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Украинские фермеры привезли на границу с Польшей расстрелянную россиянами сельхозтехнику. ФОТОрепортаж

Украинские фермеры привезли сельскохозяйственную технику, поврежденную или уничтоженную российскими захватчиками, на границу с Польшей. С сегодняшнего дня она будет размещена на пункте пропуска "Краковец-Корчевая".

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики, передает Цензор.НЕТ.

"Таким образом, украинские аграрии хотят показать польским протестующим, в каких условиях сейчас работают фермеры в Украине", - говорится в сообщении.

Среди расстрелянной техники – тракторы, опрыскиватель, грузовик ГАЗ-53 и комбайны из деоккупированной Херсонщины.

Смотрите также: Польские фермеры продолжают блокировать 6 направлений на границе с Украиной, в очередях ожидают 2450 фур, - Госпогранслужба. ВИДЕО

"В Херсонской области, на деоккупированных территориях, на российских минах взорвались 20 аграриев, пятеро погибли", - добавили в Минагрополитики.

В целом, украинский аграрный сектор, по оценке Всемирного банка, понес за 2 года полномасштабной войны прямых убытков и потерь на более 80 млрд долларов.

Смотрите также: Польский фермер вывесил плакат с призывом к Путину "навести порядок в Украине" во время протеста на границе. Полиция открыла уголовное производство. ФОТО

Расстрелянная сельхозтехника будет находиться на границе до конца марта.

Розстріляна росіянами техніка на кордоні з Польщею
Розстріляна росіянами техніка на кордоні з Польщею
Розстріляна росіянами техніка на кордоні з Польщею
Розстріляна росіянами техніка на кордоні з Польщею
Розстріляна росіянами техніка на кордоні з Польщею
Розстріляна росіянами техніка на кордоні з Польщею
Розстріляна росіянами техніка на кордоні з Польщею
Розстріляна росіянами техніка на кордоні з Польщею

Автор: 

граница (5273) Минагрополитики (412) Польша (8424) фермер (187)


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Топ комментарии
+35
Супер акція,хоча польських фермерів не зворушить.
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23.02.2024 14:22
+27
Звісно, бо їх там немає, тільки москалі і зазомбовані *************.
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23.02.2024 14:24
+23
поки це не буде сгорівша техніка польских недофермерів, їм *****
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23.02.2024 14:26
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Правила форума Совет форумчан
Супер акція,хоча польських фермерів не зворушить.
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23.02.2024 14:22 Ответить
Звісно, бо їх там немає, тільки москалі і зазомбовані *************.
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23.02.2024 14:24 Ответить
а Зеленського хто вибрав ?
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23.02.2024 14:31 Ответить
дбли
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23.02.2024 14:35 Ответить
Зебарани. А що, у вас є підстава вважати, що зеленського вибирали поляки?
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23.02.2024 15:57 Ответить
у мене є підстави вважати, що Зеленського вибрали українці, яким в голову налили гівна Бєня + Кремль
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23.02.2024 16:26 Ответить
Не згодний з українцями, щєлю вибрали малороси папріколу. Але яке це має значення в розрізі того, про що був коментарій вище?
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23.02.2024 16:28 Ответить
ну якось в паспорті на право голосу не написано, шо малорос.

і їм категорично подуй на те, згідний ти з цим чи не згідний.

десь так
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23.02.2024 17:02 Ответить
Не зворушить, бо зернобариги вже ошукали наших фермерів тепер дешевим зерном пускають по вітру польських. Ще й бакси за зерно залишаться за кордоном і не підуть до ЗСУ.
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23.02.2024 14:26 Ответить
Ти ще попробуй ошукати наших фермерів . !
Не треба робити з них дурнів ,, тіпа - бідного і нещасного ***** , якого , з його ж слів - ошукують всі кому не лінь .
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23.02.2024 14:32 Ответить
Проснись и пой... Чесслово, шо в калюжу репнув. 73-ьох процентный? Поцьомкай клоуна в дупу.
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23.02.2024 14:36 Ответить
Тупих коментів і я тобі можу накидати скільки завгодно . А по суті є що сказати ?
Ти теж вважаєш наших фермерів кінченими ідіотами , яких ошукати що - раз плюнути . ?
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23.02.2024 14:39 Ответить
Мало того, ще й рифмою... "А нижчий вищого тусае, та ще й i б`е"... Паны гнобят крестьян, панiв - трейдери, которые служат зепотокам... а дальше - проблемы на польской границе для зерна добытого ошуканим способом, тобто, задешево яке пропонуеться полякам.

