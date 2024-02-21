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В Украине стартовали курсы для военнослужащих по усовершенствованию государственного языка. ФОТОрепортаж

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень вместе с проектом "Єдині" положили начало первым в Украине курсам по усовершенствованию государственного языка для военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, первое практическое занятие состоялось сегодня, в Международный день родного языка, в 150-м учебном центре командования Сил территориальной обороны ВСУ. Его провел Александр Черкас, учитель Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, финалист Global Teacher Prize Ukrainе, аспирант Киевского национального лингвистического университета, тренер и модератор разговорных клубов проекта "Єдині".

Также читайте: В прошлом году поступило рекордное количество обращений о нарушении языкового закона, - Креминь. ИНФОГРАФИКА

Курси із вдосконалення державної мови для військовослужбовців

"Появились такие курсы благодаря всем военнослужащим, которые, совершенствуя свои языковые навыки, демонстрируют ответственное отношение к основам национальной идентичности. Верю, что подобные инициативы будут воплощены во всех уголках государства, так как развитие сети таких языковых курсов, неукоснительное применение украинского языка во всех сферах общественной жизни , личный пример уважения к основам национальной безопасности и обороны - залог нашего уверенного шествия к Победе. Сила родного слова утверждается миллионами несокрушимых!" – отметил Кремень.

Смотрите также: На російський імперіалізм треба відповісти силою, - спикер финского парламента Юсси Халла-ахо на совершенном украинском языке выступил в Раде. ВИДЕО

Курси із вдосконалення державної мови для військовослужбовців
Курси із вдосконалення державної мови для військовослужбовців
Курси із вдосконалення державної мови для військовослужбовців

Автор: 

украинский язык (1189) ВСУ (6590) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+13
сирський піде на ці курси чи нє?

краще б англійській хлопців навчали, щоб закордоном в кранах НАТО легче вчитися було
або на ці гроші укріплення будували бетонні, а не оте гівно з брусу
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21.02.2024 13:30
+8
В моїй роті є мужик з Запоріжжя. На граждані розмовляв суржиком або взагалі російською, мову знає але до війни переважно російською. Так тепер принципово українською! Після того як москалі по рації його хотіли вивести з позиції і вбити (захопити).
Пароль "Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля Укрзалізниці" - на зубок знає!
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21.02.2024 13:41
+7
Гарна новина!
Українська мова рятує життя, спитайте воїнів!
Це ідентифікатор і зашифрований код українця!
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21.02.2024 13:36
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Правила форума Совет форумчан
сирський піде на ці курси чи нє?

