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Новости Фото Война
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Нацгвардейцы с начала недели уничтожили на Купянско-Лиманском направлении 9 танков, 17 БМП и более 30 единиц другой бронетехники, - командующий Нацгвардией Пивненко. ФОТОрепортаж

Командующий Национальной гвардии бригадный генерал Александр Пивненко посетил подразделения и позиции на восточном направлении вдоль линии фронта. Оборону там удерживают военнослужащие НГУ.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Имел возможность непосредственно на позициях пообщаться и вручить заслуженные награды бойцам, которые стойко держат определенные рубежи, держат под постоянными обстрелами, под постоянным натиском врага, днем и ночью в любую погоду!" – написал Пивненко.

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Он отметил, что военнослужащие бригад Нацгвардии "Буревой", "Азов", "Рубеж", "Хартия", выполняющие задачи в Кременских лесах и на Бахмутском направлении, только с начала этой недели уничтожили 9 танков, 17 БМП, более 30 единиц другой бронетехники.

Пивненко вручил лично и передал командирам 300 медалей и нагрудных знаков для отличия личного состава.

С командирами он обсудил вопросы обеспечения подразделений и отладки логистических путей, совершенствования управления боем, применения новейших технологий радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и различных видов БПЛА.

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Олексанр Півненко відвідав передову
Олексанр Півненко відвідав передову
Олексанр Півненко відвідав передову
Олексанр Півненко відвідав передову
Олексанр Півненко відвідав передову
Олексанр Півненко відвідав передову
Олексанр Півненко відвідав передову
Олексанр Півненко відвідав передову
Олексанр Півненко відвідав передову
Олексанр Півненко відвідав передову

Автор: 

Национальная гвардия (2121) Пивненко Александр (22)


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Ого!
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21.02.2024 12:33 Ответить
То може йому за орден пригвинтити?
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21.02.2024 12:39 Ответить
Сидят в ямке из под снаряда. Ето передовая которая должна остановить 100-тысячную Орду?
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21.02.2024 12:43 Ответить
 
 