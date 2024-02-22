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Киевский ТЦК безосновательно списал с военного учета 24 офицеров запаса во время полномасштабной войны, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СМИ получили результаты проверки Военной службой правопорядка одного столичного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В документе говорится, что, по меньшей мере, 24 офицеров запаса уже во время полномасштабной войны списали с военного учета с нарушениями. Установлено, что один из них, фамилия которого фигурирует в списке, уже не в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.

Согласно документу, полученному журналистами, установлено, что в Печерском военкомате в течение 2022-2023 годов безосновательно списали с военного учета по меньшей мере 24 офицера запаса. Теперь уже непригодные для военной службы мужчины имели звание от младшего лейтенанта до майора.

Военная служба правопорядка (ВСП) называет безосновательным списание офицеров запаса из-за нарушений в самой процедуре, а также отсутствия в их личных делах важного документа — свидетельства о болезни.

"Постановления ВЛК относительно офицеров запаса, признанных непригодными к военной службе с исключением их из военного учета, оформляется исключительно свидетельством о болезни, которое подлежит обязательному рассмотрению на утверждение штатной ВЛК региона", - говорится в документе.

ВЛК
ВЛК

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Кроме того, обнаруженное проверкой ВСП квалифицировали как уголовное правонарушение по части 4 статьи 425 УК Украины "Небрежное отношение к военной службе". Об этом говорится в ответе на запрос журналистов Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

В прокуратуре расследователям также сообщили, что подобная проверка была проведена не только в Печерском, но и в Голосеевском военкомате. Там тоже обнаружили нарушения и открыли уголовное производство по той же статье. В обоих случаях досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

Эта история со списанием с военного учета офицеров удивляет бывшего боевого медика с позывным "Маугли", работавшую в медслужбе одной из бригад, потому что "непригодных" она видела крайне редко.

"То, с чем солдат может быть непригоден или ограниченно пригоден, у офицера будет написано: "пригодность определяется индивидуально". Ну, я так размышляю, как человек простой в медицинской иерархии, что это потому, что офицер - это работник штаба, а не, грубо говоря, штурмовой пехотинец, поэтому для него некоторые заболевания допустимы", - отмечает она.

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ВВК списывает не с первого раза

К тому же получение так называемой "справки о непригодности" для действующих военных - сложная и длительная процедура, рассказал журналистам "Слідсто.Інфо" ветеран Олег Муравский.

Военному удалось списаться всего за несколько дней до публикации расследования "Слідства.Інфо", тогда как этот путь он начал еще летом.

Олег Муравський
Ветеран войны Олег Муравский

Олег воевал во время Антитеррористической операции на Востоке Украины. Потом уехал в Польшу — начал там свой бизнес и получил разрешение на постоянное проживание, но в 2022 году решил вернуться в Украину и снова присоединиться к Силам обороны. Через полгода на передовой у Олега начала сильно болеть спина. Боль не исчезала даже после сильных обезболивающих и уколов. Позже оказалось, что это болезнь Бехтерева.

Списаться ему удалось только со второй попытки и не без потраченных нервов и денег на адвоката, отмечает воин.

"Первую ВВК я проходил в Запорожье в июле. Тогда терапевт, когда он подтвердил, что я "ограниченно пригоден", а не "непригоден", мне прямым текстом сказал, что ВВК с первого раза никого не списывает. Это на грани фантастики. Это практически невозможно", - рассказывает Муравский.

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Бывшая же боевой медик "Маугли" отмечает, что на ВВК человека с одним и тем же диагнозом могут признать "пригодным", "ограниченно пригодным" и "непригодным". Все - из-за нечетких формулировок в Приказе Минобороны №402 о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Каких офицеров запаса списали

В документе, предоставленном источниками расследователям, были только фамилии и инициалы 24 списанных по военному учету офицеров. Журналисты предположили, что все они зарегистрированы в Печерском районе и отработали десятки комбинаций, прежде чем удалось идентифицировать и связаться с по меньшей мере четырьмя офицерами.

Это лейтенанты Джуринский Олег Александрович и Шойхеденко Александр Валерьевич, старший лейтенант Тараканов Дмитрий Геннадиевич и младший лейтенант Бабков Даниил Сергеевич.

