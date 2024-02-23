Дела нет, есть только одно желание - меня арестовать, - Пашинский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский прокомментировал ситуацию перед заседанием ВАКС 23 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я неоднократно заявлял: по этому делу есть только одно желание - меня арестовать. Почему? Сейчас будем устанавливать в суде. Я переживаю за то, что этот арест навредит нашему государству", - заявил Пашинский.

Экс-нардеп также прокомментировал заседание суда 21 февраля.

"У прокурора было 5-часовое выступление. Если суд будет беспристрастен и честен, мои адвокаты и я лично уничтожим эти "доказательства"", - сказал Пашинский.

Он добавил, что в выступлении прокурора есть компиляции, фабрикование, и его защитники полностью разобрали это выступление. Пашинский призвал всех свидетельствовать о его процессе.

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"Вопрос не во мне, вопрос в обороноспособности нашего государства. Такие процессы ослабляют наше государство", - подчеркнул он.

Пашинский также уверен, что вечером пятницы будет арестован.

"При любых раскладах они меня арестуют. Уже выехал автозак, который отвезет меня в СИЗО", – сказал экс-нардеп.









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Бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский 13 февраля сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводился по делу о передаче "топлива Курченко" государству в 2015 году.

НАБУ и СБУ сообщили, что разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой на протяжении 2014-2018 гг. государство понесло убытки на сумму 967 млн грн. Эксдепутату Пашинскому и его бизнес-партнеру объявлено подозрение за незаконное присвоение нефтепродуктов.

13 февраля Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения для бизнесмена Сергея Тищенко в виде содержания под стражей. Тищенко является фигурантом дела о краже нефтепродуктов Сергея Курченко, подлежащих национализации.

НАБУ, САП и СБУ подозревают бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского в присвоении и продаже почти 100 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов бизнесмена Сергея Курченко, которые должны были пойти на нужды армии.

Общественные деятели и ветераны российско-украинской войны выступили в защиту Сергея Пашинского, главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, возглавлявшего Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в период с 2014 по 2019 годы. А экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко заявил, что арест Сергея Пашинского может усложнить поставки оружия ВСУ, а арест счетов компаний, входящих в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины – остановить эти поставки.

Ассоциация оборонной промышленности призвала не допустить отстранения Пашинского от координации предприятий ОП.

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