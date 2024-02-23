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Зеленский и премьер Дании Фредериксен почтили память погибших защитников Украины на Лычаковском кладбище во Львове. ФОТОрепортаж

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский приехал во Львов, где встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Об этом президент сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Во Львове Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, которая находится с визитом в нашей стране, почтили память защитников, павших во время украинско-российской войны.

Они вместе возложили цветы к могилам украинских воинов на Марсовом поле Лычаковского кладбища.

"Мы никогда не забудем героев, защищавших нашу независимость, свободу и будущее. Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!" – отметил глава государства.

Также читайте: Дания подписала с Украиной соглашение о безопасности, - премьер Фредериксен

Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен на Личаківському кладовищі
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен на Личаківському кладовищі
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен на Личаківському кладовищі
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен на Личаківському кладовищі
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен на Личаківському кладовищі
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен на Личаківському кладовищі
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен на Личаківському кладовищі
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен на Личаківському кладовищі
Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен на Личаківському кладовищі

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) Львов (4585) Фредериксен Метте (81)


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Топ комментарии
+10
Вічна пам'ять полеглим захисникам України!
Смерть рашистським окупантам!
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23.02.2024 13:34
+9
Почалось. Зеленський там. Зеленський тут. Зеленський в екрані. Зеленський на відео. Відмиття гівна - це так називається !! Та після неповаги й знущання зеленським над символом української стійкості ЗАЛУЖНИМ ніякі заходи дЄрмака вже не сприймаються українським нарідом за порядність ти чесність оцих кацапських посіпак. ВІДМИЙТЕ СПИНУ дЄрмку від літер Z та V. Зніміть триколор з порадників зеленського. Зніміть зеленського з крісла.
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23.02.2024 13:35
+8
Слово Порядність - не про зеленського.
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23.02.2024 13:37
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Вічна пам'ять полеглим захисникам України!
Смерть рашистським окупантам!
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23.02.2024 13:34 Ответить
Почалось. Зеленський там. Зеленський тут. Зеленський в екрані. Зеленський на відео. Відмиття гівна - це так називається !! Та після неповаги й знущання зеленським над символом української стійкості ЗАЛУЖНИМ ніякі заходи дЄрмака вже не сприймаються українським нарідом за порядність ти чесність оцих кацапських посіпак. ВІДМИЙТЕ СПИНУ дЄрмку від літер Z та V. Зніміть триколор з порадників зеленського. Зніміть зеленського з крісла.
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23.02.2024 13:35 Ответить
Слово Порядність - не про зеленського.
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23.02.2024 13:37 Ответить
Вбивця захисників на Зеніту стоїть разом з порядними європейцями ! Сором на весь світ. На всю Україну. Актор не вміє грати роль Благородного героя !! Він - сама підлість !
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23.02.2024 13:39 Ответить
Вони!!! ( Порядні Європейці)--Мають це за Честь!!!, на відміну від тебе, грИша- ЄкспЄрд куєв!,! Так зрозуміло???(
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23.02.2024 13:48 Ответить
підозрюю що вони його мають зовсім за інше
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23.02.2024 13:58 Ответить
Після Залужного очі у ПОРЯДНИХ ЄВРОПЕЙЦІВ відкриваються на порядність агітатора з КВН. Він, агітатор, - не державний діяч, він просто дурень.
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23.02.2024 14:04 Ответить
Я зовсім не експерт. Не треба мені компліментів. Стояти зараз з оцим вбивцею Зеніту та Авдіївки не означає, що завтра ця благородна свиня поруч, не буде сидіти в Гаазі. Разом ... з ******. З яким ще й досі вважають за честь рукостискання. Час поставить все на ... ноги. З голови. Так зрозуміло???
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23.02.2024 14:02 Ответить
Дійсно, зараз ві праві--Час покаже все, Просто, не требв ніколи, рахувати, Когось, дурніше себе, Так зрозуміло?,
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23.02.2024 14:06 Ответить
Цей "грИша" - так само плюється і в порохоботів, до відома. Можу помилитись, але в когось з блогерів тут на цензорі плювався, в Таню Чорновол чи в Віку Сюмар...
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23.02.2024 15:05 Ответить
І не він один, тут взагалі якщо ви помітили, цікаво-підлі речі відбуваються,
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23.02.2024 15:20 Ответить
Підлі речі відбулись на нараді партії "послуг народу" з підлим президентом. Знову підлість розробляли до дЄрмаківського рівня.
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23.02.2024 15:28 Ответить
Ваша підлість, муРка, кидається в очі. Нацькувати ! Звинувачення виссав як завжди у стилі зеленських "патріЯтів" з ПАЛЬЦЯ. До речі я не з тих верблюдів-блогерів, які займаються оббріхуванням тих, хто вміє розрізняти Правду від Брехні. І пише саме про Брехуна у кріслі президента. Ніяких сюмар, чорноволів, порошенко. У полі мого зору тільки ВЛАДА. Діюча. Якщо там, у владі, немає самокритики, то вони звісно сприймають все як плювки на них "Світлообсяяних". Передавайте привіт їм.
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23.02.2024 15:37 Ответить
Ніколи не вважав себе розумником. Підозрювати ви маєте право, але я - не президент.
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23.02.2024 15:26 Ответить
підозрювати?, то не до мене, ви що, тримаєте за дурнів, усі західні спецслужби??, чи ви освідчені краще ніж вони??? ----- "З яким ще й досі вважають за честь рукостискання,,,,". -- що це вибачьте за ідіотізм???, я саме з цього приводу, кажу вам-- не вважайте усіх за дебілів!,(,
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23.02.2024 15:34 Ответить
Не зрозуміло. То вважаю себе розумником. То всіх за дебілів. Це ви себе так мабуть вважаєте ?, і це не підозра. "за честь рукостискання" - це не ідіотизм. Це сурова правда життя. Китайці плюють на руку ***** ? Корейці ? Шахи з Ірану ? Та той же Ердоган чи Орбан ? Якийсь американський журнашлюшка приїхав до мацкви підтвердити своє захоплення "політики твердої руки". Це вам з вашого бугра не видно ?
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23.02.2024 15:44 Ответить
Володя спочатку возив іноземні делегації в Бучу, а зараз повіз до Львлва. А чому не в Кривий Ріг - кузню малоросів? Показав наслідки кацапської дружби і своєї бездіяльності з 2019 року?
А загиблим воїнам Царство Небесне і вічна пам'ять!
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23.02.2024 15:10 Ответить
Насамперед, це було зроблено!, з метою безпеки гостей!, до цього так складно додуматися??,
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23.02.2024 15:23 Ответить
Ублюдок, тобі ці могили мають снитися щоночі!!!!
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23.02.2024 15:58 Ответить
Зеленский когда сам на фронт пойдёт? Без его личного присутствия на нуле до границ 1991 года нам не выйти.
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23.02.2024 16:50 Ответить
Вова по ночах не буде спати, йому дідуля розповідав, як він знищував бандьор, а він приїхав прямо на місце їх поховання. Не покусали померлі від рук НКВС Володю?
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23.02.2024 17:49 Ответить
 
 