В УКРАIНI ЛЮД ВОЛIЕ БРАВО ПРАЦЮВАТИ.
На весiллi не сумуе: може й танцювати.
Але долю мае чорну, вдачу - що й казати,
бо дае себе дурити -- сiм*ю «гвалтувати».

Але чому до сусiдiв спiдне ми знiмаем:
голу дупу - на застрелься, аж пiд нiс здiймаем?
Чом покiрнi ми хапугам: голий зад ховаем,
капелюха з голови - iм до нiг падаем?

Чому йдемо на лани? Зарплатню ж не платять!
Бо в обжнивки нам пани «щедрик» за те ладять.
Самогонкою чи спиртом, але ж вранцi-- вавка:
голова та, --мов кабака , а в очах - лиш чарка.

За вiдсутнicтю думок, ми не маем й гадки,
як примусити панкiв гiдно нас сприймати?
День без оранки пани, радi й з голим задом,
зарплатню ту повернути, навiть й посiвматом...

Якби так дiяли хлiбороби , наше б зерно не осiдало б у ПОЛЬЩi , а йшло б за призначенням до Африки... А так , ми для Европи - жалюгiднi ШТРЕЙКБРЕХЕРИ .
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23.02.2024 15:03 Ответить
Хазяi, що за советiв в холуях ходили,
враз той комунiзм забули , люд лиш ним дурили.
В "Чкалова" та "Комiнтерну" е своi «додатки»,
тiльки люду там дiстались «Смалена» та «Лаптi».
40 лiт без урожаю - не лише в колгоспi,
мабуть в пана -- стiл без яств, чи однi лиш костi?
На токах в них лад та спокiй: зерна повнi гори,
в селянина навiть киця нудьгуе в коморi.
Ми тяжiем менталем: як? - землi гуляти?
Як не вчасно - лан не жде, що ж ми будем мати?
Та невже не пам*ятаем, що лани пiратом:
п*ятаком лиш пан пiдмазав-- вкрав сертифiкатом?
Ой, ти доле наша тяжка , досить нам стогнати,
треба бовдура iз себе худко виганяти.
Ось тодi то «Краснопiлля» врожаем завдячить,
i не тiльки краснобаям-- й люду ,що батрачить.
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23.02.2024 15:04 Ответить
А наше зерно йде якраз за призначенням , як на ринки Африки , так і на ринок ЄС . Дозвіл на продаж аграрки на ринку ЄС , Україні надало саме ж керівництво Євросоюзу ,, якщо ти не в курсі . Мало того , воно ж планує продовжити нам "економічний безвіз" , ще на рік .
Та я тебе питав інше , я питав - останні хоча б - років 20 , багато ти бачив фермерських протестів і мітингів , у зв'язку з невдоволенням наших фермерів тим що їх хтось там - ошукує .?
Заїдь до фермера у будь яке село і подивись на його парк техніки , якою він працює в полі , на Кейси і Джондіри . Та й сам він їздить далеко вже не на Жигулях .
То ж і кажу що - на ошуканого наш фермер не виглядає зовсім .
Якби йому було невигідно працювати в полі , він би не працював .
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23.02.2024 15:20 Ответить
Великое спасiбо, за вот это, найвеличнiшому дурбицалу.
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23.02.2024 14:34 Ответить
Зернобарыги - кто они, назови их? Кто у нас занимается зернотрейдерством?
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23.02.2024 14:54 Ответить
в 2023 году топ 10 зернотрейдеров, которые отправляют зерно за границу

