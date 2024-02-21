Нацгвардейцы с начала недели уничтожили на Купянско-Лиманском направлении 9 танков, 17 БМП и более 30 единиц другой бронетехники, - командующий Нацгвардией Пивненко. ФОТОрепортаж

Командующий Национальной гвардии бригадный генерал Александр Пивненко посетил подразделения и позиции на восточном направлении вдоль линии фронта. Оборону там удерживают военнослужащие НГУ.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Имел возможность непосредственно на позициях пообщаться и вручить заслуженные награды бойцам, которые стойко держат определенные рубежи, держат под постоянными обстрелами, под постоянным натиском врага, днем и ночью в любую погоду!" – написал Пивненко.

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Он отметил, что военнослужащие бригад Нацгвардии "Буревой", "Азов", "Рубеж", "Хартия", выполняющие задачи в Кременских лесах и на Бахмутском направлении, только с начала этой недели уничтожили 9 танков, 17 БМП, более 30 единиц другой бронетехники.

Пивненко вручил лично и передал командирам 300 медалей и нагрудных знаков для отличия личного состава.

С командирами он обсудил вопросы обеспечения подразделений и отладки логистических путей, совершенствования управления боем, применения новейших технологий радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и различных видов БПЛА.

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