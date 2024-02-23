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В боях за Украину под Бахмутом погиб доброволец из Литвы Тадас Тумас. ФОТО

Защищая Украину от российских оккупантов, литовский доброволец Тадас Тумас (Гигант) погиб в боях под Бахмутом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание 15min.

Глава миссии инструкторов в Украине Сигитас Маляускас заявил, что литовский солдат 1981 года рождения, с позывным "Гигант", был убит в пятницу. Он служил в 92 бригаде Вооруженных сил Украины.

По его словам, литовец погиб, когда перевозил мины к линии фронта возле Бахмута. Тогда в их машину попал российский беспилотник.

Тадас Тумас

Тадас Тумас

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По словам Маляускаса, доброволец служил минометчиком.

"Но, как это часто бывает в боевых действиях, он выполнял разные обязанности – водителя, стрелка и разведчика", – рассказал он.

Информацию о гибели военного также подтвердил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Он был где-то на восточном фронте, в Бахмуте или где-то в таком же месте, но более подробной информации я не знаю. Я знаю только ту информацию, которая поступила в посольство", - отметил он.

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Автор: 

Литва (2470) потери (4391) добровольцы (1172)


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Нехай Бог візьме твою душу
У вічне, щасливе життя! 🙏😪😭
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23.02.2024 14:56 Ответить
Вічна памʼять і пошана 🫡!
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23.02.2024 15:30 Ответить
Дуже жаль. Господь хай прийме його душу!
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23.02.2024 15:42 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Слава Литві!!!
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23.02.2024 16:08 Ответить
Схиляємо голови! Вічна Пам'ять литовському добровольцеві Тадасу Тумасу!
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23.02.2024 16:17 Ответить
Царство Небесне Герою! За Україну гинуть небайдужі іноземці у той час, як наші ухилянти мужньо відбиваються від РТЦК під завивання жінок, які готові радо зустріти кацапню, кадирівців, тувинців, бурятів і іншу гидоту
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23.02.2024 16:25 Ответить
ВІЧНА ПАМЯТЬ.
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23.02.2024 18:04 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Тадаса Тумаса до Царства свого, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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07.03.2024 15:07 Ответить
 
 