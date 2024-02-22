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Взрывотехники уничтожили боевую часть вражеского "Шахеда", сбитого на подступах к Киеву, - полиция. ФОТОрепортаж

Взрывотехники полиции Киева уничтожили боевую часть вражеского ударного дрона-камикадзе Shahed, сбитого на подступах к столице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что остатки сбитого беспилотника с невредимой боевой частью обнаружили в лесополосе.

С уведомлением о подозрительном предмете в полицию Киева обратился местный житель, который во время прогулки заметил на земле часть предмета, похожего на беспилотный летательный аппарат.

На место вызова прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники, где обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата "Шахед" и его боевую часть, которая не сдетонировала.

Бойова частина шахеда

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Правоохранители огородили опасное место, а полицейские взрывотехники разрядили боевую часть беспилотника и доставили в безопасное место, где уничтожили.

В полиции Киева напомнили, что в случае обнаружения подозрительных взрывоопасных предметов нельзя подходить к ним, осуществлять с ними манипуляции, а следует срочно сообщить об обнаружении опасной находки в полицию.

Знешкодження бойової частини шахеда
Знешкодження бойової частини шахеда

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Що можна сказати, щира подяка ППО, небайдужому громадянину, Поліції, саперам! Слава Збройним Силам України!
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22.02.2024 10:02 Ответить
 
 