Истории списанных офицеров

Так, Олег Джуринский вместе со своим братом Виталием и его сыном Александром владеют условной группой компаний Vidi. Это семейный автобизнес, или, как указано на их официальном сайте, — автодинастия.

Об их успехе пишет Forbes, они посещают благотворительные мероприятия и планируют построить или открывают новые помещения компании в Одессе и Киеве.

Олег Джуринський
Олег Джуринский

Братья также активно помогают Силам обороны — перечисляют большие суммы благотворительным фондам и передают машины на фронт.

"Есть же, пожалуй, комиссия, и она знает, что им надо. Правильно? А если мне было сказано что-то делать, то я делал. Никакого подвоха не ищите в этом, прошу. Потому что его здесь нет, и быть не может.(…) Вы своим звонком вызываете у меня определенные эмоциональные неудобства. Потому что я сейчас, с учетом того, как вы задаете вопрос, вынужден оправдываться, а мне - не за что", - рассказал списанный офицер запаса.

Еще один офицер запаса из списка – Шойхеденко Александр Валерьевич. Он тоже бизнесмен, соучредитель бизнеса, связанного со страхованием Next step solution и компании с интересным названием "Люди та КОФЕ", а также бывший глава правления крупной страховой компании "VUSO".

Олександр Шойхеденко
Александр Шойхеденко

В комментарии журналистам расследования Шойхеденко сказал, что ничего не знает о проверке Печерского ТЦК и о том, как его фамилия могла оказаться в документах. Мужчина пообещал сходить в ТЦК и разобраться. После разговора он заблокировал телефоны журналистов.

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Безосновательным ВСП считает также списание с военного учета Бабкова Даниила Сергеевича.

Данило Бабков
Даниил Бабков

Ранее он проживал в Украине, работал в ДТЭК и был активным корреспондентом об энергетике на нескольких украинских сайтах.

Сейчас, по информации "Слідство.Инфо", мужчина живет за границей. На его странице в соцсети для поиска и установления деловых контактов "Linkedin" сейчас указано местонахождение - Великобритания. Также с геотегом из этой страны Даниил публикует фотографии в Фейсбуке. В обоих профилях местом работы он указывает S&P Global Commodity Insights. Компанию называют одним из важнейших агентств, отчитывающимся о ценах на рынке нефти.

Вопросы журналистов сначала вызвали смех у Даниила. Впоследствии мужчина добавил, что считает попадание своей фамилии в упомянутый список недоразумением.

"Не совсем понимаю, что значит - безосновательно. Я проходил медкомиссию, и по ее результатам принял решение о том, что я непригоден для прохождения военной службы, и она сняла меня с учета", - добавляет он.

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Последний идентифицированный журналистами списанный Печерским ТЦК офицер запаса – Дмитрий Тараканов.

Дмитро Тараканов.

Мужчина был не очень рад звонку журналистов и конструктивного разговора не получилось. Однако "Слідство.Інфо" удалось установить, что это именно Тараканов, упоминаемый в документах.

"Обратитесь в военкомат и увидите, что все - на основе всех законов. Я не знаю, какой информацией вы владеете, но звонить сюда не надо", – сказал Тараканов.

Реакция ТЦК

Более двух недель журналисты пытались получить комментарий об обнаруженных во время проверки ВСП нарушениях от начальника Печерского военкомата - полковника Сергея Калугина.

"Слідство.Інфо" направило официальный запрос на КСВ. Там его сначала приняли и пообещали помочь, а уже через несколько дней передумали и посоветовали журналистам попытаться согласовать интервью через Оперативное командование "Північ". Оттуда запрос спустили на Киевский городской территориальный центр комплектования, который уже предоставил право решать или соглашаться на разговор именно тому же Печерскому ТЦК.

В конце концов, отказ в интервью журналистам "Слідство.Інфо" подписал сам же полковник Калугин.

"Считаем некорректным предоставлять какие-либо комментарии по вопросам деятельности ВСП во время проведения проверки и оценивать ее результаты", - отметили в ответе на запрос журналистов.

