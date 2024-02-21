В Украине стартовали курсы для военнослужащих по усовершенствованию государственного языка. ФОТОрепортаж

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень вместе с проектом "Єдині" положили начало первым в Украине курсам по усовершенствованию государственного языка для военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, первое практическое занятие состоялось сегодня, в Международный день родного языка, в 150-м учебном центре командования Сил территориальной обороны ВСУ. Его провел Александр Черкас, учитель Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, финалист Global Teacher Prize Ukrainе, аспирант Киевского национального лингвистического университета, тренер и модератор разговорных клубов проекта "Єдині".

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"Появились такие курсы благодаря всем военнослужащим, которые, совершенствуя свои языковые навыки, демонстрируют ответственное отношение к основам национальной идентичности. Верю, что подобные инициативы будут воплощены во всех уголках государства, так как развитие сети таких языковых курсов, неукоснительное применение украинского языка во всех сферах общественной жизни , личный пример уважения к основам национальной безопасности и обороны - залог нашего уверенного шествия к Победе. Сила родного слова утверждается миллионами несокрушимых!" – отметил Кремень.

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