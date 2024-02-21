61-летний воин Виталий Лашевич (Грейдер), участвовавший в боях за Киевщину, Северодонецк и Бахмут, вынужден просить деньги на выживание в подземном переходе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Бывший военный 205-го батальона терробороны Украины Виталий Лашевич с позывным "Грейдер", который в 61 год защищал Киевщину и прошел ожесточенные бои за Северодонецк, Соледар и Бахмут, вынужден стоять в переходе и просить деньги на лекарства и выживание. Во время боев он получил тяжелые ранения и потерял здоровье. Военно-врачебная комиссия не просто списала его по возрасту и состоянию здоровья, но и указала, что "заболевания" якобы связаны с "прохождением военной службы", а не получены во время "защиты Родины".
Об этом воин рассказывает в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Виталий Лашевич пошел защищать страну с первого дня российского вторжения в Украину.
"23 февраля 2022 года я приехал в Киев на день рождения внучки моей умершей гражданской жены. Мы отпраздновали, а 24-го утром случилась эта беда с нападением России. Объявили войну. Я пошел в военкомат на ДВРЗ. Простоял сутки в очереди, потому что очень много людей было", - рассказывает он.
61-летний воин освобождал Киевщину, прошел ожесточенные бои за Северодонецк, Соледар и Бахмут, Лиман. Был минометчиком в горячей точке, где получил ранение рук.
"В Северодонецке. Мы стреляли, по нам стреляли. Был авианалет и обстрел. Меня волной отбросило, "разбил" правую руку. У меня сейчас руки работают только вперед, наверх и в стороны я поднимать не могу. Плюс сердце, я каждый месяц минимум 12-15 дней лежу", - отмечает Лашевич.
По его словам, он раньше не имел медицинской карты, а здоровье потерял во время боевых действий.
Однако после этого военно-врачебная комиссия не просто списала Лашевича по возрасту и состоянию здоровья, но и указала, что "заболевания" связаны с "прохождением военной службы", а не получены во время "защиты Родины".
"Так получилось, что я из Бахмута попал в госпиталь с руками. После меня направили на ВЛК. Я прошел, и как раз 5 июня у меня был день рождения. Возраст более 60 лет, поэтому сказали - "домой". Когда получал первый ВЛК, там даже не было о ранении написано, я подал бумаги снова, чтобы переписывали, а это уже подал в третий раз, чтобы написали, что не с прохождением службы оно связано, потому что представьте: 60 лет для прохождения службы. Я же не человек, которому 20 лет. Как я могу проходить службу, если я пришел на защиту Родины с первых дней?" – отмечает бывший военный.
По его словам, он уже в течение 2 месяцев обивает пороги, чтобы отстоять свои права.
"Сейчас жду, как они перепишут. Они ничего не объясняют. Я подал бумаги о ранениях и очевидцах, медсестрах батальона, когда болезнь у меня первый раз появилась. Потому что мне нужно на медико-социальную экспертизу (МСЭК) в связи с тем, что я здоровье потерял. Есть возможность получить группу, но нужны все эти документы", - рассказывает Виталий Лашевич.
Кроме того, у украинского защитника проблемы с позвоночником и опухоль в голове. После ранения он не может поднять руки даже до плеч. Поэтому каждый день он вынужден спускаться в переход и просить помощи у людей, потому что денег не хватает даже на оплату коммунальных услуг.
"Это время, пока я прохожу это ВЛК, я уже не военный. У меня нет никаких выплат, ничего не приходит. Мои побратимы помогли купить домик. Он маленький, ему 92 года. Но мне все равно, простите, жить надо, за свет, за газ платить. Я обратился в Пенсионный фонд, мне дали помощь — 300 грн в месяц. Дом старый, холодный, надо прогревать. Мне отопления обходится в 2500 грн, плюс доставка. Выходит 2700. И свет. 300 гривен мне выделяют. Это можно на еду, на лекарства. Мне очень проблемно купить лекарства сердечные. Поэтому я прошу у людей помощи, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Чтобы купить какой-то кусок хлеба, лекарства", - говорит Лашевич.
61-летний воин добавляет, что у него много государственных наград за участие в защите Родины, но сейчас Лашевич чувствует себя "ненужным".
