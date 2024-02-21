В Украине стартовали курсы для военнослужащих по усовершенствованию государственного языка. ФОТОрепортаж
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень вместе с проектом "Єдині" положили начало первым в Украине курсам по усовершенствованию государственного языка для военнослужащих.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, первое практическое занятие состоялось сегодня, в Международный день родного языка, в 150-м учебном центре командования Сил территориальной обороны ВСУ. Его провел Александр Черкас, учитель Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, финалист Global Teacher Prize Ukrainе, аспирант Киевского национального лингвистического университета, тренер и модератор разговорных клубов проекта "Єдині".
"Появились такие курсы благодаря всем военнослужащим, которые, совершенствуя свои языковые навыки, демонстрируют ответственное отношение к основам национальной идентичности. Верю, что подобные инициативы будут воплощены во всех уголках государства, так как развитие сети таких языковых курсов, неукоснительное применение украинского языка во всех сферах общественной жизни , личный пример уважения к основам национальной безопасности и обороны - залог нашего уверенного шествия к Победе. Сила родного слова утверждается миллионами несокрушимых!" – отметил Кремень.
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краще б англійській хлопців навчали, щоб закордоном в кранах НАТО легче вчитися було
або на ці гроші укріплення будували бетонні, а не оте гівно з брусу
проффесоршу фарион назначить куратором.
и наконец наши пушки заспівають солов'їною!
будете на те витрачати час та гроші, то тіко згадка про мову й залишиться, про українців також.
Розумово відсталих, не розуміючих причинно -наслідкових зв'язків одразу видно!
Українська мова рятує життя, спитайте воїнів!
Це ідентифікатор і зашифрований код українця!
Пароль "Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля Укрзалізниці" - на зубок знає!
хлопців за штат на 540 грн
хай ходять на курси
Лакмусовий папірець спрацював!