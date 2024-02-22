СБУ нашла подтверждение, что РФ бьет по Украине баллистическими ракетами из КНДР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Российские захватчики при обстреле Украины применяют баллистические ракеты из КНДР Hwasong-11 (KN-23/24).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24), производимых на территории КНДР.
"По данным следствия, российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения. В результате вражеских "прилетов" погибли, по меньшей мере, 24 мирных жителя, еще более ста гражданских лиц получили тяжелые ранения. Один из первых фактов применения агрессором баллистики КНДР зафиксирован время обстрела Запорожья.
Следующий удар северокорейскими ракетами оккупанты нанесли в начале января этого года по многоквартирному дому в Киеве. Тогда от вражеской атаки погибли 4 жителя столицы, еще более 50 – находятся в тяжелом состоянии.
Кроме того, рашисты ударили баллистикой КНДР по жилым домам пяти прифронтовых поселков Донетчины, что привело к гибели 17 мирных жителей. Также захватчики выпустили северокорейские ракеты по частным домам жителей Харькова и тем самым убили трех гражданских лиц. Еще более 60 харьковчан получили тяжелые ранения", – отметили в СБУ.
Все эти факты документируются следователями Службы безопасности в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
- ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности. Среди прочего, устанавливаются логистические маршруты поставки вооружения КНДР на территорию России, подытожили в Службе безопасности.
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І що ? які наслідки ?
мівінухліб забирають!
Ви із транспарантами ходили коли Сирію розрівнювали бомбардуваннями? Можливо, блокували позолочену асфальтизацію із мульярдом зедерев та інститутом земайбутнього препізедента? Обурювались уїбкам першої скумбрії під розвалами "Мрії"? Так ото ж, дивіться зебілазализон та переглядайте кадри єдиного Gда із лопатою "лопата челендж", що винен тільки своїм кракодителям в Ізраїлі із довічною премією за зесперму у вавививерженці.
Їдять українську їжу, а самі продають ракети рашистам для вбивств українців?
Отже, Росії можна імпортувати балістичні ракети з Південної Кореї, нападати, обстрілювати цими ракетами населені пункти України, вбивати та калічити цими ракетами людей, руйнувати житлові будинки та життя цілих родин в Україні?
А імпортувати німецькі Тауруси для нанесення захисних ударів по логістичним ланцюгам постачання цих балістичних знарядь кремлівських терористів-вбивць ви Україні не дозволяєте?
Самі повоювати з терористами не бажаєте? Тоді очікуйте, що через терористів путіна ця балістика врешті решт прилетить до вас у Німеччину!
Всім пох...
Всю заяву можна побачити http://www.kcna.co.jp/calendar/2023/08/08-24/2023-0824-014.html тут , тільки треба перекладати.