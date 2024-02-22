1 человек погиб и еще 9 ранены вследствие обстрела Донетчины, - ОВА. ФОТОрепортаж
На Донетчине из-за обстрела войск РФ погиб 1 человек, еще 9 получили ранения.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Россияне обстреляли село Константинопольское Кураховской громады из "Ураганов" - 13 снарядов попали по территории.
Один из жителей села погиб, еще 9 получили ранения. Среди них 4 подростка: 12, 14, 15 и 16 лет. Всем оказана необходимая медицинская помощь.
По словам главы ОВА, повреждено немало домов - сейчас идет осмотр территории, устанавливаем точные последствия обстрела.
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Oresta Bartka
показать весь комментарий22.02.2024 20:08 Ответить Мне нравится 1
isaenkoalex
показать весь комментарий22.02.2024 20:49 Ответить Мне нравится 0
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