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Новости Фото Война
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СБУ нашла подтверждение, что РФ бьет по Украине баллистическими ракетами из КНДР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские захватчики при обстреле Украины применяют баллистические ракеты из КНДР Hwasong-11 (KN-23/24).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24), производимых на территории КНДР.

"По данным следствия, российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения. В результате вражеских "прилетов" погибли, по меньшей мере, 24 мирных жителя, еще более ста гражданских лиц получили тяжелые ранения. Один из первых фактов применения агрессором баллистики КНДР зафиксирован время обстрела Запорожья.

Следующий удар северокорейскими ракетами оккупанты нанесли в начале января этого года по многоквартирному дому в Киеве. Тогда от вражеской атаки погибли 4 жителя столицы, еще более 50 – находятся в тяжелом состоянии.

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Кроме того, рашисты ударили баллистикой КНДР по жилым домам пяти прифронтовых поселков Донетчины, что привело к гибели 17 мирных жителей. Также захватчики выпустили северокорейские ракеты по частным домам жителей Харькова и тем самым убили трех гражданских лиц. Еще более 60 харьковчан получили тяжелые ранения", – отметили в СБУ.

Все эти факты документируются следователями Службы безопасности в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
  • ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности. Среди прочего, устанавливаются логистические маршруты поставки вооружения КНДР на территорию России, подытожили в Службе безопасности.

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Балістичні ракети КНДР
Балістичні ракети КНДР
Балістичні ракети КНДР
Балістичні ракети КНДР
Балістичні ракети КНДР
Балістичні ракети КНДР

Автор: 

КНДР (1209) СБУ (19916) баллистические ракеты (380)


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Топ комментарии
+10
Оце союзник! Ще й мільйон снарядів реальних, а не обіцянок. А може й два! Демократіям важко боротись проти диктатур безбашених...
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22.02.2024 12:58
+7
А ЩО оон - дуже схвильовані.
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22.02.2024 12:56
+5
добре..знайшли...передадуть у міжнародні інстанції...зроблять висновки..
І що ? які наслідки ?
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22.02.2024 12:58
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А ЩО оон - дуже схвильовані.
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22.02.2024 12:56 Ответить
добре..знайшли...передадуть у міжнародні інстанції...зроблять висновки..
І що ? які наслідки ?
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22.02.2024 12:58 Ответить
Оце союзник! Ще й мільйон снарядів реальних, а не обіцянок. А може й два! Демократіям важко боротись проти диктатур безбашених...
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22.02.2024 12:58 Ответить
Демократіям не важко боротись, було б бажання.
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22.02.2024 13:02 Ответить
Демократіям заважає жадність, а не тяжкість.
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22.02.2024 13:07 Ответить
вже досить давно немає ніяких демократій на Землі. всі більш-менш демократичні устрої перетворилися на охлократії, а решта "демократій" скочуються у відверті автократії.
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22.02.2024 13:19 Ответить
До них ще й стволи.
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22.02.2024 13:50 Ответить
"Серед іншого, встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію Росії..." - у бАданова мівіну хліб забирають!
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22.02.2024 13:01 Ответить
Не розумію, про це ще місяць назад доповіла розвідка США. Невже портібно було місяць жувати соплі? Кожен день дорогий блд. Вигідну інформацію потрібно одразу підверджувати. Що там насправді було - після війни розберемось.
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22.02.2024 13:06 Ответить
Скоро еще и иранские ракеты будем вот так рассматривать вытаскивая обломки из наших многоетажек. Зато нам ни***я не дают чтобы небылаескалации. Какой вам бл***ди еще ескалации нужно? ***** скоро будет ядерными бомбами нас забрасывать видя как ему все сходит с рук.
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22.02.2024 13:08 Ответить
кого хвилює чуже горе?
Ви із транспарантами ходили коли Сирію розрівнювали бомбардуваннями? Можливо, блокували позолочену асфальтизацію із мульярдом зедерев та інститутом земайбутнього препізедента? Обурювались уїбкам першої скумбрії під розвалами "Мрії"? Так ото ж, дивіться зебілазализон та переглядайте кадри єдиного Gда із лопатою "лопата челендж", що винен тільки своїм кракодителям в Ізраїлі із довічною премією за зесперму у вавививерженці.
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22.02.2024 13:30 Ответить
І шо з того? Посольство чучхеістів як було у Києві по вулиці Стрілецька, 12, так і залишится. Як і посольство іранських мудаков з ганчірками на головах які поставляють всупереч свому ісламу невірним зброю.
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22.02.2024 13:09 Ответить
Схоже, треба максимально обмежити дипстосунки з країнами - посібниками терористів.
Їдять українську їжу, а самі продають ракети рашистам для вбивств українців?
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22.02.2024 13:29 Ответить
Нормальна, українська, влада розірвала б діпстосункі відразу після першого шахеда. Але у нас в 2019 році в перше крісло мудрий нарИд запхав трусливого, мстивого, брехливого та дурноватого крадія-піськограя.
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22.02.2024 14:12 Ответить
Пане Шольц, шановний наш німецький партнер!
Отже, Росії можна імпортувати балістичні ракети з Південної Кореї, нападати, обстрілювати цими ракетами населені пункти України, вбивати та калічити цими ракетами людей, руйнувати житлові будинки та життя цілих родин в Україні?
А імпортувати німецькі Тауруси для нанесення захисних ударів по логістичним ланцюгам постачання цих балістичних знарядь кремлівських терористів-вбивць ви Україні не дозволяєте?
Самі повоювати з терористами не бажаєте? Тоді очікуйте, що через терористів путіна ця балістика врешті решт прилетить до вас у Німеччину!
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22.02.2024 13:09 Ответить
как оборонка с Пашинским поживает? ракеты выпускаем? Дронов уже 120 тысяч сделали? Червинский как?
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22.02.2024 13:17 Ответить
Головний патрон південої кореї китай. Саме через його територію проходить основний грузопотік, саме китай поставляє все північній кореї все, яка під санкціями вже майже півстоліття!!!!
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22.02.2024 13:17 Ответить
Шо там гутєрєш з оон? Де схвильованість? Потикайте його паличкою, чи живий?

Всім пох...
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22.02.2024 13:18 Ответить
Передовики производства в КНДР получили дополнительный мешок риса. И они счастливы. А демократии все чешутся и думают а стоит ли делать больше боеприпасов.
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22.02.2024 13:23 Ответить
А ще наші ГУР МО та ПОК хай би поцікавилися, як Південній Кореї, де навіть рису не вистачає, вдається виробляти роботоспроможні балістичні ракети?
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22.02.2024 13:33 Ответить
Я пригадую серпень 2014 коли мордорські військові частини з танками і бронемашинами пересікли український кодон,почалася скрита інтервенція.І що на Заході? Все не так ясно,нема доказів.Так з космічного супутника можна книжку читати яка на Землі,а вони казали ми нічого не бачили.
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22.02.2024 13:31 Ответить
Довбануті північнокорейці. Ось, наприклад, уривок заяви їхнього міністра оборони Кан Сун Нама від 24 серпня минулого року. Там він лає Америку, називаючи їхню владу "бандою Байдена", Україну обзиває "маріонетковим режимом Зеленського", Японію і Південну Корею вважає "опудалами, які нічого не розуміють". Ну, і розхвалює кацапів. )))
Всю заяву можна побачити http://www.kcna.co.jp/calendar/2023/08/08-24/2023-0824-014.html тут , тільки треба перекладати.
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22.02.2024 14:15 Ответить
скоты
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23.02.2024 00:46 Ответить
 
 