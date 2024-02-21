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Дело сфальсифицировано. Меня арестуют под залог в сотни миллионов гривен, - Пашинский о мере пресечения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 февраля, Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения экс-нардепу и главе Ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому. Он прогнозирует, что суд арестует его с альтернативой залога в сотни миллионов гривен.

Об этом Пашинский заявил перед заседанием суда.

"Я от суда ожидаю справедливости. Дело сфальсифицировано, этим материалам 10 лет, а почему они появились только сейчас - я прошу всех следить за ходом суда и делать свои выводы" - отметил Пашинский.

Он также отметил, что будет ходатайствовать о проведении открытого судебного процесса.

Относительно меры пресечения, Пашинский отметил: "Для меня просят арест".

Также экс-нардеп добавил, что, по его информации, "залог будут просить в сотни миллионов гривен".

"Это для меня арест, я в своих публичных выступлениях сказал: здесь нет дела. Надо меня арестовать любой ценой. Это их цель", - резюмировал он.

Читайте также: Оборонные предприятия призывают ВАКС не устранять Пашинского от координирования ОПК

Пашинський перед ВАКС
Пашинський перед ВАКС

Как сообщалось, бывший нардеп и глава Ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский 13 февраля сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводится по делу о передаче "топлива Курченко" государству. Впоследствии в НАБУ и СБУ сообщили, что объявлено подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов.

Видео и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

Пашинский Сергей (756) Антикоррупционный суд (1210) мера пресечения (458)


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Топ комментарии
+19
Рашисти з Банкової виконують волю кураторів з кремля. Треба будь-що послабити обороноздатність України!
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21.02.2024 12:21
+18
Завдання ригів знищити ОПК. З 2019 стараються.
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21.02.2024 12:21
+15
За цю пародію якийсь квартальний дізайнєр отримав непогану платню.
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21.02.2024 12:22
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Бо мало ділився. Зара віддасть все що має
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21.02.2024 12:18 Ответить
Свідок секти "спитайте у людей, чи злочинець Пашинський?"?
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21.02.2024 12:23 Ответить
бот подоляцький. реєстрація 07 січня 2024. пішов на йух ботяра. у спам.
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21.02.2024 12:28 Ответить
Що це за пародія на наш герб на табличці?
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21.02.2024 12:20 Ответить
За цю пародію якийсь квартальний дізайнєр отримав непогану платню.
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21.02.2024 12:22 Ответить
ага, схоже на рекламу ************.
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21.02.2024 13:37 Ответить
я оце лиш тоді помітив, як стрічку активності дивився. ********** руки самі надрукували
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21.02.2024 19:09 Ответить
Рашисти з Банкової виконують волю кураторів з кремля. Треба будь-що послабити обороноздатність України!
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21.02.2024 12:21 Ответить
Не встигли зелені уйобки по заказу розгромити штаб і здати авдіївку, як взялися за Пашинського. Геть страх загубили і совість.
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21.02.2024 12:30 Ответить
"Петя" ґоворіл - думайтє! Але тебе ж це звісно не стосувалося.
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21.02.2024 12:25 Ответить
Дебіли аж кончають від радощів!
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21.02.2024 12:25 Ответить
Завдання ригів знищити ОПК. З 2019 стараються.
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21.02.2024 12:21 Ответить
Ганьба такій державі!
Якщо народ це схаває то подальша боротьба не має сенсу.
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21.02.2024 12:22 Ответить
А в мене питання виникло. Якщо зебанді від безкарності стріху зовсім знесло - чи підуть вони на такий варіант:
1. Випустити під заставу всього, що має.
2. Тихо грохнуть й спалити у крематорії.
3. Застава йде лісом на офшори.
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21.02.2024 12:45 Ответить
Якщо матеріалам 10 років, то там термін давності мав уже вийти...
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21.02.2024 12:22 Ответить
15 лет по этим статьям
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21.02.2024 12:44 Ответить
Ст. 49 ККУ: особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

