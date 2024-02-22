Киевский ТЦК безосновательно списал с военного учета 24 офицеров запаса во время полномасштабной войны, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СМИ получили результаты проверки Военной службой правопорядка одного столичного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В документе говорится, что, по меньшей мере, 24 офицеров запаса уже во время полномасштабной войны списали с военного учета с нарушениями. Установлено, что один из них, фамилия которого фигурирует в списке, уже не в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.

Согласно документу, полученному журналистами, установлено, что в Печерском военкомате в течение 2022-2023 годов безосновательно списали с военного учета по меньшей мере 24 офицера запаса. Теперь уже непригодные для военной службы мужчины имели звание от младшего лейтенанта до майора.

Военная служба правопорядка (ВСП) называет безосновательным списание офицеров запаса из-за нарушений в самой процедуре, а также отсутствия в их личных делах важного документа — свидетельства о болезни.

"Постановления ВЛК относительно офицеров запаса, признанных непригодными к военной службе с исключением их из военного учета, оформляется исключительно свидетельством о болезни, которое подлежит обязательному рассмотрению на утверждение штатной ВЛК региона", - говорится в документе.





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Кроме того, обнаруженное проверкой ВСП квалифицировали как уголовное правонарушение по части 4 статьи 425 УК Украины "Небрежное отношение к военной службе". Об этом говорится в ответе на запрос журналистов Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

В прокуратуре расследователям также сообщили, что подобная проверка была проведена не только в Печерском, но и в Голосеевском военкомате. Там тоже обнаружили нарушения и открыли уголовное производство по той же статье. В обоих случаях досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

Эта история со списанием с военного учета офицеров удивляет бывшего боевого медика с позывным "Маугли", работавшую в медслужбе одной из бригад, потому что "непригодных" она видела крайне редко.

"То, с чем солдат может быть непригоден или ограниченно пригоден, у офицера будет написано: "пригодность определяется индивидуально". Ну, я так размышляю, как человек простой в медицинской иерархии, что это потому, что офицер - это работник штаба, а не, грубо говоря, штурмовой пехотинец, поэтому для него некоторые заболевания допустимы", - отмечает она.

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ВВК списывает не с первого раза

К тому же получение так называемой "справки о непригодности" для действующих военных - сложная и длительная процедура, рассказал журналистам "Слідсто.Інфо" ветеран Олег Муравский.

Военному удалось списаться всего за несколько дней до публикации расследования "Слідства.Інфо", тогда как этот путь он начал еще летом.

Ветеран войны Олег Муравский

Олег воевал во время Антитеррористической операции на Востоке Украины. Потом уехал в Польшу — начал там свой бизнес и получил разрешение на постоянное проживание, но в 2022 году решил вернуться в Украину и снова присоединиться к Силам обороны. Через полгода на передовой у Олега начала сильно болеть спина. Боль не исчезала даже после сильных обезболивающих и уколов. Позже оказалось, что это болезнь Бехтерева.

Списаться ему удалось только со второй попытки и не без потраченных нервов и денег на адвоката, отмечает воин.

"Первую ВВК я проходил в Запорожье в июле. Тогда терапевт, когда он подтвердил, что я "ограниченно пригоден", а не "непригоден", мне прямым текстом сказал, что ВВК с первого раза никого не списывает. Это на грани фантастики. Это практически невозможно", - рассказывает Муравский.

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Бывшая же боевой медик "Маугли" отмечает, что на ВВК человека с одним и тем же диагнозом могут признать "пригодным", "ограниченно пригодным" и "непригодным". Все - из-за нечетких формулировок в Приказе Минобороны №402 о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Каких офицеров запаса списали

В документе, предоставленном источниками расследователям, были только фамилии и инициалы 24 списанных по военному учету офицеров. Журналисты предположили, что все они зарегистрированы в Печерском районе и отработали десятки комбинаций, прежде чем удалось идентифицировать и связаться с по меньшей мере четырьмя офицерами.

