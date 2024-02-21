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Новости Фото Война
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61-летний воин Виталий Лашевич (Грейдер), участвовавший в боях за Киевщину, Северодонецк и Бахмут, вынужден просить деньги на выживание в подземном переходе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бывший военный 205-го батальона терробороны Украины Виталий Лашевич с позывным "Грейдер", который в 61 год защищал Киевщину и прошел ожесточенные бои за Северодонецк, Соледар и Бахмут, вынужден стоять в переходе и просить деньги на лекарства и выживание. Во время боев он получил тяжелые ранения и потерял здоровье. Военно-врачебная комиссия не просто списала его по возрасту и состоянию здоровья, но и указала, что "заболевания" якобы связаны с "прохождением военной службы", а не получены во время "защиты Родины".

Об этом воин рассказывает в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Виталий Лашевич пошел защищать страну с первого дня российского вторжения в Украину.

"23 февраля 2022 года я приехал в Киев на день рождения внучки моей умершей гражданской жены. Мы отпраздновали, а 24-го утром случилась эта беда с нападением России. Объявили войну. Я пошел в военкомат на ДВРЗ. Простоял сутки в очереди, потому что очень много людей было", - рассказывает он.

61-летний воин освобождал Киевщину, прошел ожесточенные бои за Северодонецк, Соледар и Бахмут, Лиман. Был минометчиком в горячей точке, где получил ранение рук.

Віталій Лашевич
Воин Виталий Лашевич вынужден стоять в переходах

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"В Северодонецке. Мы стреляли, по нам стреляли. Был авианалет и обстрел. Меня волной отбросило, "разбил" правую руку. У меня сейчас руки работают только вперед, наверх и в стороны я поднимать не могу. Плюс сердце, я каждый месяц минимум 12-15 дней лежу", - отмечает Лашевич.

По его словам, он раньше не имел медицинской карты, а здоровье потерял во время боевых действий.

Однако после этого военно-врачебная комиссия не просто списала Лашевича по возрасту и состоянию здоровья, но и указала, что "заболевания" связаны с "прохождением военной службы", а не получены во время "защиты Родины".

Довідка Віталія Лашевича

Довідка Віталія Лашевича

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"Так получилось, что я из Бахмута попал в госпиталь с руками. После меня направили на ВЛК. Я прошел, и как раз 5 июня у меня был день рождения. Возраст более 60 лет, поэтому сказали - "домой". Когда получал первый ВЛК, там даже не было о ранении написано, я подал бумаги снова, чтобы переписывали, а это уже подал в третий раз, чтобы написали, что не с прохождением службы оно связано, потому что представьте: 60 лет для прохождения службы. Я же не человек, которому 20 лет. Как я могу проходить службу, если я пришел на защиту Родины с первых дней?" – отмечает бывший военный.

По его словам, он уже в течение 2 месяцев обивает пороги, чтобы отстоять свои права.

"Сейчас жду, как они перепишут. Они ничего не объясняют. Я подал бумаги о ранениях и очевидцах, медсестрах батальона, когда болезнь у меня первый раз появилась. Потому что мне нужно на медико-социальную экспертизу (МСЭК) в связи с тем, что я здоровье потерял. Есть возможность получить группу, но нужны все эти документы", - рассказывает Виталий Лашевич.

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Кроме того, у украинского защитника проблемы с позвоночником и опухоль в голове. После ранения он не может поднять руки даже до плеч. Поэтому каждый день он вынужден спускаться в переход и просить помощи у людей, потому что денег не хватает даже на оплату коммунальных услуг.

"Это время, пока я прохожу это ВЛК, я уже не военный. У меня нет никаких выплат, ничего не приходит. Мои побратимы помогли купить домик. Он маленький, ему 92 года. Но мне все равно, простите, жить надо, за свет, за газ платить. Я обратился в Пенсионный фонд, мне дали помощь — 300 грн в месяц. Дом старый, холодный, надо прогревать. Мне отопления обходится в 2500 грн, плюс доставка. Выходит 2700. И свет. 300 гривен мне выделяют. Это можно на еду, на лекарства. Мне очень проблемно купить лекарства сердечные. Поэтому я прошу у людей помощи, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Чтобы купить какой-то кусок хлеба, лекарства", - говорит Лашевич.

