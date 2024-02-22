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Российские паблики обнародовали имена 68 оккупантов, ликвидированных 20 февраля на полигоне под Волновахой. ФОТО

65 оккупантов являются бойцами 36 мотострелковой бригады РФ, еще троих пока не опознали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Удар по полігону під Волновахою
Список ликвидированных при ударе ВСУ по российскому полигону под Волновахой 20 февраля 2024 года

Отмечается, что ликвидированные оккупанты последний раз были онлайн в соцсетях 20 февраля. Далее на их страницах стали появляться сообщения с соболезнованиями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по селу Львово на Херсонщине: В результате попадания в жилой дом погиб мужчина

Удар ЗСУ по полігону під Волновахою
Удар ЗСУ по полігону під Волновахою

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты выносят уцелевшую стиралку из дома в оккупированной Авдеевке: "Нам Шойгу "Героя" даст за чипы". ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 февраля ВСУ ударили по построению россиян на полигоне под Волновахой.

Автор: 

армия РФ (19318) ликвидация (3567) Волноваха (27)


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Топ комментарии
+46
Ох нє хаділ би ти ваньок ва салдати-нє прішлось би в Україні здихати...
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22.02.2024 12:02
+32
на рахунок "мягкіх облачков" не скажу, а от твердий хаймарс папік отримав нелюди довбані
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22.02.2024 12:07
+26
Здохли окупанти!
Так всі здохните, мразі фашистські!
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22.02.2024 12:05
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Ох нє хаділ би ти ваньок ва салдати-нє прішлось би в Україні здихати...
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22.02.2024 12:02 Ответить
панове - головна новина в іншому
1. в результаті утримання Бахмуту було ліквідовано
дуже небезпечного злочиняця - евгенія пригожина
2. в результаті утримання Авдіївки було ліквідовано ще більш небезпечного
ідейного військового злочинця андрея морозова (мурс)
мурс - земля йому стекловатой - був ідейним фанатіком рускогоміра
він не заробляв на війні - яу "нормальний" шойгуїст
а навіть за свої гроші скуповлював дрони, апарати звязку - фанатічно і дотошно організовував їх впровадження слідкував за технологією, вів блог, служив в армії
ЦЕ ГІГАНСЬКА ГОЙДА - самозастрел саможертвующого ідейного фанатіка мурса
УРА!!!!
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22.02.2024 12:19 Ответить
Иосип ********.. стульчата подносить на галерках своего концерта..
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22.02.2024 12:23 Ответить
Прискорились
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22.02.2024 12:04 Ответить
Кабзонували.
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22.02.2024 12:05 Ответить
Здохли окупанти!
Так всі здохните, мразі фашистські!
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22.02.2024 12:05 Ответить
на рахунок "мягкіх облачков" не скажу, а от твердий хаймарс папік отримав нелюди довбані
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22.02.2024 12:07 Ответить
А аду облачка из стекловаты.Папе понравится.
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22.02.2024 12:36 Ответить
папочке мягкіх облачков, а їй білу ладу і мішок грошенят. то вона зовсім не сумує.
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22.02.2024 12:07 Ответить
Пачку пельменей ей. И два билета в цирк
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22.02.2024 13:08 Ответить
Блд , ни одной знакомой фамили. ...
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22.02.2024 12:08 Ответить
Черга на "бЛади" добавилася
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22.02.2024 12:09 Ответить
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22.02.2024 12:09 Ответить
"віновнаго" шукають? Та вони ж самі за нього (*****) голосуватимуть.
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22.02.2024 12:37 Ответить
Виновные найдены.Это Lockheed Martin со своими хаймарсами.Не благодарите.
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22.02.2024 12:41 Ответить
Неискренние и лицемерные посты.... как пластиковые цветы на могилах.... тьфу. Горе переживают молча, в себе, а лапти - как известный персонаж Золотого телёнка - Лоханкин, который хлестал своё горе чайными стаканами
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22.02.2024 12:50 Ответить
Мало - дуже мало!
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22.02.2024 12:11 Ответить
Партія нова підсмажених пошинкованих бурятів. В бурятській борзі на кордоні кацапії з китайозами об'явили траур.
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22.02.2024 12:11 Ответить
много подгоревшей козлятины.
должны быть ещё недобитые разной степени.
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22.02.2024 12:11 Ответить
помнім, любім, скоблім
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22.02.2024 12:11 Ответить
Писарь у них нікудишній . Каліграфія ніяка
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22.02.2024 12:13 Ответить
какое-то чучело с короткими ногами., выродки просто
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22.02.2024 12:14 Ответить
начебто цієї ночі під Олешками теж засмажили Himrs-ами 3 партії кацапсин: спочатку засмажили пару десятків свинособак, яких вигнали на "построєніє", потім, через годину засмажили ще більшу кількість свинособак, яких нагнали прибирати дохлятину після минулого удару, а як вишенка на торті - через 3 години приїхала якась комісія із "важних людєй", розбиратися хто тут винуватий та кого карати - то накрили і їх. загалом дохлих свинособак більше, ніж 20 лютого.
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22.02.2024 12:15 Ответить
Хай буде правдою!!!
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22.02.2024 12:38 Ответить
кацапсячі "воєнкори" вже підтвердили. ймовірно загалом до сотні дохлих свинособак, причому не тільки рядове м'ясо, а кілька важливих персон, що приїхали на розбір польотів.
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22.02.2024 12:46 Ответить
Схоже, Чорнобаївка, v. 2.0.
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22.02.2024 19:04 Ответить
Є відео - Олешківські піски
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22.02.2024 12:51 Ответить
+ Мурзік ))
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22.02.2024 12:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jSVgMmz-DJY «Вы бурят? Как я рад !»
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22.02.2024 12:17 Ответить
Які ж орки безграмотні "НА всегда с нами...".
Сук@, країна Достоєвських і Булгакових.
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22.02.2024 12:17 Ответить
"Навсегда" пишется слитно. "Любим" после точки с большой буквы. Перед "братишки" запятая. Не "это дата", а "эта дата"...

