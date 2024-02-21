Дело сфальсифицировано. Меня арестуют под залог в сотни миллионов гривен, - Пашинский о мере пресечения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 февраля, Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения экс-нардепу и главе Ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому. Он прогнозирует, что суд арестует его с альтернативой залога в сотни миллионов гривен.

Об этом Пашинский заявил перед заседанием суда.

"Я от суда ожидаю справедливости. Дело сфальсифицировано, этим материалам 10 лет, а почему они появились только сейчас - я прошу всех следить за ходом суда и делать свои выводы" - отметил Пашинский.

Он также отметил, что будет ходатайствовать о проведении открытого судебного процесса.

Относительно меры пресечения, Пашинский отметил: "Для меня просят арест".

Также экс-нардеп добавил, что, по его информации, "залог будут просить в сотни миллионов гривен".

"Это для меня арест, я в своих публичных выступлениях сказал: здесь нет дела. Надо меня арестовать любой ценой. Это их цель", - резюмировал он.

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Как сообщалось, бывший нардеп и глава Ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский 13 февраля сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводится по делу о передаче "топлива Курченко" государству. Впоследствии в НАБУ и СБУ сообщили, что объявлено подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов.

Видео и ФОТО: Олег Богачук