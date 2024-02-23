Зеленский и премьер Дании Фредериксен почтили память погибших защитников Украины на Лычаковском кладбище во Львове. ФОТОрепортаж
23 февраля президент Украины Владимир Зеленский приехал во Львов, где встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.
Об этом президент сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Во Львове Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, которая находится с визитом в нашей стране, почтили память защитников, павших во время украинско-российской войны.
Они вместе возложили цветы к могилам украинских воинов на Марсовом поле Лычаковского кладбища.
"Мы никогда не забудем героев, защищавших нашу независимость, свободу и будущее. Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!" – отметил глава государства.
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