Сергій Калугін ТЦК

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Автор: 

Киев (25565) военкомат (458) Слідство.Інфо (43) ТЦК (532)


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Топ комментарии
+29
Велика кількість силовиків з початком війни оперативно визнали "непридатними" або у них раптово набули інвалідність молоді, здорові дружини і ті були змушені стати "доглядальниками". Є ще офіцерські династії - там татусі в перший же день війни терміново перевели синочків на кордон з Польщею, подалі від небезпеки, бо синочок в армію прийшов по ранню пенсію, пільги та халявну квартиру. Ось це і є ті, кого називають "ухилянтами", а не цивільні, яких всі ці силовики мали б захищати згідно присяги. Тому, всі ці мобілізатори нехай зосередяться на сотнях тисяч цих дармоїдів, а не тероризують простих громадян.
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22.02.2024 17:05
+23
Безпідствно але небезкоштовно
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22.02.2024 16:43
+19
Під ким ВЛК? А то в ваєнкоматі будуть мовчки дивитись як лікарі беруть гроші?
Вирішує все воєнком. Він і розподіляє скільки кому.
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22.02.2024 17:06
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Безпідствно але небезкоштовно
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22.02.2024 16:43 Ответить
все не простые люди. Чисто случайно совпало
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23.02.2024 00:03 Ответить
Це ІПСО....
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22.02.2024 16:46 Ответить
А що: офіцер - це для того щоб воювати??
А ніщєброди тоді для чого???
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22.02.2024 16:48 Ответить
"Риба гниє з голови" (с). От і столиця наша вже як 10 років гниє, а що тоді казати за периферію?
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22.02.2024 16:48 Ответить
Пане Нікіта,не зрозуміло що то за риба-яка гниє,но треба продовжувати-чистять ту рибу -з хвоста.
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22.02.2024 21:23 Ответить
Ясний пень. Це ж еліта. Генофонд України. А воювати нехай йде тракторист Петро.
Кормив кормив Петро захисників...
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22.02.2024 16:53 Ответить
ямка Петру і подяка велика
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22.02.2024 16:55 Ответить
Прям таки "безпідставно"!
Тисяч 5 чи 10 баксів - вагома підстава.
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22.02.2024 16:54 Ответить
ТЦК списує на підставі свідоцтва про хворобу, яке оформлює ВЛК. Якщо там написано "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку". Всі питання до лікаря по чиїй статті списали та голови ВЛК. Заносили 100 % їм.
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22.02.2024 16:55 Ответить
Під ким ВЛК? А то в ваєнкоматі будуть мовчки дивитись як лікарі беруть гроші?
Вирішує все воєнком. Він і розподіляє скільки кому.
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22.02.2024 17:06 Ответить
С начала войны все главы ВВК- 100% в погонах, остальные члены комиссии могут быть обычными гражданскими врачами из ближайшей больницы.
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22.02.2024 19:54 Ответить
Воєнком цивільними лікарями не керує. Позаштатна ВЛК укомплектована лікарями з найближчої поліклініки.
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23.02.2024 08:02 Ответить
Військово-лікарська комісія.
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23.02.2024 18:00 Ответить
А тцкашникі геть святі.
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22.02.2024 17:09 Ответить
тцкашнішки діагнози не ставлять.
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23.02.2024 08:04 Ответить
Та чого ж безпідставно... За непогану винагороду.
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22.02.2024 17:01 Ответить
Велика кількість силовиків з початком війни оперативно визнали "непридатними" або у них раптово набули інвалідність молоді, здорові дружини і ті були змушені стати "доглядальниками". Є ще офіцерські династії - там татусі в перший же день війни терміново перевели синочків на кордон з Польщею, подалі від небезпеки, бо синочок в армію прийшов по ранню пенсію, пільги та халявну квартиру. Ось це і є ті, кого називають "ухилянтами", а не цивільні, яких всі ці силовики мали б захищати згідно присяги. Тому, всі ці мобілізатори нехай зосередяться на сотнях тисяч цих дармоїдів, а не тероризують простих громадян.
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22.02.2024 17:05 Ответить
Війна для бідних, еліті воювати ніззя, вона "держскарбницю" податками наповнює. Погляньте як піднялись "зарплати" у воєнкомів, лікарів ВЛК, депутатив, роти жОПи. Для них покращення вже настало!
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22.02.2024 17:13 Ответить
Як їх назвати,отих бидляків в погонах,які в мирні часи "служили",отримували зарплату,крутили туди-сюди військовим майном а як прийшла війна тихо злились і затихарились на пенсіі?..Як назвати тих хто їх відпустив?Тільки на передову,кров"ю змивати...
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22.02.2024 17:15 Ответить
Офіцер запасу, особливо лейтенант, як правило ні дня не служив, бо звання отримав у ВУЗі, щоб не йти в армію)
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22.02.2024 17:36 Ответить
Взагалі то Ваш тезка про тих хто служив(скоріше кормився),а не про звання,додам що так в запасі (переховується)купа полковників,енералів.хоч який з них толк вони 30р тільки розбазарювали.
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22.02.2024 19:06 Ответить
Стаття про офіцерів запасу ,це люди після кафедри.
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22.02.2024 20:18 Ответить
Пане Юрій-що ви верзете?Якщо у навчальному закладі була військова кафедра,то після її закінчення,ви виходили лейтенантом.І це були 3-4 роки військової і муштри і одержання знань по військовій спеціальності.Не всі могли поступити в такий заклад,з військовою кафедрою.Це не звільняло від служби.З мого випуску майже 25% ,а може і більше, пройшли Афганістан,стали майорами,дехто помер...
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22.02.2024 21:30 Ответить
Ви, мабуть, про часи срср пишете. За часів незалежної України військова кафедра була протягом 2 років 1 день на тиждень (пів дня). На своєму досвіді пишу. Як правило, "отці-командири" казали здати грошей на день народження дружини майора, полковника, побухати... і йти по домам. Коли не відпускали, студенти займалися ремонтними роботами в приміщеннях кафедри (ламали щось старе). Із підготовки - 3 постріли з калаша. Один раз. Все. Нуль теорії, нуль практики. От такі підготовлені лейтенанти.
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23.02.2024 08:00 Ответить
Ніколи, такого не було!! Аж ось тобі, знову те саме!!
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22.02.2024 17:24 Ответить
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22.02.2024 17:28 Ответить
Ну видно же по фоткам, что больные изможденные бизнесом физиономии не способные к мобилизации.
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22.02.2024 17:32 Ответить
Написано, звичайно, круто про офіцерів запасу. Може скластися враження, що це супер підготовлені військові, які все життя отримували кошти з бюджету, а зараз відкосили.