Віталій Лашевич

61-летний воин добавляет, что у него много государственных наград за участие в защите Родины, но сейчас Лашевич чувствует себя "ненужным".

"Вы знаете, сколько сейчас таких, как я?... У меня побратимы говорят: "Дед, ты на фронте не погиб, так там с голоду хотят, чтобы умер." Это стыдно должно быть не нам, а власти. Выходит, что мы там нужны, а когда все потеряли и пришли, здесь мы никому не нужны. Вот у меня баба есть, мы получаем две тысячи. И то ее переселенческих, потому что она из Херсона. И как могут два человека прожить? Когда я был на фронте, громада выдавала пайки какие-то в месяц, килограмм-два макарон или еще что-то... Сейчас у меня такого уже нет.То есть на фронте я был - бабушке давали, я пришел с фронта - мне уже есть не надо. Как-то это все... человек после фронта не нужен", - резюмировал Лашевич.

Читайте также: "Получается, не служил?": освобожденный из плена защитник Мариуполя заявил, что даже через год не получил удостоверение УБД

Реквизиты для помощи

Карта Виталия Лашевича: 5457 0825 0961 1963

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/8gY18oQw8u

Автор: 

военнослужащие (6142) ВСУ (6590)


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Топ комментарии
+51
Перестаньте дивитись тєлємарафон і читати "позитивних" блоХерів від Подоляка.
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21.02.2024 14:07
+49
Якщо хоч ще одна одна провладна мерзота буде заливати, про те, як вони цінують кожнго воїна, просто скажіть їм ім'я цієї людини.
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21.02.2024 14:04
+42
І таких тисячі. Ти потрібний країні поки здоровий і цілий.
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21.02.2024 14:02
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кінець епохи бідності по-зеленому ... задонатив!
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21.02.2024 14:25 Ответить
+
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21.02.2024 16:54 Ответить
А по телеку ветеранам квартири роздають...
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21.02.2024 14:25 Ответить
Це не війна свободи з диктатурою.
Це війна диктатури ******** з диктатурою ДДБшників.
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21.02.2024 14:26 Ответить
А як це працює у США ? Країна яка має мабуть найбільшу кількість ветеранів війни та інвалідів.
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21.02.2024 14:27 Ответить
100 тисяч від держави за смерть + від 0,4 до 1,7 мільйона від страхової кампанії
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21.02.2024 14:34 Ответить
Дуже мотивуюче , дуже .
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21.02.2024 14:27 Ответить
Це те що попало на глаза журналістам,та він сам ходить, ви навіть не уявляєте СКІЛЬКИ таких чоловікив по всій країні лежить приковані, і теж смішні копійки, і теж біготня рідних по інстанціям.
М-мотивація, її вже нема, бо приклади майже усюду,фейсбук забит проханнями про допомогу в кожному містечку, державі викорастаний матеріал не потрібен. Хоча є і медійні виключення, лікують,протезують, але основна маса отак з протягнутою рукуй.
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21.02.2024 14:27 Ответить
Не вдалося вдправити Воїну гроші, чогось видає ПРиватбанк помилку "перевищено ліміт операцій". Не знаєте чому?
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21.02.2024 14:27 Ответить
але гроші списано з рахунку.. Сподіваюсь дійшли!
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21.02.2024 14:29 Ответить
ні, гроші повернулись на картку.
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21.02.2024 14:35 Ответить
На монобанку кидайте
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21.02.2024 14:48 Ответить
я не бачила номера картки монобанку, тільки приват. Хіба що додали ще один номер картки. Зараз гляну.
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22.02.2024 20:24 Ответить
Нижче картки - посилання на монобанку..вони, походу розмірів не мають.
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22.02.2024 21:06 Ответить
не змогла відправити навіть на ту картку, яка написана на фото на папірі. Сьогодні відправила 350 допомоги пораненому хлопцю. А тут - "перевищено ліміт"((((
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22.02.2024 20:30 Ответить
тут ж посилання є..в тексті звернення..
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22.02.2024 21:03 Ответить
"перевищено ліміт". Я на обидві картки намагалася перекинути.
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23.02.2024 12:00 Ответить
Перевищено місячний ліміт переказів на картку , не знаю який він там зараз в них , може 50 тис , може 100 . Такі правила в Приваті . На кожен місяць року для переказів банк встановлює ліміт . Його можна відмінити , але це треба додаткова тяганина . Треба телефонувати на 3700 і тд.
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21.02.2024 15:45 Ответить
це не ліміт моєї картки, а ліміт картки отримувача, таке траплялось і раніше, і мені здається, що це власник карти має відмінити ліміт на кількість переказів на його картку. В вас вийшло?
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22.02.2024 20:23 Ответить
Все вірно кажете , це ліміт отримувача . Я його мав на увазі .
Я й не пробував йому переказувати , бо прочитав ваш коментар , і зрозумів що діла не буде . Кошти не переведуться .
Воїну треба йти в банк і прохати щоб відмінили ліміт переказів на його картку . Або і взагалі - завести монобанку .
Спробую перекинути йому в наступному місяці , коли ліміт обнулиться автоматично .
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22.02.2024 20:38 Ответить
На моно - картка не воїна, а мабуть кураторки.
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22.02.2024 21:05 Ответить
ні, написано те ж саме прізвище.
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23.02.2024 11:51 Ответить
Лашевич. Я й туди намагалсь кинути, на моно. Може хай Цензор якось зв"яжеться з Воїном, щоб допомоггти йому, чи принаймні повідомити, що люди намагаються допомогти, але Банк блокує перекази.
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23.02.2024 11:58 Ответить
здається це можна робити у застосунку, самостійно, або за допомогою оператора в телефонному режимі. Просто хтось має хлопцю підказати, що йому треба змінити налаштування картки/рахунку.
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23.02.2024 11:53 Ответить
У вас проблеми з налаштуваннями карти, мабуть якусь астрономічну суму намагалися скинути, якщо ліміт перевищили)
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21.02.2024 20:01 Ответить
не мій ліміт перевищено, а картки отримувача. Забагато вас якось, вибачте...
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22.02.2024 20:21 Ответить
Без проблем, вибачаю)
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22.02.2024 23:53 Ответить
Ннда .. Ганьбище цілковите .
Ваше сіятєльство - ВладімірСсанич , кабани - депутати з ВР , ОПа і всяка інша жопа , всім вам уй.бкам - не соромно . ?
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21.02.2024 14:31 Ответить
Який сором Чому питання не врегульоване?
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21.02.2024 14:31 Ответить
а шо в Україні зараз врегульоване ?