1. «Кернел» - $1,8 млрд (за 9 месяцев);

2. МХП - $1,1 млрд (за 9 месяцев);

3. «АДМ Юкрейн» (ADM) - $513 млн (за 9 месяцев);

4. «НИБУЛОН» - $581 млн;

5. «Вайтерра Украина» (Viterra) - $388 млн (за 9 месяцев);

6. «Сантрейд» (Bunge) - $379 млн (за 9 месяцев);

7. Cargill - $326 млн (за 9 месяцев);

8. «Прометей» - $280 млн;

9. COFCO - $229 млн (за 9 месяцев);

10. Louis Dreyfus - $185 млн (за 9 месяцев).
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23.02.2024 15:12 Ответить
И еще, земли вдоль Ингульца передаются своими доходами , как переходящее красное знамя, очередному правительству, начиная из фирмы "Верес" и иже.
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23.02.2024 15:15 Ответить
Намедни-сь один знающий франек вещал на ютюбе, шо в Европе всем рынком зерна заправляют пять трейдеров - один жабоедный и четыре мериканьских и шо они входят и в украинский рынок зерна, и в кацапский. Не могу найти их ФИО.
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23.02.2024 18:55 Ответить
Польські фермери тільки посміються і скажуть "погано, що не вся ваша техніка згоріла, щоб ви нам не заважали отримувати халявний прибуток". Вся Європа має знати, що так звані "польські фермери" готові продати і Україну і Польшу і Європу, за гроші. І для них не має значення чи гроші ці россійські чи китайські. Фермери та власники польських агрокомпаній - зажерливі та жадібні скнари, з цим треба змиритись.
Але з іншої сторони ми самі винуваті, що вибудовували економіку як на Россії лише на ресурсах і тому що земля вродила.. Де наша промисловіть, де унікальні продукти, які не виробляються на заході ? Навіть бл*ха в IT секторі, маючи потужні компанії, не спромоглися створити свої ERP продукти і досі користуємося російськими.
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23.02.2024 16:03 Ответить
Полякам пох -- вони знову з вагонів зерно висипають
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23.02.2024 14:23 Ответить
як з'ясувалося, то вже не українське зерно, а німецьке.
хай у бюргерів, у сраці свербить, від цього.
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23.02.2024 14:28 Ответить
Та ви шо?Виросло в нас рапсове поле...завезли рапс до поляка.А воно ФРГ ???Це хто так зясував?Марахфон..чи ваньок миколевський?Ану пане киньте посилання...будь ласка.
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23.02.2024 14:32 Ответить
Вони його купили. Рапс йшов транзитом до Німеччини.
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23.02.2024 14:59 Ответить
Купили - ще не означає, що німці власники. Залежить від умов переходу ризиків. Цілком може бути зобов'язання українського продавця передати товар у точці прийому в Німеччині. Тоді ризик транспортування до цієї точки повністю на продавцю.
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23.02.2024 15:10 Ответить
Ото ж й кажу - треба документи бачити. Щоб знати - хто купив, хто транспортує, хто несе відповідальність та які ризики застраховані.
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23.02.2024 15:13 Ответить
Ага,ну да...)Це так кажуть.Транзит .....А поляк такий дурний,пробив базу,взнав по документу на вагон,напрямок....Побачив,ага транзит на ФРГ....Подумав,нормально...взяв болгарку,спиляв ЗПУ на зерновозах,бо так просто,вагон не вскрити.....висипав рапс!!Це йому ***** делать????Транзит....мля.Все влада ця...завалить.ВСЕ!!
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23.02.2024 15:19 Ответить
поляк, дуже розумний. поляк написав, "путін введі войска". поляк повісив сересерську ганчірку, від лишнього розуму, що через ніс вилазить.
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23.02.2024 15:44 Ответить
А Ви ті документи бачили? Що пшеків так вигороджуєте?
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23.02.2024 15:48 Ответить
ти, як отой кацап, верещить, що всюди його газ і нафта. як що тобі заплатили за нього, то вже не твій!
чи то, комбайнер василь, намолотив собі, і віз в вагоні, в село під варшавою? типу сховаю в сарайчику пару тисяч тон, а потім продам на бродновському ринку.
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23.02.2024 15:50 Ответить
Ти зараз надряпав постік з купленого гаджету зробленного в кітаі чи ще десь.Він твій чи кітайський.Так от і зерно,за нього спочатку заплатили гроші а потім повезли.
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23.02.2024 16:21 Ответить
Рапс....рапс висипають.
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23.02.2024 14:30 Ответить
Трата часу на бісер
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23.02.2024 14:24 Ответить
поки це не буде сгорівша техніка польских недофермерів, їм *****
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23.02.2024 14:26 Ответить
Не вздовж дороги треба ставити, а польским фермерам подарувати, може нажеруться нарешті.
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23.02.2024 14:27 Ответить
Ні здадуть на металолом і будуть счастливі від халяви
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23.02.2024 14:33 Ответить
Квартал 95...пафос....Це соляри спалити,ресурс потратити щоб це показати полякам....???? Филь-фильм-фильм!!!
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23.02.2024 14:28 Ответить
та ні, це таки в тєму.

