Разоблачена информатор РФ, разведывавшая места дислокации ВСУ в Донецкой области, ее завербовал собственный сын - боевик "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила российскую агентку, которая разведывала места дислокации и маршруты перемещения Сил обороны в Донецкой области. В первую очередь, женщина пыталась выявить и передать агрессору локации личного состава и тяжелого вооружения ВСУ на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что в зоне особого внимания приспешницы врага находились маршруты передвижения украинской бронетехники и реактивных систем залпового огня. Также она собирала информацию о последствиях российских ударов по гражданской инфраструктуре Константиновки.

Полученные сведения информатор мессенджером передавала своему сыну – боевику оккупационных группировок РФ, который находится на передовой и сотрудничает с российской разведкой.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в Славянске, куда она переехала как переселенка из одного из прифронтовых городов. При обыске в помещении задержанной изъят мобильный телефон с поличным.

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По данным следствия, фигуранткой оказалась жительница региона, которую в разведывательно-подрывную деятельность против Украины привлек собственный сын.

Чтобы получить разведданные, женщина обходила местность, где скрыто фиксировала украинские объекты, а также расспрашивала "нужную" информацию во время общения с соседями.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.









