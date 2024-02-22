Российские паблики обнародовали имена 68 оккупантов, ликвидированных 20 февраля на полигоне под Волновахой. ФОТО
65 оккупантов являются бойцами 36 мотострелковой бригады РФ, еще троих пока не опознали.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Отмечается, что ликвидированные оккупанты последний раз были онлайн в соцсетях 20 февраля. Далее на их страницах стали появляться сообщения с соболезнованиями.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 февраля ВСУ ударили по построению россиян на полигоне под Волновахой.
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1. в результаті утримання Бахмуту було ліквідовано
дуже небезпечного злочиняця - евгенія пригожина
2. в результаті утримання Авдіївки було ліквідовано ще більш небезпечного
ідейного військового злочинця андрея морозова (мурс)
мурс - земля йому стекловатой - був ідейним фанатіком рускогоміра
він не заробляв на війні - яу "нормальний" шойгуїст
а навіть за свої гроші скуповлював дрони, апарати звязку - фанатічно і дотошно організовував їх впровадження слідкував за технологією, вів блог, служив в армії
ЦЕ ГІГАНСЬКА ГОЙДА - самозастрел саможертвующого ідейного фанатіка мурса
УРА!!!!
Так всі здохните, мразі фашистські!
должны быть ещё недобитые разной степени.
Сук@, країна Достоєвських і Булгакових.
Це не росіянці, це підстава якась, та й ***** якесь фейкове...
Хаймарс переїхав загін жовтенят?
Начальник расч'ту жує бутерброд,
Завтра він новий загин оте...т.
вони всі там на "-ов", "від мацкви до самих до окраїн".
навіть українцям після"-ко" ліпили ще "-ов", щоб тіпа красивше було, наприклад: Новіченков
Славненько то як!
ЗСУ Хвала!
На росии есть регионы где 90е не заканчивались. Медвежьи углы. Зажопински. Края безнадеги. Оттуда и едут ублюдки воевать против Украины. Дети давалок и алкашей. Остаются мамки. Пропивать компенсацию. Каждый день по грязи в магаз за лекарством.