воздушные удары РФ по гражданской инфраструктуре Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечается, по наведению женщины 23 января этого года около 22:00 рашисты обстреляли ракетами С-300 и Х-22 Киевский и Холодногорский районы.
Тогда в результате вражеской атаки повреждениям подверглись частные дома, учебное заведение и почтовое предприятие. Из-за разрушения пришлось выселить 16 мирных жителей, в том числе двоих детей. Девять жителей областного центра получили тяжелые ранения.
После вражеской атаки российская агентка должна была прибыть к месту "прилетов" для сбора информации о поврежденной инфраструктуре и пострадавших.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу "на горячем", когда она проводила доразведку возле обстрелянных российскими войсками домов. У задержанной изъят телефон, который она использовала для скрытой фотофиксации и связи с оккупантами.
Как установило расследование, фигуранткой является 34-летняя харьковчанка, которую агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству в начале этого года.
Для коммуникации использовали анонимные чаты в мессенджере. После первых сеансов связи с оккупантами женщина получила от них "аванс" за дальнейшую разведывательно-подрывную деятельность против Украины.
Злоумышленница передавала захватчикам координаты наиболее густозаселенных районов города, а также отправляла геолокации построек, которые, по ее мнению, могли использовать Силы обороны.
Кроме того, она собирала разведданные о маршрутах перемещения подразделений ВСУ в направлении восточного фронта. Чтобы собрать информацию, предательница пешком обходила территорию города и фиксировала украинские объекты на камеру собственного телефона.
Для конспирации общения с агрессором фигурантка ежедневно удаляла "отчеты", которые отправляла в РФ.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
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https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/21/7186993/ Як повідомляє чернігівська поліція, наразі поліція встановлює осіб, які прив'язали чоловіка до стовпа.
Думаєш зараз поліція буде діяти інакше?!
нелюдьлюдину відпустили на всі чотири сторони. можна й табличку не вішати. а громадяни демократичної країни демократично звершили правосуддя. чи ви не знаєте, що Демокра́тія, народопра́вствоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC політичний режим , за якого єдиним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C легітимним джерелом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 влади в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 державі визнається її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народ . При цьому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F управління державою здійснюється народом, безпосередньо (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F пряма демократія ), або через обраних представників (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F представницька демократія )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F#cite_note-pol1-2 [2] . Якщо представники бездіяльні або не виражають волю народу, він вдається до прямої демократії і сам бере на себе відповідальність та винесення покарання в тій формі, яку вважає за потрібну.
друге. там де вас тренували, здоровий глузд, іронію, можливість відчувати реальність та уважність вибили.
третє. не відповідайте мені. полєміку з товстолобиками не веду.
Синьо-жовтий стяг на будівлю повернули вже за 45 хвилин
Тоді зупинити корегувальників неможливо, в'язниці вони не бояться.
Спасибі їй багато людей сказали би і ногами також.