краще б англійській хлопців навчали, щоб закордоном в кранах НАТО легче вчитися було
або на ці гроші укріплення будували бетонні, а не оте гівно з брусу
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21.02.2024 13:30 Ответить
Сирському нема чім зараз займатись?
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21.02.2024 13:54 Ответить
а хлопцям в окопах?
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21.02.2024 13:57 Ответить
А будуть навчати прямо на нулі? Шо ви верзете?
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21.02.2024 15:21 Ответить
Нє на часє. Папєрєднікі прі мірє гаварілі па азіравскаму, а їму нє на часє учітся.
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21.02.2024 13:58 Ответить
Поділив? Радій, як шо нема розуму.
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21.02.2024 15:22 Ответить
Так, нащо вчити мову країни проживання, краще вчити будь-яку аби лиш не українську, довбані малороси.
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21.02.2024 15:51 Ответить
супер. надо попросить у байдена на эту крайневажную тему пару лярдов баксов.
проффесоршу фарион назначить куратором.
и наконец наши пушки заспівають солов'їною!
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21.02.2024 13:31 Ответить
Чого ж це вас, ватноголових, так коробить лише від згадки про українську мову?
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21.02.2024 13:33 Ответить
деньги не надо вкладывать в вооружение. не на часі. на часі отдать фёдорову и Тарасу Кремінь на проєкт "Єдині"
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21.02.2024 13:38 Ответить
та нє. мене коробить не від згадки української, а від безголових.
будете на те витрачати час та гроші, то тіко згадка про мову й залишиться, про українців також.
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21.02.2024 15:15 Ответить
Ти свій час рахуй, а про гроши це взагалі твої вигадки!
Розумово відсталих, не розуміючих причинно -наслідкових зв'язків одразу видно!
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21.02.2024 17:05 Ответить
Гарна новина!
Українська мова рятує життя, спитайте воїнів!
Це ідентифікатор і зашифрований код українця!
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21.02.2024 13:36 Ответить
Кто экзамен не сдаст, гнать на-хрен из ВСУ.
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21.02.2024 13:37 Ответить
Как минимум - в тыл отправить..
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21.02.2024 13:41 Ответить
И автоматы отобрать.
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21.02.2024 14:16 Ответить
"Как минимум - в тыл раZZії отправить...." для підривною діяльності...
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21.02.2024 14:35 Ответить
ну для цього нада фаріониху головною призначити , хай людям розтлумачить слово "членкиня " .. чоловічого роду - тут зрозуміло , а от жіночого ... в мозги не влазить ...
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21.02.2024 13:53 Ответить
Ну якщо в МОЗОК не влазить, то розтягни на спину.
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21.02.2024 16:07 Ответить
Україні потрібно 140 млн дронів камікадзе. Кожна копійка потрачена на дрон, наближає розгром московської орди та перемогу України. Нищити москалів за допомогою дронів та дрони, ось що потрібно вивчати українцям в першу чергу.
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21.02.2024 13:39 Ответить
Якби всі говорили не людоїдською, а державною, не було таких потреб, про які пишете. Бо тоді б у всіляких ментальних креолів не було б шансу перемагати на виборах. Девіз "Лучше бить ізнасілованно, чєм украінізірованной" креоли нарешті втілили. Тільки їм, мабуть, не дуже подобається.
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21.02.2024 14:31 Ответить
В моїй роті є мужик з Запоріжжя. На граждані розмовляв суржиком або взагалі російською, мову знає але до війни переважно російською. Так тепер принципово українською! Після того як москалі по рації його хотіли вивести з позиції і вбити (захопити).
Пароль "Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля Укрзалізниці" - на зубок знає!
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21.02.2024 13:41 Ответить
Супер! Приїжджайте до нас в Лиман, визначимо самий затишний бліндаж, будемо займатися, перекрикуючи гуркіт приходів.
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21.02.2024 13:49 Ответить
Відверто, *************, і відмивання бабла...
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21.02.2024 13:55 Ответить
Миллионов сто списали под этот проект?
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21.02.2024 13:57 Ответить
то це ж на часі...
хлопців за штат на 540 грн
хай ходять на курси
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21.02.2024 14:04 Ответить
Таки Фаріон достукалася до здодрового глузду? 😊
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21.02.2024 14:13 Ответить
Любиш фаріоншу?, так вона дурнувата.
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21.02.2024 15:17 Ответить
треш...Країна палає,а їбанутим нема покоя...
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21.02.2024 14:16 Ответить
Так, їбануті аж виють лиш при згадці про українську мову, ото ненависть до всього українського.
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21.02.2024 16:00 Ответить
О, ***, як будували "незалежну" Україну ті, хто опинився біля владного керма. 30 років - ціле покоління. Колоніальна культура - це, коли культуру людоїдів знаєш краще, ніж свою. А потім дивуються, що мільйон призовників дременули за кордон. Мережу КАЦАП-ФМ спромоглися вимкнути лише після вторгнення в лютому 2022. Концені люди, а не еліта.
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21.02.2024 14:27 Ответить
Замість зайнятися виготовленням зброї, дронів та іншого необхідного продовжують займатись хернею. Як не мова то віра, то валяння пам*ятників чи перейменовування вулиць, а ще все порозкрашувать до мостових перил. Займіться ділом.
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21.02.2024 15:16 Ответить
Перше що роблять кацапи на окупованих територіях це перейменовують вулиці назад на совіцкі та запроваджують в школах кацапську освіту, а хохлам досі яка різниця
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21.02.2024 15:57 Ответить
щоб навішати Україні рашизм,саме з цього і починалося.ЗНИЩИТИ ВСЕ УКРАЇНСЬКЕ і манкуртів із думанням(а какая разніца???)Якщо б коту була "какая разница" .то він на Тебе б гавкав .
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22.02.2024 21:14 Ответить
попи здували с вiкон мухи
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21.02.2024 15:30 Ответить
Чим ближче до умовного Бахмуту, тим менше мовного питання.... Я за державну мову, але на разi саме iснування держави пiд питанням, на жаль....
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21.02.2024 15:53 Ответить
Тя то усьо: - зразу натовську техніку освоїмо, а не дай БОГ інвестори прийдуть, то і їм в пику свою ложку засунемо... АРХ М
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21.02.2024 16:30 Ответить
У чуваків багато вільного часу? Так на ротацію їх)) а то скиглення деяких персонажів вже набридло.
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21.02.2024 16:48 Ответить
ДурноВАТІ набігли с коментами тільки но почули про українську!!!
Лакмусовий папірець спрацював!
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21.02.2024 17:01 Ответить
Спершу зпотворили мову, замінили Х на Г, і вчать? Ні дякую, самі свій новояз вчіть. Треба казати Хеллоу, А не Геллоу.
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21.02.2024 17:10 Ответить
 
 