61-летний воин Виталий Лашевич (Грейдер), участвовавший в боях за Киевщину, Северодонецк и Бахмут, вынужден просить деньги на выживание в подземном переходе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бывший военный 205-го батальона терробороны Украины Виталий Лашевич с позывным "Грейдер", который в 61 год защищал Киевщину и прошел ожесточенные бои за Северодонецк, Соледар и Бахмут, вынужден стоять в переходе и просить деньги на лекарства и выживание. Во время боев он получил тяжелые ранения и потерял здоровье. Военно-врачебная комиссия не просто списала его по возрасту и состоянию здоровья, но и указала, что "заболевания" якобы связаны с "прохождением военной службы", а не получены во время "защиты Родины".

Об этом воин рассказывает в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Виталий Лашевич пошел защищать страну с первого дня российского вторжения в Украину.

"23 февраля 2022 года я приехал в Киев на день рождения внучки моей умершей гражданской жены. Мы отпраздновали, а 24-го утром случилась эта беда с нападением России. Объявили войну. Я пошел в военкомат на ДВРЗ. Простоял сутки в очереди, потому что очень много людей было", - рассказывает он.

61-летний воин освобождал Киевщину, прошел ожесточенные бои за Северодонецк, Соледар и Бахмут, Лиман. Был минометчиком в горячей точке, где получил ранение рук.

Воин Виталий Лашевич вынужден стоять в переходах

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"В Северодонецке. Мы стреляли, по нам стреляли. Был авианалет и обстрел. Меня волной отбросило, "разбил" правую руку. У меня сейчас руки работают только вперед, наверх и в стороны я поднимать не могу. Плюс сердце, я каждый месяц минимум 12-15 дней лежу", - отмечает Лашевич.

По его словам, он раньше не имел медицинской карты, а здоровье потерял во время боевых действий.

Однако после этого военно-врачебная комиссия не просто списала Лашевича по возрасту и состоянию здоровья, но и указала, что "заболевания" связаны с "прохождением военной службы", а не получены во время "защиты Родины".

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"Так получилось, что я из Бахмута попал в госпиталь с руками. После меня направили на ВЛК. Я прошел, и как раз 5 июня у меня был день рождения. Возраст более 60 лет, поэтому сказали - "домой". Когда получал первый ВЛК, там даже не было о ранении написано, я подал бумаги снова, чтобы переписывали, а это уже подал в третий раз, чтобы написали, что не с прохождением службы оно связано, потому что представьте: 60 лет для прохождения службы. Я же не человек, которому 20 лет. Как я могу проходить службу, если я пришел на защиту Родины с первых дней?" – отмечает бывший военный.

По его словам, он уже в течение 2 месяцев обивает пороги, чтобы отстоять свои права.

"Сейчас жду, как они перепишут. Они ничего не объясняют. Я подал бумаги о ранениях и очевидцах, медсестрах батальона, когда болезнь у меня первый раз появилась. Потому что мне нужно на медико-социальную экспертизу (МСЭК) в связи с тем, что я здоровье потерял. Есть возможность получить группу, но нужны все эти документы", - рассказывает Виталий Лашевич.

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Кроме того, у украинского защитника проблемы с позвоночником и опухоль в голове. После ранения он не может поднять руки даже до плеч. Поэтому каждый день он вынужден спускаться в переход и просить помощи у людей, потому что денег не хватает даже на оплату коммунальных услуг.

"Это время, пока я прохожу это ВЛК, я уже не военный. У меня нет никаких выплат, ничего не приходит. Мои побратимы помогли купить домик. Он маленький, ему 92 года. Но мне все равно, простите, жить надо, за свет, за газ платить. Я обратился в Пенсионный фонд, мне дали помощь — 300 грн в месяц. Дом старый, холодный, надо прогревать. Мне отопления обходится в 2500 грн, плюс доставка. Выходит 2700. И свет. 300 гривен мне выделяют. Это можно на еду, на лекарства. Мне очень проблемно купить лекарства сердечные. Поэтому я прошу у людей помощи, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Чтобы купить какой-то кусок хлеба, лекарства", - говорит Лашевич.

61-летний воин добавляет, что у него много государственных наград за участие в защите Родины, но сейчас Лашевич чувствует себя "ненужным".

"Вы знаете, сколько сейчас таких, как я?... У меня побратимы говорят: "Дед, ты на фронте не погиб, так там с голоду хотят, чтобы умер." Это стыдно должно быть не нам, а власти. Выходит, что мы там нужны, а когда все потеряли и пришли, здесь мы никому не нужны. Вот у меня баба есть, мы получаем две тысячи. И то ее переселенческих, потому что она из Херсона. И как могут два человека прожить? Когда я был на фронте, громада выдавала пайки какие-то в месяц, килограмм-два макарон или еще что-то... Сейчас у меня такого уже нет.То есть на фронте я был - бабушке давали, я пришел с фронта - мне уже есть не надо. Как-то это все... человек после фронта не нужен", - резюмировал Лашевич.

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Карта Виталия Лашевича: 5457 0825 0961 1963

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