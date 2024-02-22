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Пребывание украинских детей в "идеологических" лагерях Беларуси в 2022 году софинансировал фонд ООН ЮНИСЕФ, - СМИ. ФОТО

Детей из оккупированных Россией территорий Украины возили в Беларусь в детские летние лагеря "для реабилитации". Организацией таких поездок в 2022-2023 году занимался Белорусский Красный Крест. А в 2022 году эта программа также была софинансирована Детским фондом ООН ЮНИСЕФ.

Об этом идет речь в совместном расследовании журналистов "Схем" и белорусской редакции Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

Діти з окупованих територій в Білорусі

Украинским детям, которых привозили из оккупации в белорусские лагеря, устраивали встречи с милиционерами, фотосессии с белорусскими военными, поездки на военные полигоны, знакомили с оружием. На концертах пели милитарные песни российских пропагандистских групп, таких как "Любэ". Проводили идеологические разговоры в поддержку российской агрессии, настраивали против Украины.

Журналисты установили, что поездки в летние лагеря украинских детей из новооккупированных Мариуполя и Лисичанска проходили централизованно – через подконтрольные России органы образования и школьные заведения. Об этом рассказали родители детей, побывавших в 2023 году в лагерях Беларуси. По этому же принципу в зимний период организовали поездку на елку в Минск.

українські діти з окупованих територій у Білорусі

По данным из утечки внутренней документации о деятельности белорусского Красного Креста, которую журналисты получили благодаря "киберпартизанам", организацию так называемого отдыха для украинских детей с оккупированных территорий в Беларуси в 2022 году, кроме Белорусского Красного Креста, обеспечивало представительство ЮНИСЕФ в Беларуси. Это происходило в рамках программы "Гуманитарная помощь детям-беженцам из Украины в летний период: организация оздоровления и подготовка к учебному году".

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Журналисты отмечают, что в августе 2022 года для детей из оккупированных регионов Украины белорусский ЮНИСЕФ совместно с Белорусским Красным Крестом организовывал их размещение в летних лагерях "Березка" (Гродненская область, Беларусь) и "Липки" (Витебская область, Беларусь).

Для украинских детей в лагере "Березка" проводили развлекательные мероприятия, во время которых дети переодевались в военную форму страны-агрессора, исполнялись пророссийские военные песни группы "Любэ".

Українські діти з окупованих територій у Білорусі
Українські діти з окупованих територій у Білорусі

В лагере "Липки" детям организовывали встречи с белорусской милицией, во время которой знакомили их с оружием. Также дважды за смену детей возили на военный белорусский полигон, где также давали в руки оружие и позволяли позировать с ним для фото.

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Автор: 

Беларусь (7898) дети (6506) ООН (4176) ЮНИСЕФ (166)


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Топ комментарии
+33
Дитячому фонду ООН ще не видали ордер з міжнародного у головного суда?
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22.02.2024 22:33
+31
Червоний хрест не бачив злочинів нацистів у концтаборах, не бачить злочинів росіян проти полонених українців. ООН спонсорує агресора. Час йде нічого не змінюється.

Добре хоч мужні хлопці і дівчата на фронті хоч як можуть зберігають існування української держави, якби не вони всім би було б плювати.
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22.02.2024 22:35
+19
Прэлэсно.

Як би не журналісти, ми б й половини не знали..
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22.02.2024 22:40
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Правила форума Совет форумчан
Дитячому фонду ООН ще не видали ордер з міжнародного у головного суда?
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22.02.2024 22:33 Ответить
пишемо петицію в ООН на арешт голови фонду https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Catherine_M._Russell&action=edit&redlink=1 Catherine M. Russell

це не шутка-Спортлото
це - скандал !
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22.02.2024 22:47 Ответить
это новое пробитое дно. И все утрутся
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22.02.2024 23:33 Ответить
Можна навіть в президію написати:

https://unsceb.org/form/contact
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23.02.2024 01:03 Ответить
******* хворі уйобки! Офіційна національна ідея - подохнути за територію, на яку ніхто не нападає бо не відмиєшся як вступиш.
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22.02.2024 22:35 Ответить
Червоний хрест не бачив злочинів нацистів у концтаборах, не бачить злочинів росіян проти полонених українців. ООН спонсорує агресора. Час йде нічого не змінюється.

Добре хоч мужні хлопці і дівчата на фронті хоч як можуть зберігають існування української держави, якби не вони всім би було б плювати.
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22.02.2024 22:35 Ответить
ООНівські представники в Палестині на боці ХАМАСу воюють,так що по цій організації шибениця плаче.
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23.02.2024 00:13 Ответить
А де МІД, десь Кулеба піариця?
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22.02.2024 22:37 Ответить
Його пес покусав не на часі
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22.02.2024 23:34 Ответить
Прэлэсно.

Як би не журналісти, ми б й половини не знали..
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22.02.2024 22:40 Ответить
Це треба опубліковувати в західних газетах , а не в "Радіо Свобода Білорусь".
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22.02.2024 22:41 Ответить
В Израиле ООНовцы участвовали в убийствах в Украине в похищении детей!! Ну пипец!
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22.02.2024 22:42 Ответить
І головне, всім -- зокрема США, яка те оон у себе вдома розміщує -- пох.
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22.02.2024 22:46 Ответить
Ну не брешіть. США і низка країн обірвали фінансування ООН в газі.
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22.02.2024 22:48 Ответить
Сайт https://palestine.un.org щось про це не згадує...

А в інших країнах, типу тої ж білорусії чи ірану -- обірвали?
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22.02.2024 23:01 Ответить
Дикість! Це якби ООН виділяв гроші на конц.табори уйгурів в Китаї.
Це має бути в газетах і озвучено укр. МЗС.
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22.02.2024 23:10 Ответить
червоний хрест - це приватна організація зі Швейцарії, належить кільком впливовим сім'ям, фактично міжнародному злочинному синдикату, мафії. Вони під виглядом благодійності допомагають уникнути оподаткування різним мутним типам. Наприклад, в 2022р зібрали типу на допомогу Україні 18 млрд доларів, але до України не надійшло навіть 1 млрд з них. Просто звільнили від оподаткування за відсоток. Не дивно, що вони мутять разом з росіянами.
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22.02.2024 23:27 Ответить
І знову ООН і знову червоний хрест, ці організації треба ліквідувати, вони просрали все за що люди боряться у всьому світі.... СВОБОДУ !!!
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22.02.2024 23:29 Ответить
Україна повинна вийти з цієї ганебної організації !
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22.02.2024 23:57 Ответить
проклята ООНа - продажна дєвка імпєріалізма
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23.02.2024 00:11 Ответить
оонівські підараси в Руанді під час різанини тутсів віддали хутам всіх, хто сховався на їхніх базах. Єдине на що вони спромоглися - це по команді від єнєрального сікрітаря відстрілювали бродячих псів, що розжиріли на трупах, якими були устелені дороги та вулиці
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23.02.2024 00:23 Ответить
ти диви, а пишуть що всіх вбили
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23.02.2024 00:36 Ответить
це ж дійство гірше пєдофілії, бо в тих таборах ґвалтують дитячі душі, хоча там і сексом скоріше за все не брезгують, а факінґ юнісеф з тим клятим красним крєстом ті оргії та вакханалії організовують та оплачують, аби орки плюндрували українських дітей. Проклинаю всіх огидних ґвалтівників та оонівських сутенерів!
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23.02.2024 00:51 Ответить
оон давно вже стала помийкою.
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23.02.2024 01:06 Ответить
Лютий пи...дець
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23.02.2024 04:40 Ответить
 
 