Проте це явна маніпуляція, і мова йде здебільшого про людей, які отримували вищу освіту, і у яких була військова кафедра в ВУЗі. Тобто вони звичайні цивільні, які НІЯКОГО відношення до армії не мають і ніяких військових навиків теж не мають. Кафедри - це профанація, де нікого нічого не вчать. Тому вони рівно такі ж пересічні, як і піймані на вулиці. Можливо, мають гроші, але точно не військові, які "косять" від обовязку.

Основні ухилянти - це ті, які 30 років розкрадали армію, а зараз сидять у штабах.
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22.02.2024 17:35 Ответить
Там ще й майори є.Майора у вузі не дають.
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22.02.2024 17:56 Ответить
Все вірно Юрій Вікторович.Після військової кафедри ти лейтенант і офіцер запасу.Майора можеш одержати-за службу в збройних силах,но ти все рівно офіцер запасу.І всі "списані"-до війни.
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22.02.2024 21:35 Ответить
Не зовсiм звичайнi, бо мають звання, тобто їх можна запхати одразу на офiцерську посаду, що вимагає такого звання. Ще вони мають ВУС, але то до сраки, бо вiдразу з ТЦК вiдправлять переучуватись на пару мicяцiв на ту ВУС, яку треба "закрити" воєнкому (як правило, усiх перевчають на командирiв взводiв у пiхоту, яких найбiльше не вистачає).

А головна цiннiсть цих "офiцерiв" для ТЦК у тому, що не знаю як там в них зараз, а до початку вiйни у ТЦК були окремi вiддiли, якi займались виключно офiцерами, тож, щоб не мати проблем, мали "закривати" плани саме по офiцерським посадам.