"Вы знаете, сколько сейчас таких, как я?... У меня побратимы говорят: "Дед, ты на фронте не погиб, так там с голоду хотят, чтобы умер." Это стыдно должно быть не нам, а власти. Выходит, что мы там нужны, а когда все потеряли и пришли, здесь мы никому не нужны. Вот у меня баба есть, мы получаем две тысячи. И то ее переселенческих, потому что она из Херсона. И как могут два человека прожить? Когда я был на фронте, громада выдавала пайки какие-то в месяц, килограмм-два макарон или еще что-то... Сейчас у меня такого уже нет.То есть на фронте я был - бабушке давали, я пришел с фронта - мне уже есть не надо. Как-то это все... человек после фронта не нужен", - резюмировал Лашевич.
Реквизиты для помощи
Карта Виталия Лашевича: 5457 0825 0961 1963
Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/8gY18oQw8u
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Це війна диктатури ******** з диктатурою ДДБшників.
М-мотивація, її вже нема, бо приклади майже усюду,фейсбук забит проханнями про допомогу в кожному містечку, державі викорастаний матеріал не потрібен. Хоча є і медійні виключення, лікують,протезують, але основна маса отак з протягнутою рукуй.
Я й не пробував йому переказувати , бо прочитав ваш коментар , і зрозумів що діла не буде . Кошти не переведуться .
Воїну треба йти в банк і прохати щоб відмінили ліміт переказів на його картку . Або і взагалі - завести монобанку .
Спробую перекинути йому в наступному місяці , коли ліміт обнулиться автоматично .
Ваше сіятєльство - ВладімірСсанич , кабани - депутати з ВР , ОПа і всяка інша жопа , всім вам уй.бкам - не соромно . ?
понавибирали регулянтів ...
Все вище військово-політичне керівництво держави це зрадники та вороги українського народу.
Цих зрадників треба нищити, щоб не було подібних випадків.
Де ті всі чиновники з Мінветеранів, з Кабміну, з Міноборони, Мінохорони здоров'я, та ітд., чому не допоможуть цьому ветерану?
Бо вони всі срали на людей, дбають тільки про себе.
Хоч загинув чи помер на фронті чи в армії хоч один високопоставлений чиновник , чи генерал, чи навіть простий клєрк з офісу президента?
Ні.
Гинуть прості люди, солдати.
А вся ця високопоставлена гидота, ще й знущається з цих простих людей, як в цьому випадку.
особенно если учесть, что ему только исполнилось 60 лет, а его бабке ещё нет 60-и.
Ты знаешь, со скольки лет в Украине пенсия платится в 2023 году ?
вот его полное интервью :
https://www.youtube.com/watch?v=cE7cpoptAIw&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
В Криворожском экономическом институте имени Вадима Гетьмана отрицают заявление экс-главы Луганской и Закарпатской ОГА Геннадия Москаля о том, что у президента Украины Владимира Зеленского фальшивый диплом.
«То, что Владимир Зеленский не получал образование в нашем институте, является спекуляцией политиков. Он учился, у него есть диплом. В нашем университете регулярно происходили разные события, и есть много фото с нынешним президентом. В частности, в книгах о деятельности института имеется фото с Владимиром Александровичем. Тем более он очень активно участвовал в различных культурных и социальных мероприятиях», - сообщил представитель вуза.
Таким людям і справді треба звертатись до волонтерів, соцмережі, до благодійників, бо можна просто не вижити.
Надіюсь, йому допоможуть оформити групу без дебільних формулювань у доках.
Здоров'я і велика вдячність Герою!
Ганьба лікарям і системі в цілому!
Цензор, терміново звяжіться з Віталієм, бо так і не допоможемо
Той випадок, коли вкотрий раз пишаюся простим народом в Україні, для якого немає чужої біди, хоч і самі не жирують, а бідують.
Боже храни Україну і простий сметрний народ який і воює важко і працює важко, але залишаються Людьми вищого гатунку🙏
Дякую тобі Боже, що «слуг» мало, а народу багато, бо не було б кому і допомогти.
чи ти думаєш, шо він для прикола жебракує ?
А Сірожа Лещенко ( самий луччий спіціаліст в желєзнодорожництві в світі) тусується кожної ночі на гейвечірках і за це отримує 400 тисяч в місяць.
Ну чим не мотивація йти на смерть його досуг захистити ?
таку націю не здолати!!!
задоначу краще на дрони, думаю лимона дідусю вистачить 😁
Але тепер в дядька буде нова проблема - ним точно "зацікавиться" податкова. В ******** реаліях можуть швидко заблокувати картки (вже були прецеденти навіть з меншими сумами).
який так і заявив пʼять років тому ,хоть у нас є парламентсько - президента республіка , але він на всіх чхати хотів 😠
А людина щиро воювала, зажищала, ризикувала життям та здоровям
++