Це не росіянці, це підстава якась, та й ***** якесь фейкове...
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22.02.2024 12:18 Ответить
А що ви хочете від генетичної суміші диких ординських племен, які почали вважають себе слов'янами, ще за часів, коли їхній збоченець-цар петька 1 назвав їх росіянами. Достатньо поглянути на азіатську пику кремлівського недопалка, щоб зрозуміти, що там від слов'янського нічого немає. Точну характеристику цьому набріду дав д-р Йозеф Геббельс.
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22.02.2024 12:57 Ответить
Та то вже давно в одічалих правільнопісаніє храмаєт.
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22.02.2024 18:54 Ответить
Родная бригада командарма . Земелі з борзі.
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22.02.2024 12:18 Ответить
Якути, тувинці, нанайці та рюзке лежать у ряд,
Хаймарс переїхав загін жовтенят?
Начальник расч'ту жує бутерброд,
Завтра він новий загин оте...т.
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22.02.2024 12:20 Ответить
Вже зроблено !
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22.02.2024 12:54 Ответить
Щоб такі "фейки". були щодня ! 😂👍
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22.02.2024 12:53 Ответить
Фамилии в основном с окончанием «ОВ». Чистокровные кацапы. Что сильно радует.
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22.02.2024 12:23 Ответить
"чистокровний кацап" 😂

вони всі там на "-ов", "від мацкви до самих до окраїн".
навіть українцям після"-ко" ліпили ще "-ов", щоб тіпа красивше було, наприклад: Новіченков
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22.02.2024 12:59 Ответить
КоношенкоВ...
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22.02.2024 13:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc Пирятин - Арта [Official Audio]
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22.02.2024 12:29 Ответить
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22.02.2024 12:32 Ответить
Ванюші стали вонюшами!
Славненько то як!
ЗСУ Хвала!
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22.02.2024 12:40 Ответить
гніди **......е, горите в аду с.кі
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22.02.2024 12:46 Ответить
В забайкальской Борзе до войны проживало около 30 тысяч человек, но после объявления мобилизации город, по словам местных, опустел чуть не вдвое. Градообразующее предприятие Борзи - воинская часть, которая с началом российского вторжения в Украину стала "пушечным мясом" для российской армии.

На росии есть регионы где 90е не заканчивались. Медвежьи углы. Зажопински. Края безнадеги. Оттуда и едут ублюдки воевать против Украины. Дети давалок и алкашей. Остаются мамки. Пропивать компенсацию. Каждый день по грязи в магаз за лекарством.

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22.02.2024 12:49 Ответить
Та так,при совку офіцери за голову хапались коли чули Кушка,Емба і Чіта,в даному випадку в/ч то Нова Борзя,повоєнне штучне містечко,якби природне то селились би попри річку,запам*яталось тому що мої караульні(сопровождение воинских грузов)в 70х там на станції з товарняка добули великий ящик яєць,які їли аж до Бреста,після того в неділю в столовці в\ч від погляду на них тягнуло на рвоту.
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22.02.2024 13:33 Ответить
ЗАКОБZОНЕНЫ👍
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22.02.2024 12:51 Ответить
всем по ШПЫшку выдать мЯдаль, мешок картошки от бульбашей и гондонов его бабе, чтоб реже размножалась и не плодила генетический мусор....
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22.02.2024 12:53 Ответить
После удара HIMARS у них у всех одномоментно поотрывались тромбы
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22.02.2024 12:59 Ответить
С#ка, країна тарганів,скільки ж вас ще довбой#бів треба умертвити б##дь!?
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22.02.2024 13:25 Ответить
HIMARS переехал отряд путинят 👏
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22.02.2024 14:49 Ответить
23-й у списку - Звєрьков? Як у анегдоті: "Нуувасбл*дьіфамілії . -Я!"
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22.02.2024 15:14 Ответить
якісь дивні імена у орків ... у нас це називають прізвища. Чи це належність до хазяїна? хазяїн холопа пєтров, а в цього холопа попов
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22.02.2024 15:16 Ответить
Земля вам бетоном уйобки!!!
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22.02.2024 17:57 Ответить
Усім новоприставленим орканізмам міцного здоров'я, потужної ерекції та карколомних непристойних утіх із лихими парфумами у пеклі під супровід Хіру Алєксандрова!
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22.02.2024 18:59 Ответить
Вдома таких чобіт не було? До альєксандрОва на чєчьотку!
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23.02.2024 00:07 Ответить
 
 