понавибирали регулянтів ...
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21.02.2024 14:36 Ответить
В даному випадку, винуватець один. Це влада.
Все вище військово-політичне керівництво держави це зрадники та вороги українського народу.
Цих зрадників треба нищити, щоб не було подібних випадків.
Де ті всі чиновники з Мінветеранів, з Кабміну, з Міноборони, Мінохорони здоров'я, та ітд., чому не допоможуть цьому ветерану?
Бо вони всі срали на людей, дбають тільки про себе.
Хоч загинув чи помер на фронті чи в армії хоч один високопоставлений чиновник , чи генерал, чи навіть простий клєрк з офісу президента?
Ні.
Гинуть прості люди, солдати.
А вся ця високопоставлена гидота, ще й знущається з цих простих людей, як в цьому випадку.
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21.02.2024 14:31 Ответить
Знущаються не вони, хоча вони винні у тому що подібне має місце, а виконавці, котрі все зробили б добре, якби отримали від нього хабаря, а так, хабаря не даєш - тож чекай, поки не помреш!!!
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21.02.2024 14:34 Ответить
Заспокойся, дегрод, Влада - це найняті тобою працівники для визначених функцій.
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21.02.2024 14:53 Ответить
Ну і чим це краще того що нам демонструють за рашистів котрих Московія (т.з. "роССія") кинула у випусках "Антизомбі" чи "Громадянської оборони" та чисельна кількість блогерів?! Чхати я хотів на те добре чи погано в московитів (т.з. "роССіян"), я хочу щоб в Україні було добре, і не на словах, а на ділі! Тож якщо ніхто не допоможе цій людині з оформленням усього необхідного в державних органах та отриманні обіцяної державою допомоги, то й інші нічого подібного не дочекаються, а Україна тоді точно програє, бо люди не будуть розуміти доцільність ризикувати життям за те, щоб Україна була такою самою як Московія (т.з. "роССія"), а саме - тим хто НЕ заслуговує УСЕ, а тим хто заслуговує - НІЧОГО!!!
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21.02.2024 14:32 Ответить
Ага, і дихає "не правильно", і кланяється не надто низько, і хабаря не пропонує котрий одразу допомагає порозумітись і все вірно у документах вказати! Це наслідки корупційності з котрою НАЙвеличніший обіцяв боротися а замість цього дав їй розквітнути до масштабів котрим і Янукович заздрить!!!
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21.02.2024 14:37 Ответить
Це ж Ви про президента Зеленського написали?
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21.02.2024 14:40 Ответить
шо ти, падло, верзеш? ти, ******* недоношений, де знаходишся? це ти. падлюча твоя душа, голосувало за зелене гівно, а зараз утік за кордон. Цей Воїн захищав Україну і зараз зелене лайно його викидає з життя, а ти падло, ще знущаєшся над Воїном.
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21.02.2024 16:25 Ответить
Мотивація! Поки не знищені ГНИДИ при владі змін не чекайте!!!
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21.02.2024 14:36 Ответить
А хто ж їх знищить якщо головуючий гнида з гнид?! І сам живе, і іншим гнидам жити дає!
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21.02.2024 14:39 Ответить
Это не закидон, бо воевал. Но странно получается, что на двоих с бабуськой - 2 000 грн пенсии... Что-то с прошлым у них не чисто.
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21.02.2024 14:52 Ответить
А якби в них було , наприклад , 4000 , для тебе це достатньо ? Навіть тобі не побажаю жити за такі "гроші".
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21.02.2024 15:41 Ответить
Пане, то давайте по-справедливостi, всьому селу задонатимо всим миром, а не вибiрково, адже всi селяни мають низьку пенсiю: однi захищають, другi всих годують. Одне вiд одного нам - нiяк.
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21.02.2024 17:09 Ответить
Україна соціальна держава, де професійні корупціонери пенсії отримують від 300тис. грн., звичайні робітники, селяни 2тис. грн., ветеран захисник держави взагалі нічого не отримує.
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21.02.2024 20:08 Ответить
реально не чисто !