більш того, якшо вибрали вилупків, які тільки й можуть шось короткочасне втирати малій групі людей, то це саме той момент.

керувати країною вони не здатні, а ось таке шоу вміють.

ну хай хоч це, ніж рукавадіть фронтом.
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23.02.2024 14:35 Ответить
Це точно дурня рідкісна, автора ціеї ***** хоілось би знать. Це щось із заглянуть в глаза, сойдемось посередини, вони братья і не хочуть війни ми ж все це проходили. Яка мета взагалі ? ви що очікуете що оці падли що блокують корлон його разблокують ? ні, то нахрена ?
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23.02.2024 14:39 Ответить
...Таким чином українські аграрії хочуть показати польським протестувальникам... Осмілюсь припустити, що це не українські аграрії, це - офіс Простих рішень замість того, щоб спробувати вирішити цю проблему з Польщею, Євросозом на міждержавному рівні, переводить це у розряд "квартального" шоу. Бо так простіше з одного боку, а з іншого - українське збіжжя залишається у тіні і ніхто не знає: хто продає, куди продає і за скільки і де маржа? Чи ми не знаємо наших керманичів - шахраїв? Привикли водити за ніс лохторат своїми відосиками і дебільними виступами кожного вечора: патужно посилимо, покращимо, забезпечимо... Хоч би раз гачконосе сказало у своїх промовах, що ми вже зробили...
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23.02.2024 14:57 Ответить
Нах.везти,якщо можна на місці з технікою польською таке зробити. ТерпильІ *****.
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23.02.2024 14:29 Ответить
ти особисто з гранатомётом підеш по польським землям чи пошлеш когось ?
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23.02.2024 14:36 Ответить
Спалити- гранатомёт не нужен. Если там стоит 500+наших фур и тракторов поляков 20+ то вывод напрашивается как бы сам. Блокировка дорог запрещена! И слать никого не нужно, они уже там терпят стоят.
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23.02.2024 14:48 Ответить
так а чого не палиш ?
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23.02.2024 15:06 Ответить
Я зараз не там палю
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23.02.2024 15:10 Ответить
та ти зараз ніде не палиш, а закликаєш когось.

закликаторів зараз мільярж.

