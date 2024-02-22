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1 человек погиб и еще 9 ранены вследствие обстрела Донетчины, - ОВА. ФОТОрепортаж

На Донетчине из-за обстрела войск РФ погиб 1 человек, еще 9 получили ранения.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Россияне обстреляли село Константинопольское Кураховской громады из "Ураганов" - 13 снарядов попали по территории.

Один из жителей села погиб, еще 9 получили ранения. Среди них 4 подростка: 12, 14, 15 и 16 лет. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

По словам главы ОВА, повреждено немало домов - сейчас идет осмотр территории, устанавливаем точные последствия обстрела.

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Зруйнований обстрілом будинок в селі Константинопільське.
13 снарядів влучили по території села.

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Автор: 

обстрел (27275) Донецкая область (9710) Филашкин Вадим (18)


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Нагадайте собі. https://www.facebook.com/100090212993675/videos/392686153455068?idorvanity=297854879277857 2015 .
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22.02.2024 20:08 Ответить
Нагадай собi 2022 .
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22.02.2024 20:49 Ответить
 
 