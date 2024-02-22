Обстрелы за сутки: враг совершил 47 обстрелов Херсонщины, утром обстрелял село в Николаевской области, есть раненые (обновлено). ФОТО

В Херсонской области за сутки в результате обстрелов три человека получили ранения, на Николаевщине - один человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Херсонской области за сутки в результате обстрела ранены три человека, есть попадания в жилые кварталы, сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 47 обстрелов, выпустив 156 снарядов, с применением артиллерии, минометов, танков, БПЛА и авиации. По Чернобаевке нанес ракетный удар. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; складское помещение в Херсонском районе; Бериславском районе", - говорится в сообщении.

21 февраля российские захватчики дважды обстреляли акваторию Очаковской громады, вечером ударили по Очакову, днем направили FPV-дрон по селу Дмитровка Куцурубской громады.

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Утром 22 февраля армия РФ обстреляла село Лиманы Галицыновской громады.

"Сегодня, 22 февраля, в 05:20 из РСЗО враг ударил по селу Лиманы. По предварительной информации, пострадал один человек - медицинская помощь оказана на месте. Один жилой дом разрушен, несколько близлежащих - повреждены. Образовавшийся пожар оперативно ликвидирован", - сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

По информации Сил обороны юга, в результате обстрела повреждено полтора десятка частных домов, два дома разрушены почти полностью. На одном из частных хозяйств возник пожар, его оперативно ликвидировали специалисты ГСЧС.





