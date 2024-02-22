Член ВВК Черкасского городского ТЦК задержан на взятке 7,7 тыс. дол. за "оформление" непригодности к военной службе. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке члена военно-врачебной комиссии Черкасского объединенного городского ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

По данным следствия, подозреваемый получил 7700 долларов взятки за подготовку медицинских документов с несуществующими диагнозами и последующим "положительным" решением вопроса с главой ВВК Черкасского ОМТЦК и СП. Военнообязанный должен был признаться непригодным к прохождению службы во время мобилизации.

Чиновник задержан после получения им взятки, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Взяточнику сообщено о подозрении, ему инкриминируют получение неправомерной выгоды и влияние на принятие решения руководства ВВК (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

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