Это лейтенанты Джуринский Олег Александрович и Шойхеденко Александр Валерьевич, старший лейтенант Тараканов Дмитрий Геннадиевич и младший лейтенант Бабков Даниил Сергеевич.

Истории списанных офицеров

Так, Олег Джуринский вместе со своим братом Виталием и его сыном Александром владеют условной группой компаний Vidi. Это семейный автобизнес, или, как указано на их официальном сайте, — автодинастия.

Об их успехе пишет Forbes, они посещают благотворительные мероприятия и планируют построить или открывают новые помещения компании в Одессе и Киеве.

Олег Джуринский

Братья также активно помогают Силам обороны — перечисляют большие суммы благотворительным фондам и передают машины на фронт.

"Есть же, пожалуй, комиссия, и она знает, что им надо. Правильно? А если мне было сказано что-то делать, то я делал. Никакого подвоха не ищите в этом, прошу. Потому что его здесь нет, и быть не может.(…) Вы своим звонком вызываете у меня определенные эмоциональные неудобства. Потому что я сейчас, с учетом того, как вы задаете вопрос, вынужден оправдываться, а мне - не за что", - рассказал списанный офицер запаса.

Еще один офицер запаса из списка – Шойхеденко Александр Валерьевич. Он тоже бизнесмен, соучредитель бизнеса, связанного со страхованием Next step solution и компании с интересным названием "Люди та КОФЕ", а также бывший глава правления крупной страховой компании "VUSO".

Александр Шойхеденко

В комментарии журналистам расследования Шойхеденко сказал, что ничего не знает о проверке Печерского ТЦК и о том, как его фамилия могла оказаться в документах. Мужчина пообещал сходить в ТЦК и разобраться. После разговора он заблокировал телефоны журналистов.

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Безосновательным ВСП считает также списание с военного учета Бабкова Даниила Сергеевича.

Даниил Бабков

Ранее он проживал в Украине, работал в ДТЭК и был активным корреспондентом об энергетике на нескольких украинских сайтах.

Сейчас, по информации "Слідство.Инфо", мужчина живет за границей. На его странице в соцсети для поиска и установления деловых контактов "Linkedin" сейчас указано местонахождение - Великобритания. Также с геотегом из этой страны Даниил публикует фотографии в Фейсбуке. В обоих профилях местом работы он указывает S&P Global Commodity Insights. Компанию называют одним из важнейших агентств, отчитывающимся о ценах на рынке нефти.

Вопросы журналистов сначала вызвали смех у Даниила. Впоследствии мужчина добавил, что считает попадание своей фамилии в упомянутый список недоразумением.

"Не совсем понимаю, что значит - безосновательно. Я проходил медкомиссию, и по ее результатам принял решение о том, что я непригоден для прохождения военной службы, и она сняла меня с учета", - добавляет он.

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Последний идентифицированный журналистами списанный Печерским ТЦК офицер запаса – Дмитрий Тараканов.

Мужчина был не очень рад звонку журналистов и конструктивного разговора не получилось. Однако "Слідство.Інфо" удалось установить, что это именно Тараканов, упоминаемый в документах.

"Обратитесь в военкомат и увидите, что все - на основе всех законов. Я не знаю, какой информацией вы владеете, но звонить сюда не надо", – сказал Тараканов.

Реакция ТЦК

Более двух недель журналисты пытались получить комментарий об обнаруженных во время проверки ВСП нарушениях от начальника Печерского военкомата - полковника Сергея Калугина.

"Слідство.Інфо" направило официальный запрос на КСВ. Там его сначала приняли и пообещали помочь, а уже через несколько дней передумали и посоветовали журналистам попытаться согласовать интервью через Оперативное командование "Північ". Оттуда запрос спустили на Киевский городской территориальный центр комплектования, который уже предоставил право решать или соглашаться на разговор именно тому же Печерскому ТЦК.

В конце концов, отказ в интервью журналистам "Слідство.Інфо" подписал сам же полковник Калугин.

"Считаем некорректным предоставлять какие-либо комментарии по вопросам деятельности ВСП во время проведения проверки и оценивать ее результаты", - отметили в ответе на запрос журналистов.

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