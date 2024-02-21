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Новости Фото Агрессия России против Украины
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В течение дня Никополь и 4 громады Днепропетровщины подверглись 19 атакам дронами-камикадзе и из артиллерии: повреждены дома, агрофирма, спортивный объект, газопровод и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Россияне в течение 21 февраля 19 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и из артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Никополь, Марганецкая, Мировская, Красногригоревская, Покровская громады. Все они страдали сегодня от вражеского террора. Никопольщина пережила 19 атак - ударов дронами-камикадзе и артиллерией. Людей не затронуло.

В то же время повреждены 4 частных дома и хозяйственная постройка. Разбиты гаражи и автомобиль. Разрушение есть на агрофирме. Загорелся спортивный объект, огонь уже усмирили. Изуродованы газопровод и линия электропередач", - говорится в сообщении.

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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Автор: 

обстрел (27202) Никополь (1022) Днепропетровская область (3956)


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