особенно если учесть, что ему только исполнилось 60 лет, а его бабке ещё нет 60-и.

Ты знаешь, со скольки лет в Украине пенсия платится в 2023 году ?
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21.02.2024 15:42 Ответить
Прочтите статью.Бабка получает 2000 переселенческих. дед в 61 год ничего не получает. Почему-то даже минималки нет.
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21.02.2024 17:14 Ответить
т.е., дед еще зацепил право на пенсию в 60.
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21.02.2024 17:18 Ответить
он только с фронта пришел и не успел оформиться, а бабка наверно ещё не пенсионерка.

вот его полное интервью :

https://www.youtube.com/watch?v=cE7cpoptAIw&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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21.02.2024 17:23 Ответить
А Ви знаєте , скільки людей , пропрацювавши все життя , не отримали вчасно пенсію завдяки виродкам-роботодавцям , які не оформили людей нормально ? А в 90-2000х більшість була вимушена працювати взагалі без офіційного оформлення щоб хоч якось прогодувати сім'ю . А багато людей не змогли знайти якісь папірці для пенс. фонду - ті підприємства здохли разом з совком .
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21.02.2024 23:26 Ответить
+
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21.02.2024 14:52 Ответить
Нікчеми серуть в коментах, громадяни накидали в банку 1,5 млн. - добре)
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21.02.2024 14:54 Ответить
Диплом юриста у ЗЄлєнського не фальшивий ! Ось вам! Ось вам !

