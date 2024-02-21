Вследствие вражеских обстрелов Купянщины один житель погиб, еще один ранен. ФОТОрепортаж

Россияне в течение дня наносили удары по Купянскому району Харьковской области, под обстрелами находились с. Ивановка, поселок Двуречнаяя и с. Ольховатка.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 21 февраля 2024 г. около 12:40 ВС РФ совершили минометные и артиллерийские обстрелы с. Ивановка Петропавловской ТГ, в результате чего ранен 52-летний мирный житель.

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Кроме того, примерно в 14 часов враг из артиллерии обстрелял поселок Двуречная, погиб мирный житель. Анкетные данные погибшего устанавливаются.

Приблизительно в 15 часов российские военнослужащие также обстреляли с. Ольховатка: разрушены и повреждены жилые дома. Без пострадавших. Предварительно установлено, что враг применил две управляемые авиационные бомбы.

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