Российские паблики обнародовали имена 68 оккупантов, ликвидированных 20 февраля на полигоне под Волновахой. ФОТО

65 оккупантов являются бойцами 36 мотострелковой бригады РФ, еще троих пока не опознали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Список ликвидированных при ударе ВСУ по российскому полигону под Волновахой 20 февраля 2024 года

Отмечается, что ликвидированные оккупанты последний раз были онлайн в соцсетях 20 февраля. Далее на их страницах стали появляться сообщения с соболезнованиями.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 февраля ВСУ ударили по построению россиян на полигоне под Волновахой.