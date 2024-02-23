Последствия атаки "шахедов" на Днепропетровщину: в больнице находятся два человека. ФОТОрепортаж

Ночью силы ПВО уничтожили 5 беспилотников в небе над Днепропетровщиной, однако есть попадания.

Как информирует Цензор.НЕТ, о последствиях ночной атаки рассказал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию. Из восьми пострадавших из-за атаки двое остаются в медучреждении. Они в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно. В разбитом доме продолжают поиски людей, которые могут быть под завалами", - говорится.

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