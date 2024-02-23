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Дела нет, есть только одно желание - меня арестовать, - Пашинский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский прокомментировал ситуацию перед заседанием ВАКС 23 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я неоднократно заявлял: по этому делу есть только одно желание - меня арестовать. Почему? Сейчас будем устанавливать в суде. Я переживаю за то, что этот арест навредит нашему государству", - заявил Пашинский.

Экс-нардеп также прокомментировал заседание суда 21 февраля.

"У прокурора было 5-часовое выступление. Если суд будет беспристрастен и честен, мои адвокаты и я лично уничтожим эти "доказательства"", - сказал Пашинский.

Он добавил, что в выступлении прокурора есть компиляции, фабрикование, и его защитники полностью разобрали это выступление. Пашинский призвал всех свидетельствовать о его процессе.

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"Вопрос не во мне, вопрос в обороноспособности нашего государства. Такие процессы ослабляют наше государство", - подчеркнул он.

Пашинский также уверен, что вечером пятницы будет арестован.

"При любых раскладах они меня арестуют. Уже выехал автозак, который отвезет меня в СИЗО", – сказал экс-нардеп.

Суд над Пашинським
Суд над Пашинським


Суд над Пашинським

Смотрите также: Дело сфальсифицировано. Меня арестуют под залог в сотни миллионов гривен, - Пашинский о мере пресечения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский 13 февраля сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводился по делу о передаче "топлива Курченко" государству в 2015 году.

НАБУ и СБУ сообщили, что разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой на протяжении 2014-2018 гг. государство понесло убытки на сумму 967 млн грн. Эксдепутату Пашинскому и его бизнес-партнеру объявлено подозрение за незаконное присвоение нефтепродуктов.

13 февраля Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения для бизнесмена Сергея Тищенко в виде содержания под стражей. Тищенко является фигурантом дела о краже нефтепродуктов Сергея Курченко, подлежащих национализации.

НАБУ, САП и СБУ подозревают бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского в присвоении и продаже почти 100 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов бизнесмена Сергея Курченко, которые должны были пойти на нужды армии.

Общественные деятели и ветераны российско-украинской войны выступили в защиту Сергея Пашинского, главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, возглавлявшего Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в период с 2014 по 2019 годы. А экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко заявил, что арест Сергея Пашинского может усложнить поставки оружия ВСУ, а арест счетов компаний, входящих в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины – остановить эти поставки.

Ассоциация оборонной промышленности призвала не допустить отстранения Пашинского от координации предприятий ОП.

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Автор: 

Пашинский Сергей (756) Антикоррупционный суд (1211) мера пресечения (458)


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Топ комментарии
+9
можна висмоктати з пальця будь яку справу. навіть абсурдну та беззмістовну..., головна мета полягає в тому, щоб людина проводила час на допитах, на судах, витрачаючи гроші на адвокатів, а не працюючи на серйозних та важливих напрямках по захисту держави...
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23.02.2024 13:29
+5
Треба ж вовє подарунок на дєнь савєйськай армії піднести
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23.02.2024 13:33
+5
Портяночні суди на замовлення змастирять яку завгодно справу...
А ви, вкраїнчики, повоюйте поки лопатами, добре хоч незламних держаків у нас мільярд підростає...
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23.02.2024 13:35
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Правила форума Совет форумчан
можна висмоктати з пальця будь яку справу. навіть абсурдну та беззмістовну..., головна мета полягає в тому, щоб людина проводила час на допитах, на судах, витрачаючи гроші на адвокатів, а не працюючи на серйозних та важливих напрямках по захисту держави...
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23.02.2024 13:29 Ответить
ZEСРАЛЕНЬЦІ у всьому копіюють свого усатого кумира-диктатора - «слуги народу«,
« СТАВКА», « был-бы человек , а дело пришить всегда можно» , « не человека , нет проблемы» ! ЩОБ ви здохли недомірки ***********
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23.02.2024 15:00 Ответить
Треба ж вовє подарунок на дєнь савєйськай армії піднести
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23.02.2024 13:33 Ответить
Дерьмак получил заданик от куратора из фсб любым способом закрыть Пашинского, прервать последние поставки снарядов и оружия.
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23.02.2024 13:34 Ответить
Портяночні суди на замовлення змастирять яку завгодно справу...
А ви, вкраїнчики, повоюйте поки лопатами, добре хоч незламних держаків у нас мільярд підростає...
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23.02.2024 13:35 Ответить
Дуже комусь хочеться рейдернути ринок озброєння.
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23.02.2024 13:40 Ответить
не просто рейдернути, а продати в паРашу. Ми повинні усвідомити, що чим довше ми мовчатимемо, тим сильніше і швидше стискатиметься зашморг навколо нашої шиї. Може наступити момент, коли прокидатися вже буде надто пізно. Тому думаймо і не біймося! Боятися потрібно не чиновників-паразитів, а наслідків, до яких можуть призвести наше мовчання та бездіяльність. Ось це дійсно страшно...
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23.02.2024 13:56 Ответить
Давно пора на нары
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23.02.2024 13:59 Ответить
Тобі ,кацап егоров🦠🤖 і твоїм хузяйвам зеленегнійним !
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23.02.2024 15:02 Ответить
Нафтопродукти Курченка/росыйські були націоналізовані і передані державному підприємству.
Держпідприємство поставло дизель, бензин та ін до ЗСУ. Можуть бути претензії до директора держпідпиємства.
Які претензії до Пашинського? Тільки ті, що він останнім часом неодноразово звертався до правоохоронних органів щодо фактів тотальної корупції при закупівлях в Мінобороні?
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23.02.2024 14:05 Ответить
Гроші не смердять, чи не правда пане Бутусов? За 30 серібреніків будете відбілювати любого негідника та злочинця.
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23.02.2024 14:06 Ответить
Тут слід відділяти мухи від котлет. Так, на пашинському ніде клейма ставити, ще той фунт ізюму... Але, якщо є питання, то їх треба ставити в рамках закону, а не йти по повному беспредєлу, як це робить зе-команда.
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23.02.2024 14:35 Ответить
🦠🤢🎪🤖😈🐸БОТИ ПІДДЕРМАЧНІ , ПНХ Смердіти будите на помиЙКАХ
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23.02.2024 15:05 Ответить
Який курс срєбрєніков нині? В їрмаках вкажіть, будь ласка
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23.02.2024 15:01 Ответить
Дерьмак енд парнери навіть проти Байдена змайстрували справу. І самі себе відшмагали. Портков взявся помогти Роснєфті. І всякий вирок поновить строк позовної давності. Ну а Пашинський кровник Казбека. І ще Кувшинов памагайт. А заразом Казбек хоче зняти свій профіль та анфас з книги запроданців.
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23.02.2024 14:51 Ответить
*****! І ці суди судять Іменем України .

судді мусять обиратися народом а не призначатися.
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23.02.2024 15:13 Ответить
НАБУ та СБУ повідомили, що, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.

Як завжди за залог в 67 млн грн. можно вийти на волю....
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23.02.2024 15:56 Ответить
 
 