I так, там, де солдата визнають непридатним, офiцера запасу визнають придатним аж бiгом, бо так тi довбойоби прописали у тому дебiльному наказi 402, який 1 к 1 зiдрали з совкого "розкладу хвороб" 70-х рокiв. Що це означає на практицi ? Наприклад, прорив ворога з оточенням, як у Авдiївцi нещодавно. Молодi та здоровi солдати зможуть зробити пiшки марш бросок бiгом, зi зброєю та спорядженням, бо мають на те здоров'я. А 45-50-рiчнi доходяги з одишкою, яких масово гребли на вулицях та визнавали придатними, навiть без зброї та спорядження 500м не пробiжуть, потраплять у полон, можливо будуть розтрiлянi ******** що не беруть полонених. Тобто їх безпосередьо вб'ють ****** кацапи, а опосередковано- ****** з ТЦК та ВЛК.
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22.02.2024 20:18 Ответить
В ТЦК самі не дуже рвуться бажанням призивати офіцерів запасу, після військової кафедри. Тим більше після 45 років. Бо давати навчаних солдат в підпорядкуваня людині, яка ніколи не служила і не тримала зброю, але має звання офіцера. Ну таке...Він їх угробить вдвичі швидше...І як ці солдати його слухатись будуть, коли він і автомата у житті не бачив?? Про перенавчання, офіцер може вмикнути дурня, і сказати, я вже старий, нічого не можу запам'ятати нового. Або призивайте по ВУС, або що хочте робить. Командири бригади будуть раді таким офіцерам запасу, які нічого не знають і не вміють.
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22.02.2024 20:23 Ответить
Ми з вами розмiрковуємо як звичайнi обиватєлi, що ось так було би робити доцiльно, а ось так- нi. А у ТЦКунiв свої реалiї. В мене друга, учасника АТО, 55-рiчного, який 2 рази ледь не помер вiд корони, який має таку неврологiю, що коли рiзко встає з лiжка, може впасти, втративши свiдомiсть, 9 (!!!) разiв вiдправляли у рiзнi штурмовi частини, тому що вiн має ВУС "кулеметник". А звiдти його слали назад, бо не проходив по здоров'ю. Пiсля 3-го разу його мали взгалi вiдправити на перекомiсiю та списати, але ж нi, вже на гачку, хто ж такого вiдпустить. Потiм його це *******, сам знайшов частину на кордонi з бульбашами, там його готовi були взяти, але й тут ТЦКуни почали ставити палки у колеса. Ледве порiшав.
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22.02.2024 21:16 Ответить
Ну кулеметник, це ж не офіцер запасу, чи в вашого друга було офіцерське звання?7
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22.02.2024 22:09 Ответить
Так, вiн не офiцер, це як приклад того, що витворя ТЦК. В мене у пiдроздiлi на заводi половину офiцерiв запасу вигребли через вiйськовий кабiнет вiддiла кадрiв ще на початку вiйни, iншi вiдразу з'******, як тiльки потрапили у списки. Вдома працюють на удальонцi.
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22.02.2024 22:22 Ответить
Пане Шешеня-ви офіцер запасу?То про що ви варнякаєте?Після закінчення військової кафедри-всі офіцери запасу -на обліці в воєнкоматах.Кожні 3-4 роки-навчання на полігоні по ВУСу.З бойовими стрільбами,життям в палатці і всіма "тяготамі і лішєніямі" військової служби.Всі ці навчання і муштра-з грудня по квітень.Самі морози і негода-бо склад взводів для бойового розвертання-з навколишніх сіл,а це трактористи,шофера,комбайнери.Деякі офіцери запасу-кращі,ніж випускники військових і училищ і ВУЗів.
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22.02.2024 21:47 Ответить
Я офіцер запасу, так. Це коли було те, що ви кажете, у радянські часи?))) Мій покійний дід їздив на полігон кожні 3-4 роки, було таке казав) Але в інституті в нас на військовій кафедрі- стрільби і полігонів не було. Приходив полковник в кінці навчання на кафедру( Наприкінці 90-х це було) , каже про полігон забудьте, грошей не має. Потім повинні були стріляти хоча б з Макарова у тирі. Каже, гроші пропили ,ПМ теж не буде. Постріляли по 6 патронів з мелкашки у тиру в універі. Оце весь полігон і навчання і муштра. Тільки по спеціальності вивчалися, яка до піхоти немає ніякого відношення. Одне радує, що хоч безкоштовно тоді вчився. З тієї пори не було жодних навчань тим більше.
