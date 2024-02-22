Член ВВК Черкасского городского ТЦК задержан на взятке 7,7 тыс. дол. за "оформление" непригодности к военной службе. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке члена военно-врачебной комиссии Черкасского объединенного городского ТЦК и СП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.
По данным следствия, подозреваемый получил 7700 долларов взятки за подготовку медицинских документов с несуществующими диагнозами и последующим "положительным" решением вопроса с главой ВВК Черкасского ОМТЦК и СП. Военнообязанный должен был признаться непригодным к прохождению службы во время мобилизации.
Чиновник задержан после получения им взятки, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Взяточнику сообщено о подозрении, ему инкриминируют получение неправомерной выгоды и влияние на принятие решения руководства ВВК (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).
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ТЦК, ВЛК - можна відразу в буцигарню.....
І так, це зрада свого народу.
Повинна бути найвища міра покарання в військовий час- розстріл.
А як кошмарили людей на блок-постах, так і продовжують. Під Києвом зупиняють виключно автобуси, але в них із пасажирів наразі мужиков двоє-троє, і ті пенсіонери. Поруч стоять бусіки для прийому та відвозу до ТЦК. Або перекривають дороги з села, перони на електричку і гребуть усіх підряд. То, що війна виключно для бідних - тому підтвердження.
множимо * на 25 адміністративних одиниць України. Області поділяються на райони (від 3 до 8 районів в області)