В Криворожском экономическом институте имени Вадима Гетьмана отрицают заявление экс-главы Луганской и Закарпатской ОГА Геннадия Москаля о том, что у президента Украины Владимира Зеленского фальшивый диплом.
«То, что Владимир Зеленский не получал образование в нашем институте, является спекуляцией политиков. Он учился, у него есть диплом. В нашем университете регулярно происходили разные события, и есть много фото с нынешним президентом. В частности, в книгах о деятельности института имеется фото с Владимиром Александровичем. Тем более он очень активно участвовал в различных культурных и социальных мероприятиях», - сообщил представитель вуза.
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21.02.2024 14:58 Ответить
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21.02.2024 15:08 Ответить
а в учёбе участвовал ?
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21.02.2024 15:44 Ответить
ну і хто він -адвокат, прокурор, суддя, нотаріус, юрист на фірмі? ааааа, згадав-піаніст на роялі. тоді нащо той діплом?
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21.02.2024 16:32 Ответить
Нехай спробує звернутися до якоїсь благодійної організації, їх багато
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21.02.2024 15:01 Ответить
це ганьба у таких людей понино бути аналог The Social Security як у штатах. також забеспечити житло !
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21.02.2024 15:04 Ответить
Гарна мотивація йти на фронт...
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21.02.2024 15:09 Ответить
Перерахувала трохи, бо немає сил таке читати.

Таким людям і справді треба звертатись до волонтерів, соцмережі, до благодійників, бо можна просто не вижити.

Надіюсь, йому допоможуть оформити групу без дебільних формулювань у доках.

Здоров'я і велика вдячність Герою!
Ганьба лікарям і системі в цілому!
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21.02.2024 15:14 Ответить
Те саме. Гроші знялись.
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21.02.2024 15:28 Ответить
Мені щойно повернулись, у нього стоїть ліміт
Цензор, терміново звяжіться з Віталієм, бо так і не допоможемо
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21.02.2024 15:44 Ответить
А чи звертались до його ВЧ за довідкою про поранення? Так звана:форма 5. Цю форму має зробити його ВЧ(батальон наприклад), і тільки на підставі її ВЛК, вказує про поранення з захистом Батьківщини. Відповідно починають діяти інші процедури виплат,а в подальшому і військовий МСЕК. Тут ХАЛАТНЕ відношення командирів його ВЧ впершу чергу!!!!
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21.02.2024 15:27 Ответить
Не халатне, а суто комерційне.
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21.02.2024 15:47 Ответить
Кинул деньги на Монобанку.
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21.02.2024 15:27 Ответить
Емоції переповнють(
Той випадок, коли вкотрий раз пишаюся простим народом в Україні, для якого немає чужої біди, хоч і самі не жирують, а бідують.
Боже храни Україну і простий сметрний народ який і воює важко і працює важко, але залишаються Людьми вищого гатунку🙏
Дякую тобі Боже, що «слуг» мало, а народу багато, бо не було б кому і допомогти.
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21.02.2024 15:46 Ответить
Наріде 73% - це ви зробили разом військових жебраками. Та мабуть "какая разница", головне, що татаров, єрмак, подоляк, серлєщ та арахамія ситі і мають грошове забезпечення.
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21.02.2024 15:53 Ответить
Треба поміняти місцями ненажерливих щурів з цих вкк і посадити на їх місце бойових медиків . Я особисто фізично і морально втомився спілкуватися з цією мафією . І настільки там все пов"язано (починаючи з сімейних амбулаторій) , що у всіх інстанціях , куди звертався , починають навіть не познайомившись по хамськи відповідати , в кращому випадку дають номер телефона - і так по колу . От нехай і працюють в цих комісіях лікарі з фронту , а тих відправити замість них - вони ж колись навчалися , це ж їхня робота . Правда , є великий сумнів в їхній проф. придатності . Але там навіть для таких роботи вистачить . І велика подяка людям , які відразу почали кидати гроші на картку Герою .
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21.02.2024 15:58 Ответить
Скинув трошки. дякую воїне!
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21.02.2024 16:09 Ответить
Этих тварей из ВЛК кто это творит на фронт. Мужиков в штурмовые батальоны баб медсестрами на передок, если старые их детей.
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21.02.2024 16:10 Ответить
По-перше, гнів і сором за таке ставлення до наших захистників. А по-друге, а що там стасовно його пенсії за віком? Чому її, поки що, не начисляють? Що там з пенсійним стажем? Бо він повинен мати змогу вибирати, яка пенсія йому вигідніша: воєнна, чи за віком, чи за інвалідністю.
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21.02.2024 16:12 Ответить
а з якого віку нараховується пенсія в 2023 році ?
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21.02.2024 16:41 Ответить
Залежить від пенсійного стажу. В цьому році він повинен бути 31 рік, що б нарахувати пенсію з 60-ти років. Я в 2023 році оформлювала собі пенсію по віку. Мені було 60 років і пенсійного стажу 42 роки. Так що, якщо він працював по білій зарплатні не меньше 31 року, то має право на пенсійне забезпечення.
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23.02.2024 14:10 Ответить
чувак воював 2 роки і заробив О гривень О копійок.