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22.02.2024 22:05 Ответить
Десь з 2016 почали потроху вiдновлювати тi збори резервiстiв, але то така сама профанацiя була. Мicяць у лiсi у палатках бухати, десь у вереснi - жовтнi.
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22.02.2024 22:29 Ответить
Ну може окремим пощастило, мене на такі збори ніхто не запрошував. І не чув, щоб однолітків запрошували. Стосовно профанації... Ну у меня ВУС майже співпадає з цівільною спеціальністю у діпломі. "авіаційне обладнання." Навіщо нам були ті полігони у палатках у лісі, ну це я так думаю, якщо ми не мали ніякого відношення до піхоти? А може дійсно керівник кафедри гроші "пропив", тому і на військовому полігоні не були.
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22.02.2024 22:57 Ответить
Ото маразм написали про збори. Ніяких зборів не було. Як, власне, і на кафедрі нічого не навчали. Ви живете ілюзіями радянської епохи, мабуть.
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23.02.2024 08:06 Ответить
45-50-рiчнi доходяги????? вы прикалываетесь???
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23.02.2024 00:05 Ответить
Звичайно, прикалуюсь. В нашiй країнi настiльки високий рiвень добробуту, свiдомостi щодо здорового способу життя, настiльки iдеальний генофонд та екологiя, що 99% чоловiкiв за 50 влегку пробiжять 20км з повною викладкою а потiм ще й пiдтягнуться на турнiку разiв за 20.
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23.02.2024 01:16 Ответить
А що ні? Я попадаю як раз под цей діапазон, без задишки і перепочинку пару хвилин на 3-му поверсі, навіть на 5-й поверх не зайду, сразу водух хапаю ротом і тахікардія, навіть з пустими руками. В руках ще сила є. А ноги , серце, жкт, хребет, легені вже негодні. Ну легені з дитинства, а решта- вік дав про себе знати. Після ковіду зовсім здав позиції.
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23.02.2024 05:11 Ответить
Висновок ВЛК: "Придатний до вiйськової служби".
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23.02.2024 12:30 Ответить
Тому я туди добровільно не бажаю йти, а повісток не було, що ж таки знову надихає на думку, що 45+ офіцери запасу їм не дуже потрібні. Це я перерахував тільки 1% моїх хвороб. Воно вам не треба.)
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23.02.2024 14:14 Ответить
Я вам би порадив сходити до тцк запитати чи потрібні їм офіцери запасу))) Бо, може, до вас не дійшли руки просто).
Жартую. Загребуть з руками і ногами, офіцери запасу в їх розумінні (як і у багатьох на цьому сайті) - майже професійні військові. Звичайно, в тцк розуміють, що це все профанація, але їм потрібно людей набирати, а офіцер запасу - ідеальний кандидат, який фактично на гачку. Більшість вос таких офіцерів на роботі бронювати не можна. От так військові з досвідом протирання штанів і проїдання наших податків заслужено сидять у штабах, а цивільних "офіцерів" гребуть на війну. В крайньому випадку, грошей з "офіцера" можна збити. Як не як, має вищу освіту, є шанс, що зміг в житті чогось досягнути, поділиться, якщо жити хоче.
Якось так воно насправді працює.
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23.02.2024 15:31 Ответить
Більшість вос таких офіцерів на роботі бронювати не можна. -У тому то і справа...
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23.02.2024 15:47 Ответить
Грошей в мене теж немає, бо все на ліки уходить) Тому ТЦк взяти з мне нічого))
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24.02.2024 16:26 Ответить
Те, що не було повiсток, означає не те, що такi як ви їм не потрiбнi, а те, що вони поки що вас не "бачать" (як око Саурона). Ваш роботодавець не веде вiйськовий облiк, або веде, але вас "приховав", вашi облiковi даннi зi школи (паперовi) десь загубились, або залишились у iншому ТЦК, ви не ходите там, де можна наткнутись на "писак" i не вiдчиняєте дверi незнайомим чувакам. Таких як ви ще два- три мiльйони. Деякi навiть з дому мiсяцями не виходять, бо можуть зловити навiть пiд пiдїздом.

