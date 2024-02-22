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Новости Фото Взяточники
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Член ВВК Черкасского городского ТЦК задержан на взятке 7,7 тыс. дол. за "оформление" непригодности к военной службе. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке члена военно-врачебной комиссии Черкасского объединенного городского ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Затримання на хабарі члена ВЛК у Черкасах

По данным следствия, подозреваемый получил 7700 долларов взятки за подготовку медицинских документов с несуществующими диагнозами и последующим "положительным" решением вопроса с главой ВВК Черкасского ОМТЦК и СП. Военнообязанный должен был признаться непригодным к прохождению службы во время мобилизации.

Чиновник задержан после получения им взятки, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

хабар

Взяточнику сообщено о подозрении, ему инкриминируют получение неправомерной выгоды и влияние на принятие решения руководства ВВК (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Читайте также: Во Львовской области двое экс-сотрудников ТЦК незаконно удерживали 4 мужчин и пытались их заставить пройти ВЛК. Их будут судить, - Офис Генпрокурора

Автор: 

взятка (6165) военно-врачебная комиссия (192) ТЦК (532) Черниговская область (1137)


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Топ комментарии
+14
Але ця гнида натомість хворих людей визначав придатними.
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22.02.2024 18:29
+13
Не перший і не останній. Поки будуть полювати на людей замість проведення нормальної рекрутингової кампаніх, будуть і далі хабарі брати. Влада сам дає корупціонерам добряче заробити.
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22.02.2024 18:00
+8
Гучно затримали , а через рік тихо закриють справу через закінчення терміну або порушення процедури затримання.
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22.02.2024 18:27
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А как они поняли, что таких диагнозов у пациента нет? Они его обследовали?
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22.02.2024 17:59 Ответить
Обличитель коррупции, слышал? Заработал 770 долларов.
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22.02.2024 18:08 Ответить
А... Тогда круть, просто в статье об этом ничего не написано.
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22.02.2024 18:33 Ответить
Обстежать. Все одно винний чі ні вирішить суд після відповідних експертиз
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22.02.2024 19:58 Ответить
Не перший і не останній. Поки будуть полювати на людей замість проведення нормальної рекрутингової кампаніх, будуть і далі хабарі брати. Влада сам дає корупціонерам добряче заробити.
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22.02.2024 18:00 Ответить
Чого не пишуть їхні імена? Щоб ми знали своїх героїв
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22.02.2024 18:02 Ответить
Чим жорсткіша мобілізація, тим більше буде як охочих заробити чималі гроші так і вимушених віддати роками зібрані заначки, аби не потрапити в армію. Для всіх, хто має можливість в той чи інший спосіб допомогти уникнути мобілізації настала "золота епоха" - забезпечать себе та дітей на решту життя за дуже короткий термін.
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22.02.2024 18:19 Ответить
чому я не здивований?
ТЦК, ВЛК - можна відразу в буцигарню.....
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22.02.2024 18:20 Ответить
Це капець! Деякі люди з важкими діагнозами, які десятиріччями лікуються, не можуть отримати ту інвалідність, а тут такі гроші! Після такого на простий люд ті члени, тобто хапуги з лікарських комісій зовсім і не глянуть. Ну як так?😡😟
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22.02.2024 18:21 Ответить
мій особистий досвід: ще в 2005 році мій травматолог сказав що з моїми колінами (травмуючий артроз) можна подавати на другу групу, підготовка документів затяглася на довгі роки, бо медики вимагали спочатку штуку баксів, а під кінець - півтора куска євробаксів. Мене так заганяли, що я захворів на миготливу аритмію, гіпертонію та малокрів'я - гемоглобін впав до 40 г/л при нормі 150. І якимось чудом в обласному центрі мені дали заключення по серцю та довічно другу групу інвалідності у 2018, тобто через 13 років митарств. Що цікаво, поляки дали мені LON та значну степінь (перша група) непевносправносці без жодної копійки та тяганини за два місяці від заяви до готового документа. Правда від нього мені ніякого зиску, бо там пільги лише на громадський транспорт, а я нетранспортабельний, і транспортом не користуюся.
