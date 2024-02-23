Последствия атаки "шахедов" на Днепропетровщину: в больнице находятся два человека. ФОТОрепортаж
Ночью силы ПВО уничтожили 5 беспилотников в небе над Днепропетровщиной, однако есть попадания.
Как информирует Цензор.НЕТ, о последствиях ночной атаки рассказал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию. Из восьми пострадавших из-за атаки двое остаются в медучреждении. Они в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно. В разбитом доме продолжают поиски людей, которые могут быть под завалами", - говорится.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль