В течение дня Никополь и 4 громады Днепропетровщины подверглись 19 атакам дронами-камикадзе и из артиллерии: повреждены дома, агрофирма, спортивный объект, газопровод и ЛЭП. ФОТОрепортаж
Россияне в течение 21 февраля 19 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и из артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Никополь, Марганецкая, Мировская, Красногригоревская, Покровская громады. Все они страдали сегодня от вражеского террора. Никопольщина пережила 19 атак - ударов дронами-камикадзе и артиллерией. Людей не затронуло.
В то же время повреждены 4 частных дома и хозяйственная постройка. Разбиты гаражи и автомобиль. Разрушение есть на агрофирме. Загорелся спортивный объект, огонь уже усмирили. Изуродованы газопровод и линия электропередач", - говорится в сообщении.
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