Ось для цього вони i мутять новий закон, щоб почати "бачити" тих, хто заховався та мати можливiсть їх якось викурити з норок.
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23.02.2024 19:43 Ответить
Дякую, хай в першу чергу йдуть ті, хто голосував за Зе і за слуг народу.
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23.02.2024 20:11 Ответить
Люди, яка місяцями не виходили з дому, скоріше по своїм почнуть стріляти з переляку... Зелені взагалі все неправильно робили спочатку... А тепер що...Я хз, що з Україною буде...
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23.02.2024 20:17 Ответить
Буває, мене жінка зустрічає, забирає сумки, бо сам не можу дойти додому, моє серце барахлить, приходиться і 15-20 хвилин стояти перепочивати між поверхами( ліфта в нас немає), поки серце заспокоїться, а вона сама має інвалідність. Тому таке...А в інтернеті показують українських спортсменів -блогерів, які в спортзалі качаються важкою штангою, молодші за мене. Спортзали і фітнесцентри забиті людьми. Їх не мобілізують досі. Тому мобілізація несправедлива.
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23.02.2024 14:26 Ответить
Життя взагалi несправедливе. У США або Германiї iнженер може купити собi великий дiм, дороге авто, пропрацювавши десь 10 рокiв за спецiальнiстю. В Українi вiн навiть через 40 рокiв те не зможе. А десь у Замбiї це все взагалi не актуально, бо там взагалi нема нi iнженерiв нi будинкiв.
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23.02.2024 19:50 Ответить
Коли ми шли вчитися на інженера, то сподівалися, що хоча б Україна -це не Зімбабве
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23.02.2024 20:41 Ответить
а тут все сс*ны одну волынку тянут, какие они больные и как умирать собрались в 50 лет. Один придурок мне на полном серьезе писал, что он воевать не может из-за парадонтоза, ви "воздух хапаю ротом". Самого от себя не тошнит?
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23.02.2024 21:44 Ответить
Люди краще розуміють свої можливості, а не якесь ч..о, якому насрати і треба план виконати. Взагалі завжди краще за себе говорити, а не за когось. Не всі можуть бути не см..нами і віддавати свою долю в руки дегенератам, у яких більше зірок на погонах від протирання штанів в армії, і з якими в інші часи вони б навіть ср..ти на одному полі не сіли.
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24.02.2024 00:41 Ответить
если б все так рассуждали, то кацапы давно б уже подо Львовом стояли, и гнали таких уе*ков против нато, с загранотрядом чеченцев за спиной. Тогда я бы с удовольствием спросил бы ваше мнение еще раз
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24.02.2024 00:47 Ответить
Не чеченці не буряті, мене теж нікуди не поженуть, не мрій. Ну, застрелять, та й пофіг, все одно здоров'я немає. А ти не уїбок, брате? Пишеш російською мовою, сидиш під прапором Нідерландів і навчаєш українців життя, серйозно?)) Скільки тобі платять на росії? У мене є ВУС інженерна, я на інженера навчався 6 років і військова спеціальність теж інженерна. А вони хочуть мене марним стрільцем загнати в окоп, серйозно? Я там швидше від пневмонії , ніж від дрону загину -у перші 3 дні. І це 100%, бо легені негодні. У мене зараз навіть зараз гострий бронхіт, просто без шапки холодильник відкривав, ага. Чи хай по ВУС закликають, чи йдуть нахер.
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24.02.2024 16:21 Ответить
ты знаешь где я сейчас и что делаю?? пишу на русском, а ты сс*ло - на украинском, суперпатриот, чтоб я тебя козла защищал, бо тебе, боженьки, аж 50 лет, и воздух хапаешь. Всегда найдутся сс*ливые патриоты, которые считают, что кто-то за них должен сдохнуть, пока они на цензоре посты строчат с утра до вечера
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25.02.2024 00:56 Ответить
Хамло, не треба мене захищати. Я тебе не обзивав. До мене завжди дойобувалися такі як ти уроди, з самого дитинства, з народження, - через те, що я худий, кашляю і на фізкультуру не ходив. Я вже звик до таких моральних виродків, як ти. Знаєш, скільки я таких, як ти покалічив, щеня?) Я тебе порву, як свиня газету)
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25.02.2024 02:05 Ответить
сразу здоровье появилось покалечить. Только своих, а не кацапов. Лечись больное
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25.02.2024 02:26 Ответить
Щоб людину-хама прибити один на один -здоров'я взагалі не потрібне.) Можно чимось твердим, або гострим. Горщиком з квітами, карандашом, кирпичиною, будь чим. А вогнепальну зброю у руки брати, я не впевнений, що мені можна таке давати, я дійсно можу почати стріляти по таких "своїх" хамах, як ти.( якщо ти дійсно свій, а не сієш розбрат, навіть не бажаєш мову вивчити, хоч письмово) Або просто прикладом по голові можу дати. Я в колективі вже багато-багато років не працюю, тільки з дому. Я інженер можу щось порахувати, дані якийсь, якщо не треба таке. То бувайте.
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25.02.2024 05:26 Ответить
Я і в 20 років таке саме тобі би написав, що в сирий окоп меня не можна, бо в мне астма і хронічна пневмонія, хамло підзаборне. Не треба мене захищати. Я все життя сам себе захищав, бо здоров'я немає с дитинства, а ти ще насміхаєшься, лайна кусок, пішов нахер, урод.
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25.02.2024 02:09 Ответить
Я ж про це і написав. Люди різні. І кожен приймає рішення для себе. Тому треба за себе і вирішувати, а не за інших. Хтось може, хтось ні. І це нормально для всіх часів і народів.
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24.02.2024 23:05 Ответить
І якщо на те пішло, ***..кам, як ви виразилися, не принципово хто їх буде гнати "свої" чи чужі. Думаючі люди уже давно бачать дії "своїх" і розуміють подальші перспективи.
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24.02.2024 23:07 Ответить
Чувак, я даже в школу на физкультуру вообще не ходил из-за врожденной болезни легких, первые классы в больницах провел вместо парты. В институте тоже на физру не ходил практически и в больнице лежал с пневмонией 14 раз, думаешь, я сейчас крепче стал??) Если чуть от ковида не умер в больнице тоже с пневмонией. И про"воздух хапаю ротом", меня скорая уже забирала с тахикардией в больницу. Насчет пародонтоза, зубов тоже нет, да. Еще потерять несколько зубов и по зубам буду непригодный))
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24.02.2024 16:12 Ответить
У колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК вилучили під час обшуку майже один мільйон доларів США.

