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Украина и Дания официально подписали Соглашение о сотрудничестве в области безопасности. ФОТО

Сегодня, 23 февраля, во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между двумя странами

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Украиной и Данией.

Кстати, Дания – первая страна, не являющаяся членом Группы Семи, с которой мы заключили подобное соглашение", - отметил он.

Зеленський та Фредеріксен
Украина и Дания подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Он напомнил, что в 2024 году военная поддержка Дании будет составлять не менее 1,8 млрд евро. Кроме того, Датский Фонд в поддержку Украины выделил 8,5 млрд евро на текущую поддержку нашего государства в 2023-2028 годах.

"Что существенно отличает Соглашение с Данией от предыдущих. Кроме классических положений относительно: четкой поддержки будущего членства Украины в ЕС и НАТО, нашего пути реформ, сотрудничества в области оборонной промышленности, в сфере разведки, кибербезопасности, восстановления Украины, а также вопроса санкций и привлечения агрессора к ответственности - есть мощный военный блок", – объяснил Жовква.

Дания как сопредседатель Коалиции военно-воздушных сил (AFCC) и участник Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны будут "поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через Коалицию военно-воздушных сил (AFCC), в частности, путем предоставления истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения, а также внося в долгосрочное обслуживание истребителей и создание надлежащих условий в Украине".

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Кроме того, в соглашении закрепили поддержку развития морского флота Украины, усилий по разминированию, а также предоставление Данией высокотехнологичной военной помощи: беспилотников, средств связи, радаров.

Дания будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение десяти лет срока действия этого соглашения и с возможностью его продления по соглашению сторон.

Также в соглашении традиционно зафиксирован механизм консультаций в течение 24 часов по запросу любой из сторон в случае предстоящего вооруженного нападения России, добавил замглавы ОП.

Автор: 

безопасность (1107) Дания (587) соглашение (1322)


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Топ комментарии
+4
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23.02.2024 14:27
+3
Правильно Цензор заголовок написав.
А зелений Жовква знову бреше про якусь ефемерну "безпекову угоду".
Данії - подяка.
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23.02.2024 14:26
+2
Раніше був один великий меморандум, тепер з десяток менших. Ще й називають гарантіями безпеки, документи не ратифіковані жодним парламентом жодної країни. Це взагалі не має ніякої сили.
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23.02.2024 15:47
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Фоторепортеру премії не буде - не дочекався, поки Метте "присяде" на пару десятків сантиметрів....
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23.02.2024 14:25 Ответить
Правильно Цензор заголовок написав.
А зелений Жовква знову бреше про якусь ефемерну "безпекову угоду".
Данії - подяка.
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23.02.2024 14:26 Ответить
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23.02.2024 14:27 Ответить
Оманське чмо плодить аналоги будапештського меморандуму. Кому воно потрібно? Яка з нього користь?
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23.02.2024 14:29 Ответить
Хто, цей патужний гном, поруч з прем'єр-міністром Данії?...
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23.02.2024 14:50 Ответить
Дякуємо датському уряду і народу цієї дружньої країни за фінансову підтримку України.
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23.02.2024 14:52 Ответить
Це краще, чи гірше за мінські домовленості?
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23.02.2024 14:53 Ответить
To be, or not to be, that is the question
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23.02.2024 15:03 Ответить
Раніше був один великий меморандум, тепер з десяток менших. Ще й називають гарантіями безпеки, документи не ратифіковані жодним парламентом жодної країни. Це взагалі не має ніякої сили.
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23.02.2024 15:47 Ответить
Потужная бумажка. Надеюсь в мягком исполнении. Только не глянцевая!
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23.02.2024 16:47 Ответить
 
 