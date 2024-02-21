Дело сфальсифицировано. Меня арестуют под залог в сотни миллионов гривен, - Пашинский о мере пресечения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 21 февраля, Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения экс-нардепу и главе Ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому. Он прогнозирует, что суд арестует его с альтернативой залога в сотни миллионов гривен.
Об этом Пашинский заявил перед заседанием суда.
"Я от суда ожидаю справедливости. Дело сфальсифицировано, этим материалам 10 лет, а почему они появились только сейчас - я прошу всех следить за ходом суда и делать свои выводы" - отметил Пашинский.
Он также отметил, что будет ходатайствовать о проведении открытого судебного процесса.
Относительно меры пресечения, Пашинский отметил: "Для меня просят арест".
Также экс-нардеп добавил, что, по его информации, "залог будут просить в сотни миллионов гривен".
"Это для меня арест, я в своих публичных выступлениях сказал: здесь нет дела. Надо меня арестовать любой ценой. Это их цель", - резюмировал он.
Как сообщалось, бывший нардеп и глава Ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский 13 февраля сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводится по делу о передаче "топлива Курченко" государству. Впоследствии в НАБУ и СБУ сообщили, что объявлено подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов.
Видео и ФОТО: Олег Богачук
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Якщо народ це схаває то подальша боротьба не має сенсу.
1. Випустити під заставу всього, що має.
2. Тихо грохнуть й спалити у крематорії.
3. Застава йде лісом на офшори.
1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;
2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;
3) п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;
4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;
5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
15 років - це особливо тяжкі злочини... Чомусь навіть справи розстрілів на Майдані недавно закрили, бо 10 років пройшло.
Але коли одна зая набариживши на яйцях по 17 відпочива на Мальдівах, а іншу пресують за десятирічними справами, - то це явно не виглядає боротьбою з корупцією...
Так сказать прозорий намьок...
морда ще та наглюча та хитра
засунь свої штампи тупі в дупу
Пальне не віддали, гроші не повернули і куди ж воно зникло!?
А справу так довго не розглядали, бо частину документів сховали правоохоронці і не віддавали НАБУ....