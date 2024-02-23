Митрополит Черкасской епархии УПЦ МП Феодосий уведомлен о четвертом подозрении, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала новые доказательства преступлений со стороны руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП) Феодосия. "На счету" митрополита это уже четвертый эпизод его подрывной деятельности против Украины. После объявления предварительных подозрений клирик продолжил распространять среди своих прихожан фейки по поводу "захвата" Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах и выдворения оттуда служителей церкви.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В своих проповедях митрополит пытался дискредитировать священнослужителей других конфессий.

Кроме того, клирик записывал деструктивное видеообращение на официальной странице Черкасской епархии УПЦ (МП) в фейсбуке.

Инициированная Службой безопасности семантико-лингвистическая и судебно-психологическая экспертизы подтвердили факты преступных действий фигуранта.

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В 2023 году ему сообщили уже 3 подозрения за разжигание межрелигиозной розни и отрицание вооруженной агрессии РФ. Материалы этих дел направлены в суд.

На основании собранных доказательств ему поставлено в известность еще одно подозрение по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно).

Пока решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгий. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.