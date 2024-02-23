Украина и Дания официально подписали Соглашение о сотрудничестве в области безопасности. ФОТО

Сегодня, 23 февраля, во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между двумя странами

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Украиной и Данией.

Кстати, Дания – первая страна, не являющаяся членом Группы Семи, с которой мы заключили подобное соглашение", - отметил он.

Украина и Дания подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Он напомнил, что в 2024 году военная поддержка Дании будет составлять не менее 1,8 млрд евро. Кроме того, Датский Фонд в поддержку Украины выделил 8,5 млрд евро на текущую поддержку нашего государства в 2023-2028 годах.

"Что существенно отличает Соглашение с Данией от предыдущих. Кроме классических положений относительно: четкой поддержки будущего членства Украины в ЕС и НАТО, нашего пути реформ, сотрудничества в области оборонной промышленности, в сфере разведки, кибербезопасности, восстановления Украины, а также вопроса санкций и привлечения агрессора к ответственности - есть мощный военный блок", – объяснил Жовква.

Дания как сопредседатель Коалиции военно-воздушных сил (AFCC) и участник Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны будут "поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через Коалицию военно-воздушных сил (AFCC), в частности, путем предоставления истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения, а также внося в долгосрочное обслуживание истребителей и создание надлежащих условий в Украине".

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Кроме того, в соглашении закрепили поддержку развития морского флота Украины, усилий по разминированию, а также предоставление Данией высокотехнологичной военной помощи: беспилотников, средств связи, радаров.

Дания будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение десяти лет срока действия этого соглашения и с возможностью его продления по соглашению сторон.

Также в соглашении традиционно зафиксирован механизм консультаций в течение 24 часов по запросу любой из сторон в случае предстоящего вооруженного нападения России, добавил замглавы ОП.