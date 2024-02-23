Украинские фермеры привезли на границу с Польшей расстрелянную россиянами сельхозтехнику. ФОТОрепортаж

Украинские фермеры привезли сельскохозяйственную технику, поврежденную или уничтоженную российскими захватчиками, на границу с Польшей. С сегодняшнего дня она будет размещена на пункте пропуска "Краковец-Корчевая".

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики, передает Цензор.НЕТ.

"Таким образом, украинские аграрии хотят показать польским протестующим, в каких условиях сейчас работают фермеры в Украине", - говорится в сообщении.

Среди расстрелянной техники – тракторы, опрыскиватель, грузовик ГАЗ-53 и комбайны из деоккупированной Херсонщины.

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"В Херсонской области, на деоккупированных территориях, на российских минах взорвались 20 аграриев, пятеро погибли", - добавили в Минагрополитики.

В целом, украинский аграрный сектор, по оценке Всемирного банка, понес за 2 года полномасштабной войны прямых убытков и потерь на более 80 млрд долларов.

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Расстрелянная сельхозтехника будет находиться на границе до конца марта.















