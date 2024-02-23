Украинские фермеры привезли на границу с Польшей расстрелянную россиянами сельхозтехнику. ФОТОрепортаж
Украинские фермеры привезли сельскохозяйственную технику, поврежденную или уничтоженную российскими захватчиками, на границу с Польшей. С сегодняшнего дня она будет размещена на пункте пропуска "Краковец-Корчевая".
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики, передает Цензор.НЕТ.
"Таким образом, украинские аграрии хотят показать польским протестующим, в каких условиях сейчас работают фермеры в Украине", - говорится в сообщении.
Среди расстрелянной техники – тракторы, опрыскиватель, грузовик ГАЗ-53 и комбайны из деоккупированной Херсонщины.
"В Херсонской области, на деоккупированных территориях, на российских минах взорвались 20 аграриев, пятеро погибли", - добавили в Минагрополитики.
В целом, украинский аграрный сектор, по оценке Всемирного банка, понес за 2 года полномасштабной войны прямых убытков и потерь на более 80 млрд долларов.
Расстрелянная сельхозтехника будет находиться на границе до конца марта.
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і їм категорично подуй на те, згідний ти з цим чи не згідний.
десь так
Не треба робити з них дурнів ,, тіпа - бідного і нещасного ***** , якого , з його ж слів - ошукують всі кому не лінь .
Ти теж вважаєш наших фермерів кінченими ідіотами , яких ошукати що - раз плюнути . ?
В УКРАIНI ЛЮД ВОЛIЕ БРАВО ПРАЦЮВАТИ.
На весiллi не сумуе: може й танцювати.
Але долю мае чорну, вдачу - що й казати,
бо дае себе дурити -- сiм*ю «гвалтувати».
Але чому до сусiдiв спiдне ми знiмаем:
голу дупу - на застрелься, аж пiд нiс здiймаем?
Чом покiрнi ми хапугам: голий зад ховаем,
капелюха з голови - iм до нiг падаем?
Чому йдемо на лани? Зарплатню ж не платять!
Бо в обжнивки нам пани «щедрик» за те ладять.
Самогонкою чи спиртом, але ж вранцi-- вавка:
голова та, --мов кабака , а в очах - лиш чарка.
За вiдсутнicтю думок, ми не маем й гадки,
як примусити панкiв гiдно нас сприймати?
День без оранки пани, радi й з голим задом,
зарплатню ту повернути, навiть й посiвматом...
Якби так дiяли хлiбороби , наше б зерно не осiдало б у ПОЛЬЩi , а йшло б за призначенням до Африки... А так , ми для Европи - жалюгiднi ШТРЕЙКБРЕХЕРИ .
враз той комунiзм забули , люд лиш ним дурили.
В "Чкалова" та "Комiнтерну" е своi «додатки»,
тiльки люду там дiстались «Смалена» та «Лаптi».
40 лiт без урожаю - не лише в колгоспi,
мабуть в пана -- стiл без яств, чи однi лиш костi?
На токах в них лад та спокiй: зерна повнi гори,
в селянина навiть киця нудьгуе в коморi.
Ми тяжiем менталем: як? - землi гуляти?
Як не вчасно - лан не жде, що ж ми будем мати?
Та невже не пам*ятаем, що лани пiратом:
п*ятаком лиш пан пiдмазав-- вкрав сертифiкатом?
Ой, ти доле наша тяжка , досить нам стогнати,
треба бовдура iз себе худко виганяти.
Ось тодi то «Краснопiлля» врожаем завдячить,
i не тiльки краснобаям-- й люду ,що батрачить.
Та я тебе питав інше , я питав - останні хоча б - років 20 , багато ти бачив фермерських протестів і мітингів , у зв'язку з невдоволенням наших фермерів тим що їх хтось там - ошукує .?
Заїдь до фермера у будь яке село і подивись на його парк техніки , якою він працює в полі , на Кейси і Джондіри . Та й сам він їздить далеко вже не на Жигулях .
То ж і кажу що - на ошуканого наш фермер не виглядає зовсім .
Якби йому було невигідно працювати в полі , він би не працював .
1. «Кернел» - $1,8 млрд (за 9 месяцев);
2. МХП - $1,1 млрд (за 9 месяцев);
3. «АДМ Юкрейн» (ADM) - $513 млн (за 9 месяцев);
4. «НИБУЛОН» - $581 млн;
5. «Вайтерра Украина» (Viterra) - $388 млн (за 9 месяцев);
6. «Сантрейд» (Bunge) - $379 млн (за 9 месяцев);
7. Cargill - $326 млн (за 9 месяцев);
8. «Прометей» - $280 млн;
9. COFCO - $229 млн (за 9 месяцев);
10. Louis Dreyfus - $185 млн (за 9 месяцев).
Але з іншої сторони ми самі винуваті, що вибудовували економіку як на Россії лише на ресурсах і тому що земля вродила.. Де наша промисловіть, де унікальні продукти, які не виробляються на заході ? Навіть бл*ха в IT секторі, маючи потужні компанії, не спромоглися створити свої ERP продукти і досі користуємося російськими.
хай у бюргерів, у сраці свербить, від цього.
чи то, комбайнер василь, намолотив собі, і віз в вагоні, в село під варшавою? типу сховаю в сарайчику пару тисяч тон, а потім продам на бродновському ринку.
більш того, якшо вибрали вилупків, які тільки й можуть шось короткочасне втирати малій групі людей, то це саме той момент.
керувати країною вони не здатні, а ось таке шоу вміють.
ну хай хоч це, ніж рукавадіть фронтом.
закликаторів зараз мільярж.
паліїв мало
https://www.youtube.com/watch?v=t8Cmwkqm1PA
дивує в цій ситуації не те, що ***** замовник акції, це розуміють навіть самі слабоумні представники homo, дивує тут реакція на ці, по суті незаконні дії, якщо точніше, то відсутність цієї реакції. хоча, дивлячись на загальну поведінку так званого цивілізованого світу, здивованість не така вже й велика.
Знайшли,кого розжалобить..
Чим більше пропаде українського,тим для них більша радість..
може тоді ці комбайни були би справними, а не спаленими?
пс це, звісно, не скасовує того факту, що пшеки - підараси.
А так треба відмітити, що поляки в цілому не дурні й більшість з них очікують розгром/поразку і України, і росії. Розуміють, що якщо русня захопить Україну і погонить наші війська на Європу, певна частина українців буде дуже ,вдячна" за підтримку. Тому полякам бажано, щоб "руські" перебили один одного, а вони залишилися розумні і красиві. Світ дуже цинічний, на жаль.
Поляків давно ніхто не ставив раком.
Скучили за Сталіним.