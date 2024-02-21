Задержана агент РФ, которая наводила ракетные удары по гражданским домам Харькова, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще одного агента российских спецслужб, корректировавшую воздушные удары РФ по гражданской инфраструктуре Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, по наведению женщины 23 января этого года около 22:00 рашисты обстреляли ракетами С-300 и Х-22 Киевский и Холодногорский районы.

Тогда в результате вражеской атаки повреждениям подверглись частные дома, учебное заведение и почтовое предприятие. Из-за разрушения пришлось выселить 16 мирных жителей, в том числе двоих детей. Девять жителей областного центра получили тяжелые ранения.

После вражеской атаки российская агентка должна была прибыть к месту "прилетов" для сбора информации о поврежденной инфраструктуре и пострадавших.

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Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу "на горячем", когда она проводила доразведку возле обстрелянных российскими войсками домов. У задержанной изъят телефон, который она использовала для скрытой фотофиксации и связи с оккупантами.

Как установило расследование, фигуранткой является 34-летняя харьковчанка, которую агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству в начале этого года.

Для коммуникации использовали анонимные чаты в мессенджере. После первых сеансов связи с оккупантами женщина получила от них "аванс" за дальнейшую разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Злоумышленница передавала захватчикам координаты наиболее густозаселенных районов города, а также отправляла геолокации построек, которые, по ее мнению, могли использовать Силы обороны.

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Кроме того, она собирала разведданные о маршрутах перемещения подразделений ВСУ в направлении восточного фронта. Чтобы собрать информацию, предательница пешком обходила территорию города и фиксировала украинские объекты на камеру собственного телефона.

Для конспирации общения с агрессором фигурантка ежедневно удаляла "отчеты", которые отправляла в РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

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