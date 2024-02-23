РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7123 посетителя онлайн
Новости Фото
3 934 0

Последствия атаки "шахедов" на Днепропетровщину: в больнице находятся два человека. ФОТОрепортаж

Ночью силы ПВО уничтожили 5 беспилотников в небе над Днепропетровщиной, однако есть попадания.

Как информирует Цензор.НЕТ, о последствиях ночной атаки рассказал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию. Из восьми пострадавших из-за атаки двое остаются в медучреждении. Они в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно. В разбитом доме продолжают поиски людей, которые могут быть под завалами", - говорится.

Смотрите: Беспилотник попал в многоэтажку в Днепре, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки на Дніпро
Наслідки атаки на Дніпро
Наслідки атаки на Дніпро
Наслідки атаки на Дніпро
Наслідки атаки на Дніпро

Автор: 

беспилотник (3626) Днепр (4425) обстрел (27275)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 