Домалюй сам - наприклад у колишнього голови Киї@ської обласної ВЛК вилучили......


Один мільйон доларів США= це наприклад тількі 200 херої з Печ#рського військкомата * 5 000 $.
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22.02.2024 17:45 Ответить
Да це просто недолугий клікбейт від журналістів по суті. В ТЦК самі не рвуться бажанням призивати офіцерів запасу, після військової кафедри. Тим більше після 45 років. Бо давати навчаних солдат в підпорядкуваня людині, яка ніколи не служила і не тримала зброю, але має звання офіцера. Ну таке...
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22.02.2024 18:42 Ответить
Кам'янка-Бузький районний суд Львівщини визнав винним у недбалому ставленні до військової служби підполковника та начальника одного з військкоматів на Львівщині Ігоря Німка, який на початку повномасштабного вторгнення безпідставно виключав офіцерів запасу з військового обліку. Суд призначив йому покарання - 2465 грн штрафу.
Зараз він несподівано став інвалідом другої групи і збирається на пенсію
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22.02.2024 19:23 Ответить
всього 24? це невдалий жарт
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22.02.2024 21:16 Ответить
З них 1 розумний, iншi 23 iдiоти.
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23.02.2024 12:32 Ответить
То у чому проблема? 24-x ******* - ТЦКунів, котрі причетні до цього, відправити у лінійні взводи на фронт.
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24.02.2024 17:22 Ответить
та ну не може бути... Президент нещодавно в інтервью сказав що з корупцією у нас все чисто.
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25.02.2024 15:23 Ответить
 
 