чи ти думаєш, шо він для прикола жебракує ?

А Сірожа Лещенко ( самий луччий спіціаліст в желєзнодорожництві в світі) тусується кожної ночі на гейвечірках і за це отримує 400 тисяч в місяць.

Ну чим не мотивація йти на смерть його досуг захистити ?
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23.02.2024 14:16 Ответить
на ТСН в ютубі є його повне інтервью на 58 хвилин. В цього діда після служби немає грошей навіть на поїсти, а не те, щоб кудись їхати
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23.02.2024 14:30 Ответить
1 431 885.96 вже накидали!
таку націю не здолати!!!

задоначу краще на дрони, думаю лимона дідусю вистачить 😁
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21.02.2024 16:14 Ответить
Очманіти! Якщо це правда - українці, ви класні!
Але тепер в дядька буде нова проблема - ним точно "зацікавиться" податкова. В ******** реаліях можуть швидко заблокувати картки (вже були прецеденти навіть з меншими сумами).
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21.02.2024 17:05 Ответить
Величезна ганьба нашому суспільству. І це тільки початок.
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21.02.2024 16:15 Ответить
Ну от те що і багато раз сказано і написано.Держава не дбає про воїнів а люди +45 на війни це шанс на виживання мінімальний плюс потім проблеми зі здоров'ям без допомоги.Тягар на плечі рідних і то якщо вони є...
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21.02.2024 16:37 Ответить
За всі негаразди в нашій країні , несе відповідальність ЗепреЗедент ,
який так і заявив пʼять років тому ,хоть у нас є парламентсько - президента республіка , але він на всіх чхати хотів 😠
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21.02.2024 16:56 Ответить
Дуже сумно що таке відбуваєтсья в країні, але така реальність....

А людина щиро воювала, зажищала, ризикувала життям та здоровям
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21.02.2024 18:09 Ответить
Я вже заплутався, то про яку країну кажуть: "Родіна тєбя кінєт синок, всєгда". І це ще війна не зупинилась. А скільки випадків зараз, які не потрапили в кадр. А скільки бортонули інвалідів. А що буде після війни...це жопа.
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21.02.2024 18:45 Ответить
Поясніть, хто така Аліна Т. , це від Цензора? чому не на особистий рахунок Віталія Лашевича?
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21.02.2024 18:45 Ответить
А в цей час верховнй ішак та зелена бидлота закликають до добровільного створення електроного кабінету призовника.
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21.02.2024 20:38 Ответить
Коли вже суки зелені понесуть за це все відповідальність? Ваші дупи захищає людина якому ціни нема, а ви ніяк не на воруєтесь уроди!
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22.02.2024 09:49 Ответить
Головне щоб зелена бидлота со своїм головою не встигла сліняти за кордон в час питань до них, а питань буде дуже багато!!!
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22.02.2024 09:57 Ответить
Какой то полный бред,во первых у него должна быть пенсия по возрасту, во вторых у него же есть военный билет и справка о заработках на войне,ему должны пересчитать пенсию. А потом идти на врачебную комиссию для получения группы инвалидности.
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22.02.2024 11:25 Ответить
Що туту сказати ?!?! це наша спільна біда і наш обов'язок перед такими людми. Де тут держава - питання відкритие.

++
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22.02.2024 12:18 Ответить
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