15 років - це особливо тяжкі злочини... Чомусь навіть справи розстрілів на Майдані недавно закрили, бо 10 років пройшло.
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21.02.2024 12:57 Ответить
У них ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України. А это Особо тяжкие статьи
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21.02.2024 13:07 Ответить
Цікаво, чому це махінації з пальним зарахували до особливо тяжких злочинів, а розстріл Майдану - ні?
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21.02.2024 15:03 Ответить
У 2023 році до оборонної промисловості було залучено 300 тисяч людей, 500 компаній, з яких майже 400 приватних. Це ж неподобство!!!
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21.02.2024 12:24 Ответить
оманські договорняки ніхто не відміняв
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21.02.2024 12:25 Ответить
Все ї всі що працює на користь Україні дратує ОПзе владу
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21.02.2024 12:28 Ответить
Закон не зважаючи на обличчя має бути однаковим для всіх-але в Україні наразі це далеко не так бо нажаль багато рівніших...
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21.02.2024 12:28 Ответить
похоронки рідним загиблих відтепер повинні підписувати слідчі та прокурори у цій справі, хоча і адже їм все одно
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21.02.2024 12:29 Ответить
Судити, але після зеленського і єрмака. А до цього краще не чіплятися до Пашинського.
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21.02.2024 12:34 Ответить
"вкраденими грошима" потопили "Маскву" та звільнили Зміїний від рашистів?
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21.02.2024 12:50 Ответить
Що цікаво. Як тільки якогось нібито патріота зворушать, так одразу це знищення патріотів та інше. А те, що в нього може бути рильце в гармату, то нам це не цікаво. Головне, що для нас він патріот.
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21.02.2024 12:29 Ответить
Рильце може бути і в мортиру.
Але коли одна зая набариживши на яйцях по 17 відпочива на Мальдівах, а іншу пресують за десятирічними справами, - то це явно не виглядає боротьбою з корупцією...
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21.02.2024 12:34 Ответить
Ще одне, свідок секти "спитайте у людей..."
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21.02.2024 12:35 Ответить
Портнови-татарови продовжують вирішувати свої справи. Ну і показово що розправа йде над тими хто обіжав Роснєфть.
Так сказать прозорий намьок...
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21.02.2024 12:30 Ответить
О, зебуїни знайшли ''гуся'' для ощипування. Грошей бракує податки збільшувати впадуть рейтинги хрінпіду, станок запустять на всю впаде гривня-підніметься народна хвиля. А тут ніби бореться з корупцією, грошей на офшори наскубуть і чергові оплески від зебілів.
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21.02.2024 12:34 Ответить
А крила ще не пробилися в того Пашинського? Чи всі свої промахи можна списувати на переслідування?

морда ще та наглюча та хитра
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21.02.2024 12:35 Ответить
Як у Юлькы.
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21.02.2024 12:38 Ответить
говномарафону з медведчуківськими пропагандонами передивився?
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21.02.2024 12:52 Ответить
Всі твоїй голові може поміститися думка, що можна свідомо жити без ТВ?