паліїв мало
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23.02.2024 15:17 Ответить
Воно тільки ******* з дивана може
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23.02.2024 14:56 Ответить
якось вони виглядають непереконливо.. тра було їх зібрати до кучі та грохнути по ним "градом" - шоп в дірках всьо.. а так не вражає
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23.02.2024 14:29 Ответить
купи гранату і йди грохни. Чи хтось замість тебе має це зробити ?
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23.02.2024 14:38 Ответить
і трупи розвісити по техніки так ?
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23.02.2024 14:42 Ответить
по техніці
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23.02.2024 14:44 Ответить
пох,чи не пох...Але ще б польською написали в сторону Польщі--- НА КУРВА,ЩОБ ВИ НАЇЛИСЬ !
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23.02.2024 14:30 Ответить
краще їхній плакатик повісити
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23.02.2024 14:35 Ответить
Краще б пару БТРів з повним БК.
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23.02.2024 14:33 Ответить
КУЛЬПА: Очманіти! Блокаду на КОРДОНІ замовили у Москві.
https://www.youtube.com/watch?v=t8Cmwkqm1PA
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23.02.2024 14:37 Ответить
Всі нормальні люди це розуміють .
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23.02.2024 14:44 Ответить
яка несподіванка! кацапсячи рублі стирчать з кишеней польських "демонстрантів"...
дивує в цій ситуації не те, що ***** замовник акції, це розуміють навіть самі слабоумні представники homo, дивує тут реакція на ці, по суті незаконні дії, якщо точніше, то відсутність цієї реакції. хоча, дивлячись на загальну поведінку так званого цивілізованого світу, здивованість не така вже й велика.
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23.02.2024 14:46 Ответить
Та ні зачекайте от щась буде шоу байдена із санкціями і всне - війна закінчиться, ***** здасться польски фермери в откритую полізуть цілувати ***** в сраку за 100$ ще і черга буде
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23.02.2024 14:46 Ответить
Невздовзі вони вже свою техніку в такому стані побачуть!
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23.02.2024 14:49 Ответить
У скільки фермеру обійдеться винайняти трейлер, завантажити, привезти з Херсонщини до західного кордону згорілий комбайн, розвантажити його? Це який фермер з двома гектарами собі таке дозволить? Лише Поворознюки з десятками тисяч га або Кернели з Нібулонами.
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23.02.2024 14:53 Ответить
Ну й що?
Знайшли,кого розжалобить..
Чим більше пропаде українського,тим для них більша радість..
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23.02.2024 14:53 Ответить
Хто власник зерна?
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23.02.2024 14:53 Ответить
Було б більше користі, як щоб привезли Сольского, та перед фермерами розстріляли його на кордоні.
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23.02.2024 15:02 Ответить
Ось тiльки у провладних польських ЗМI цю новину навмисно не покажуть, бо ж незручненько.
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23.02.2024 15:06 Ответить
іще асфальт треба було б з собою прихопити, який ударними темпами продовжували вкладати, коли всі попереджали про невідворотність нападу...
може тоді ці комбайни були би справними, а не спаленими?
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23.02.2024 15:12 Ответить
це при тому, що туск необучаємому сказав: "символізм не потрібний". але необучаєме зелене лайно без піарчіку, без пафосу ніяк, шоу - наше фсьо...

пс це, звісно, не скасовує того факту, що пшеки - підараси.
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23.02.2024 15:16 Ответить
Жаль, що не можна зробити коридор для рашистських військ до ,,польських фермерів", хай би обговорили з ними питання блокування кордонів.
А так треба відмітити, що поляки в цілому не дурні й більшість з них очікують розгром/поразку і України, і росії. Розуміють, що якщо русня захопить Україну і погонить наші війська на Європу, певна частина українців буде дуже ,вдячна" за підтримку. Тому полякам бажано, щоб "руські" перебили один одного, а вони залишилися розумні і красиві. Світ дуже цинічний, на жаль.
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23.02.2024 15:17 Ответить
...особливообдаровані, гонорово-жлобисте тупориле панЬсьтво, корисні ідіоти *****, мають гостре бажання повоювати з бурятсько-кадирівськими холопами кремля замість Українців?
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23.02.2024 15:48 Ответить
Молодці, нехай поляки дивляться кого захищають.
Поляків давно ніхто не ставив раком.
Скучили за Сталіним.
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23.02.2024 18:50 Ответить
не мечите бисер перед свиньями. Это бесполезно
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24.02.2024 00:31 Ответить
 
 