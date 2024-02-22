Взрывотехники уничтожили боевую часть вражеского "Шахеда", сбитого на подступах к Киеву, - полиция. ФОТОрепортаж
Взрывотехники полиции Киева уничтожили боевую часть вражеского ударного дрона-камикадзе Shahed, сбитого на подступах к столице.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Отмечается, что остатки сбитого беспилотника с невредимой боевой частью обнаружили в лесополосе.
С уведомлением о подозрительном предмете в полицию Киева обратился местный житель, который во время прогулки заметил на земле часть предмета, похожего на беспилотный летательный аппарат.
На место вызова прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники, где обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата "Шахед" и его боевую часть, которая не сдетонировала.
Правоохранители огородили опасное место, а полицейские взрывотехники разрядили боевую часть беспилотника и доставили в безопасное место, где уничтожили.
В полиции Киева напомнили, что в случае обнаружения подозрительных взрывоопасных предметов нельзя подходить к ним, осуществлять с ними манипуляции, а следует срочно сообщить об обнаружении опасной находки в полицию.
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