засунь свої штампи тупі в дупу
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21.02.2024 12:58 Ответить
ти взагалі ціниш людей виключно по чесній морді? То тобі треба за Зеленського, що грав голоборотька і притулу голосувати. Бо такі шо зовсім чесні. а притула ще й сльозу скупу пустити вміє.
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21.02.2024 13:42 Ответить
Своё епло давно в зеркале видел?
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21.02.2024 14:09 Ответить
А баб Юлька, даже для годиться , не заступаеться.
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21.02.2024 12:37 Ответить
ой, у неї у фракції вже стільки було всякого... А ще й перебіжчики - сеня і серьога.
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21.02.2024 13:44 Ответить
дермаки хочуть залишити ЗСУ взагалі без власної зброї.. , а сидітиме за усе Зєля
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21.02.2024 12:37 Ответить
Я вас умоляю, тока не нужно настраивать главзеба против лайнака... пойдут по одной статье, паровозиком.
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21.02.2024 12:40 Ответить
...якщо доживе, то дермак повернеться на Мокшу успішним Шнирліцем (героєм на чАс), а Зєльда (якщо встигне втікти на Москву) максимум - придворним блазнем - вони вже розділені, і коли вже почнуть жерти одне одного відкрито, то питання лише часу
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21.02.2024 12:47 Ответить
І це все дякувати наріду 73%, які ржали, дивлячись кіно про Голобородько, повернули до влади риг і весь антимайдан. В них залишилося майже 3 місяці щоб довершити свою справу і підчистити за собою сліди. Але бумерпанг ніхто не відміняв. Зрозуміло, що риги побіжать до кацапів і білокацапів, а куди ж побіжать "зелені"?
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21.02.2024 12:38 Ответить
Куда-куда? - В земли обитованные.
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21.02.2024 12:42 Ответить
Слава богу, пенсии наши налаштували там отримувати.
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21.02.2024 12:43 Ответить
Запроси краще нафтотрейдерів, які не отримали предоплаченого пального Курченка!
Пальне не віддали, гроші не повернули і куди ж воно зникло!?
А справу так довго не розглядали, бо частину документів сховали правоохоронці і не віддавали НАБУ....
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21.02.2024 12:41 Ответить
Якраз до річниці Майдану...
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21.02.2024 12:59 Ответить
я не знаю за .що ...чи за це чи за інше чи за придумане--але даного чорта потрібно посадити.....то що він злодій це факт.....
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21.02.2024 13:09 Ответить
І як ти навчився писати , при повній відсутності мозку? Диво... тай годі!!!
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21.02.2024 13:55 Ответить
От какой партии он был нардепом - не написали... 🧐
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21.02.2024 14:16 Ответить
Та пішов ти на йух пашинський! Ти своїми маланськими ходами вже всіх з а ї бав… Можно подумати що без тебе планета Земля перестане обертатися. Незамінних не існує і всі про це чудово знають. Саджайте його вже скоріше….!!!
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21.02.2024 14:45 Ответить
Не фанат Пашинського, особливо після історії з Житомирськими ласощами, але для всього має бути свій час. Зараз не час валити оборонку, а на Пашинського за час війни це вже другий наїзд. Перший був весною 2022.
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21.02.2024 17:28 Ответить
Мудрому наріду офісна п"ята колона згодовує "плахова Пашинського", який постачає через Українську бронетехніку зброю та ********** в рази нижче за ціною, ніж прокладки людей Єрмака з Спецекспорту. Таким чином Україна заощаджує сотні мільйонів на ***********, а прокладки людей Єрмака навпаки втрачають. Саме в цьому причина. Але ж "мудрий нарід" не звик ані думати, ані робити правильні висновки, він і надалі жере ту примітивну локшину, яку йому згодовують офісно-реЗЕдентські ТГ помийки та "єдиний зе-шмарафон". Пашинський не святий, як і всі, хто був чи є зараз при владі, але чомусь офісно-реЗЕденське шапіто репресує виключно тих, хто працював на збереження української держави та її обороноздатності (і Пашинський саме в їх числі), а от ті, хто працював на москалоту, хто призначав агентів фсб на керівні посади, хто зливав москалоті наші спецоперації, хто роззброював армію та нищив нашу оборонну промисловість, вся ця мерзота вільно гуляє на свободі, до них у офісно-реЗЕденської 5 колони жодних питань.
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21.02.2024 19:00 Ответить
Та ну ,знайшов Исуса-Пашинського.Цей ділок ,якщо йому не вигідно,і не надується щоб п.....и. По ньому тюрма уже давно жде з тих пір як стреляв в людину.Да і що це за слово(нарід). В українській мові є слово НАРОД!
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22.02.2024 22:31 Ответить
А все тому шо якось у своєму інтерв'ю сказав, шо йього компанії постачають снаряди до ЗСУ по 300 і у 22 році поставили на понад 400 000 доларів, та він не розуміє чому міністр резніков купує по 600 та не знає де подівались 40 лярдів гривнов котри мо відправило на закупку б/к. От і все шо треба знати про кровавий режим зеленского.
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21.02.2024 19:02 Ответить
йулеботы в целом нивиновные и главное не злить пуйла
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21.02.2024 21:51 Ответить
Там проби ніде ставити… Ниє воно.
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22.02.2024 08:02 Ответить
Вчера вы плясали на костях предыдущих,сегодня настал ваш черед почувствовать на своей шкуре каково быть аутсайдероми.
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22.02.2024 14:04 Ответить
Звільнилось дисидентська вакансія Степана Хмари
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22.02.2024 19:43 Ответить
А как это преступник и убийца, стрелявший с консерватории в майдановцев ,стал руководить оборонкой.Повидимому такое возможно только в стране дураков а не гениев.
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22.02.2024 22:15 Ответить
Фуцин схожий на Чикотило . Бандит стрілявший в безвинну людину має сидіти в тюрмі! Фу! Мерзость!
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23.02.2024 18:43 Ответить
 
 