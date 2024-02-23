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Митрополит Черкасской епархии УПЦ МП Феодосий уведомлен о четвертом подозрении, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала новые доказательства преступлений со стороны руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП) Феодосия. "На счету" митрополита это уже четвертый эпизод его подрывной деятельности против Украины. После объявления предварительных подозрений клирик продолжил распространять среди своих прихожан фейки по поводу "захвата" Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах и выдворения оттуда служителей церкви.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В своих проповедях митрополит пытался дискредитировать священнослужителей других конфессий.

Кроме того, клирик записывал деструктивное видеообращение на официальной странице Черкасской епархии УПЦ (МП) в фейсбуке.

Инициированная Службой безопасности семантико-лингвистическая и судебно-психологическая экспертизы подтвердили факты преступных действий фигуранта.

Митрополит УПЦ МП Феодосій

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В 2023 году ему сообщили уже 3 подозрения за разжигание межрелигиозной розни и отрицание вооруженной агрессии РФ. Материалы этих дел направлены в суд.

На основании собранных доказательств ему поставлено в известность еще одно подозрение по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно).

Пока решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгий. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Митрополит УПЦ МП Феодосій

Автор: 

СБУ (19916) УПЦ МП (1561) подозрение (490) Черниговская область (1137)


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Топ комментарии
+6
Посадіть його в свій застєнок та поменше патякайте, а займайтесь безпекою Держави! 👿
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23.02.2024 12:52
+5
4-жди уклоніст підозріст - і ще не сидить на нарах?
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23.02.2024 12:53
+4
СБУ !!!а шо БЄНЮ будете екстрадтіцію до США виконувати?
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23.02.2024 12:50
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То йому пох ці підозри?
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23.02.2024 12:49 Ответить
СБУ !!!а шо БЄНЮ будете екстрадтіцію до США виконувати?
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23.02.2024 12:50 Ответить
Для когось таємниця , після заховання Бєні за грати СБУ(хоча не юрисдикція СБУ відкривати по ньому справу) й після обшуків сбушниками дому БЄНІ в шкарпеточках, Татаров дав відмашку Єрмаку призначити ПІСЛЯ РОКУ ВО МАЛЮКА на постійне керівництво СБУ
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23.02.2024 12:57 Ответить
та кидайте їх на підвал. ламайте через коліно. як вони з нами роблять. що за козлобалєт ви навколо них витанцьовуєте??? чекаєте, коли вони переможуть та знищать вас???
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23.02.2024 12:51 Ответить
Посадіть його в свій застєнок та поменше патякайте, а займайтесь безпекою Держави! 👿
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23.02.2024 12:52 Ответить
4-жди уклоніст підозріст - і ще не сидить на нарах?
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23.02.2024 12:53 Ответить
Негайно випишіть йому відразу ще пʼять а то Бог любить три по три))))
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23.02.2024 12:55 Ответить
Моє особисте спілкування з кількома ієрархами свідчить, що служителі культу надають перевагу "трьом по триста"...
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23.02.2024 12:59 Ответить
Ше десь є Паша мерседес -- задовбали ці церковники
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23.02.2024 13:00 Ответить
Вони одного попа обрали для піару, коли справи кепські. Он 16 генералів з фронту обнулили типу обновили , а КиївСБУ работаєт на Татарова , як работало . Мародерня Єрмака тільки Шурмою відригнулася на ЕПОХУ ПЄРЄМЄН імені кулькаговї качки ...
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23.02.2024 13:06 Ответить
Йому до того ***** ваші підозри, що ви навіть і не можете уявити. Покажіть якого небудь св'ященика в кандалах і на волі в них настрій зміниться. Колись дивився сюжет про ув'язнених сепарів (2014-18 роки.) бляха-муха вони між камерами ходять, як у гуртожитку. У них камери не зачиняються (не знаю, як зараз), вони хамлять на камеру, вони уроди без страху почувають себе. А знаєте чому? Керівники колонії працюють на "а вдруг".
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23.02.2024 13:33 Ответить
Як ви замахали з цим цирком... До сраки йому ваші підозри!
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23.02.2024 14:33 Ответить
Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосію повідомлено про четверту підозру Джерело:

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23.02.2024 15:27 Ответить
Стефанчук, і досі мусолить, по комітетах ВРУ, захист отієї московської агентури в рясах від гундяєва, в Україні!! Можливо, Деркачі з сівковичем контролюють його, чи, як це зрозуміти на 10 році московської війни в Україні!
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23.02.2024 15:51 Ответить
 
 