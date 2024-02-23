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Оккупанты за сутки выпустили более 1700 снарядов по Херсонщине, 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения. (обновлено) ФОТОрепортаж

Российские захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области, сотовую башню в Бериславском районе, архивное учреждение и припортовую инфраструктуру в Херсоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 287 обстрелов, выпустив 1716 снарядов, с применением артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БпЛА. По городу Херсон враг направил 27 снарядов", - говорится в сообщении.

В результате обстрела деревни Львово в Бериславском районе погиб мужчина.

Днем 22 февраля россияне атаковали Берислав беспилотником, сообщили в Херсонской ОВА:

"С дрона сбросили взрывчатку на 49-летнего мужчину Он получил взрывную травму и обломочные ранения обеих ног. Потерпевшего госпитализировали. Ему оказывают медицинскую помощь. Получил медицинскую помощь".

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Вечером российская армия обстреляла Новотягинку. Пострадал 72-летний мужчина, который находился во дворе собственного дома.

У него диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, а также обломочное ранение плеча.

Россияне всю ночь атаковали жилые кварталы Херсона. Массированным огнем враг крыл Таврический район.

"Из-за попадания вражеских боеприпасов возникло 4 пожара. Горели жилой дом, хозяйственные постройки и складское помещение", - сообщили в ГСЧС Херсонской области.

Обстріл Херсону 23 лютого
Обстріл Херсону 23 лютого
Обстріл Херсону 23 лютого
Обстріл Херсону 23 лютого

Автор: 

обстрел (27275) Херсон (2834) Херсонская область (4789)


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