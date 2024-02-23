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Разоблачена информатор РФ, разведывавшая места дислокации ВСУ в Донецкой области, ее завербовал собственный сын - боевик "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила российскую агентку, которая разведывала места дислокации и маршруты перемещения Сил обороны в Донецкой области. В первую очередь, женщина пыталась выявить и передать агрессору локации личного состава и тяжелого вооружения ВСУ на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что в зоне особого внимания приспешницы врага находились маршруты передвижения украинской бронетехники и реактивных систем залпового огня. Также она собирала информацию о последствиях российских ударов по гражданской инфраструктуре Константиновки.

Полученные сведения информатор мессенджером передавала своему сыну – боевику оккупационных группировок РФ, который находится на передовой и сотрудничает с российской разведкой.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в Славянске, куда она переехала как переселенка из одного из прифронтовых городов. При обыске в помещении задержанной изъят мобильный телефон с поличным.

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По данным следствия, фигуранткой оказалась жительница региона, которую в разведывательно-подрывную деятельность против Украины привлек собственный сын.

Чтобы получить разведданные, женщина обходила местность, где скрыто фиксировала украинские объекты, а также расспрашивала "нужную" информацию во время общения с соседями.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

СБУ викрила російську інформаторку на Донеччині

СБУ викрила російську інформаторку на Донеччині
СБУ викрила російську інформаторку на Донеччині
СБУ викрила російську інформаторку на Донеччині
СБУ викрила російську інформаторку на Донеччині
СБУ викрила російську інформаторку на Донеччині

Автор: 

СБУ (19916) Донецкая область (9710)


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Топ комментарии
+11
А еще этому быдло скоту государство платило пенсии. Но это электорат платформенщиков за смертью, а потом и слуг нариту
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23.02.2024 10:25
+9
Ага и за Бойка она голосовала во втором туре в 2019 году? Отак вот пришла на дильницу, заштриховала зелю и Пороха. И написала: "Я за БОЙКА, *** буду, сынай клянусь". да?
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23.02.2024 10:31
+8
Знов не розумію навіщо це розмиття рож. Ну а старушка явно завершить своє життя у неволі. Так їй і треба!!!
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23.02.2024 10:25
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Трэш какой-то... Мата Хари..
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23.02.2024 10:20 Ответить
Не треба порівнювати тупу старуху із вродливою та розумною жінкою!
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23.02.2024 10:23 Ответить
Ото-ж!
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23.02.2024 10:38 Ответить
А еще этому быдло скоту государство платило пенсии. Но это электорат платформенщиков за смертью, а потом и слуг нариту
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23.02.2024 10:25 Ответить
При всій неповазі до "слуг" зауважу, що це електорат ОПЗЖ, і Бойко, керівник цієї промосковської партії, досі на волі та працює у Раді у той час як "шукають" чомусь лише його підлеглого у Ізраїлі!!!
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23.02.2024 10:28 Ответить
Ага и за Бойка она голосовала во втором туре в 2019 году? Отак вот пришла на дильницу, заштриховала зелю и Пороха. И написала: "Я за БОЙКА, *** буду, сынай клянусь". да?
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23.02.2024 10:31 Ответить
Знов не розумію навіщо це розмиття рож. Ну а старушка явно завершить своє життя у неволі. Так їй і треба!!!
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23.02.2024 10:25 Ответить
Если сына уважаемый камандил, то може зеля с елдаком ее махнет на какого-нибудь таксиста или маргинала, как они любили делать это до 2022 года. Тож ордло, там ВСУ не меняют
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23.02.2024 10:33 Ответить
на гіляку запроданку !!!
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23.02.2024 10:57 Ответить
Якось несподівано, щоб на Донеччині була інформаторка кацапських військ.
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23.02.2024 11:25 Ответить
"Мама, милая мама,
Как тебя я люблю..."
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23.02.2024 11:44 Ответить
Можна запрошувати непальців-гуркхів. По 30 соток донецької землі - і в нас буде багато піхоти.
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23.02.2024 12:23 Ответить
**** і сучий син. Пішки через лінію фронту до сина.
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23.02.2024 13:13 Ответить
Може вже вистачить плодити гуманізмом колаборантів яких стає все більше?Відстріли при "спробі до втечі" значно зменьшить кількість цих виродків
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23.02.2024 15:59 Ответить
 
 