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22.02.2024 19:12 Ответить
а чому нема статті - державна зрада ? зрив мобілізації і обороноздатності держави.факт є.
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22.02.2024 18:21 Ответить
По суті це не хабар а підривна робота проти мобілізації. Демотивувати населення.
І так, це зрада свого народу.
Повинна бути найвища міра покарання в військовий час- розстріл.
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22.02.2024 18:51 Ответить
Гучно затримали , а через рік тихо закриють справу через закінчення терміну або порушення процедури затримання.
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22.02.2024 18:27 Ответить
Але ця гнида натомість хворих людей визначав придатними.
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22.02.2024 18:29 Ответить
а от за це ніякого покарання ні за якою статтею немає
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22.02.2024 19:27 Ответить
Якщо у хворої людини відсутні гроші, то вона визначена цілком здоровою ще до того, як приступила до проходження ВЛК, навіть аналізи ніхто не дивиться. Тому ВЛК пройде і мумія.
А як кошмарили людей на блок-постах, так і продовжують. Під Києвом зупиняють виключно автобуси, але в них із пасажирів наразі мужиков двоє-троє, і ті пенсіонери. Поруч стоять бусіки для прийому та відвозу до ТЦК. Або перекривають дороги з села, перони на електричку і гребуть усіх підряд. То, що війна виключно для бідних - тому підтвердження.
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22.02.2024 19:38 Ответить
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22.02.2024 18:36 Ответить
А скільки разів до цього він не був затриманий? Курінь в Марбельї має?
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22.02.2024 18:44 Ответить
Оце так Зеленський перезавантажив ТЦК ? Твою мать. Краще б нічого не чіпав, бо ці зеленські кадри прожерливіші за попередніх.
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22.02.2024 18:50 Ответить
то тра' законодавчо затвердити таксу, щоб ті кошти пішли не в одне рило, а на дрони для війська
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22.02.2024 18:58 Ответить
я про це вже рік пишу, але влада лише ліжка переставляє. по 7кує з мільйона рил це 7 мільярдів баксів
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22.02.2024 19:06 Ответить
А де ще 300
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22.02.2024 19:11 Ответить
знайшов гаманець з грошима, а там нехватає
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22.02.2024 19:15 Ответить
Найкращий вихід, це повна конфіскація майна та посилання на нуль працівників ТЦК та ВЛК. Чим ТЦК краще за військкомати? Не законів України не виконують, не розуміють хто потрібний на фронті, та ще хабарі беруть більше за військкомати. Розігнати банду ТЦК, та повернути військкомати. Грамотний військком з одного погляду зрозуміє куди посилати здорову людину за її ростом та вагою. Всі пам'ятають як ТЦК, разом з ВЛК відправили хлопця з хворобою епілепсії до військової частини, де він на другий день помер. Чи не пора таких тварюк садити за навмисне вбивство?
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22.02.2024 19:22 Ответить
Ну мене і в військоматі не хотіли визнавати непридатним в 2015, хоча на воєнку при цьому за 10 років до того з моїми діагнозами також брати не хотіли. Ні, мене в 2015 ніхто не мобілізував, але й білий білет не дали...
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22.02.2024 19:41 Ответить
Йому втлумачать що треба ділитись, що така посада не безкоштовна, і вийде на поруки)))) Що там Одеський тцкашник, отримав вже 15 років?)))))))))))
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22.02.2024 19:26 Ответить
Один мільйон доларів США= це наприклад тількі 130 херої з Черкаскої обласної ВЛК військкомата * 7 700 $ =1 000 000$

множимо * на 25 адміністративних одиниць України. Області поділяються на райони (від 3 до 8 районів в області)
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22.02.2024 19:44 Ответить
Еще один Паниковский-нарушитель конвенции
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22.02.2024 22:42 Ответить
Явно собі 10%, тобто 700 баксів, а основну суму голові ВЛК, який з неї відкочує воєнкому пару тисяч.
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22.02.2024 23:53 Ответить
Никогда такого не было, и вот опять
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23.02.2024 00:18 Ответить
 
 