Дела нет, есть только одно желание - меня арестовать, - Пашинский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский прокомментировал ситуацию перед заседанием ВАКС 23 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я неоднократно заявлял: по этому делу есть только одно желание - меня арестовать. Почему? Сейчас будем устанавливать в суде. Я переживаю за то, что этот арест навредит нашему государству", - заявил Пашинский.
Экс-нардеп также прокомментировал заседание суда 21 февраля.
"У прокурора было 5-часовое выступление. Если суд будет беспристрастен и честен, мои адвокаты и я лично уничтожим эти "доказательства"", - сказал Пашинский.
Он добавил, что в выступлении прокурора есть компиляции, фабрикование, и его защитники полностью разобрали это выступление. Пашинский призвал всех свидетельствовать о его процессе.
"Вопрос не во мне, вопрос в обороноспособности нашего государства. Такие процессы ослабляют наше государство", - подчеркнул он.
Пашинский также уверен, что вечером пятницы будет арестован.
"При любых раскладах они меня арестуют. Уже выехал автозак, который отвезет меня в СИЗО", – сказал экс-нардеп.
Бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский 13 февраля сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводился по делу о передаче "топлива Курченко" государству в 2015 году.
НАБУ и СБУ сообщили, что разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой на протяжении 2014-2018 гг. государство понесло убытки на сумму 967 млн грн. Эксдепутату Пашинскому и его бизнес-партнеру объявлено подозрение за незаконное присвоение нефтепродуктов.
13 февраля Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения для бизнесмена Сергея Тищенко в виде содержания под стражей. Тищенко является фигурантом дела о краже нефтепродуктов Сергея Курченко, подлежащих национализации.
НАБУ, САП и СБУ подозревают бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского в присвоении и продаже почти 100 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов бизнесмена Сергея Курченко, которые должны были пойти на нужды армии.
Общественные деятели и ветераны российско-украинской войны выступили в защиту Сергея Пашинского, главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, возглавлявшего Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в период с 2014 по 2019 годы. А экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко заявил, что арест Сергея Пашинского может усложнить поставки оружия ВСУ, а арест счетов компаний, входящих в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины – остановить эти поставки.
Ассоциация оборонной промышленности призвала не допустить отстранения Пашинского от координации предприятий ОП.
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« СТАВКА», « был-бы человек , а дело пришить всегда можно» , « не человека , нет проблемы» ! ЩОБ ви здохли недомірки ***********
А ви, вкраїнчики, повоюйте поки лопатами, добре хоч незламних держаків у нас мільярд підростає...
Держпідприємство поставло дизель, бензин та ін до ЗСУ. Можуть бути претензії до директора держпідпиємства.
Які претензії до Пашинського? Тільки ті, що він останнім часом неодноразово звертався до правоохоронних органів щодо фактів тотальної корупції при закупівлях в Мінобороні?
судді мусять обиратися народом а не призначатися.
Як завжди за залог в 67 млн грн. можно вийти на волю....