Пребывание украинских детей в "идеологических" лагерях Беларуси в 2022 году софинансировал фонд ООН ЮНИСЕФ, - СМИ. ФОТО

Детей из оккупированных Россией территорий Украины возили в Беларусь в детские летние лагеря "для реабилитации". Организацией таких поездок в 2022-2023 году занимался Белорусский Красный Крест. А в 2022 году эта программа также была софинансирована Детским фондом ООН ЮНИСЕФ.

Об этом идет речь в совместном расследовании журналистов "Схем" и белорусской редакции Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинским детям, которых привозили из оккупации в белорусские лагеря, устраивали встречи с милиционерами, фотосессии с белорусскими военными, поездки на военные полигоны, знакомили с оружием. На концертах пели милитарные песни российских пропагандистских групп, таких как "Любэ". Проводили идеологические разговоры в поддержку российской агрессии, настраивали против Украины.

Журналисты установили, что поездки в летние лагеря украинских детей из новооккупированных Мариуполя и Лисичанска проходили централизованно – через подконтрольные России органы образования и школьные заведения. Об этом рассказали родители детей, побывавших в 2023 году в лагерях Беларуси. По этому же принципу в зимний период организовали поездку на елку в Минск.

По данным из утечки внутренней документации о деятельности белорусского Красного Креста, которую журналисты получили благодаря "киберпартизанам", организацию так называемого отдыха для украинских детей с оккупированных территорий в Беларуси в 2022 году, кроме Белорусского Красного Креста, обеспечивало представительство ЮНИСЕФ в Беларуси. Это происходило в рамках программы "Гуманитарная помощь детям-беженцам из Украины в летний период: организация оздоровления и подготовка к учебному году".

Читайте также: В 13 пакете санкций ЕС – ограничение против лиц, причастных к депортации украинских детей, - The Guardian

Журналисты отмечают, что в августе 2022 года для детей из оккупированных регионов Украины белорусский ЮНИСЕФ совместно с Белорусским Красным Крестом организовывал их размещение в летних лагерях "Березка" (Гродненская область, Беларусь) и "Липки" (Витебская область, Беларусь).

Для украинских детей в лагере "Березка" проводили развлекательные мероприятия, во время которых дети переодевались в военную форму страны-агрессора, исполнялись пророссийские военные песни группы "Любэ".





В лагере "Липки" детям организовывали встречи с белорусской милицией, во время которой знакомили их с оружием. Также дважды за смену детей возили на военный белорусский полигон, где также давали в руки оружие и позволяли позировать с ним для фото.

Читайте также: Рождаемость в Украине падает на 7% в год с 2013 года, - Минздрав