В боях за Украину под Бахмутом погиб доброволец из Литвы Тадас Тумас. ФОТО
Защищая Украину от российских оккупантов, литовский доброволец Тадас Тумас (Гигант) погиб в боях под Бахмутом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание 15min.
Глава миссии инструкторов в Украине Сигитас Маляускас заявил, что литовский солдат 1981 года рождения, с позывным "Гигант", был убит в пятницу. Он служил в 92 бригаде Вооруженных сил Украины.
По его словам, литовец погиб, когда перевозил мины к линии фронта возле Бахмута. Тогда в их машину попал российский беспилотник.
По словам Маляускаса, доброволец служил минометчиком.
"Но, как это часто бывает в боевых действиях, он выполнял разные обязанности – водителя, стрелка и разведчика", – рассказал он.
Информацию о гибели военного также подтвердил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"Он был где-то на восточном фронте, в Бахмуте или где-то в таком же месте, но более подробной информации я не знаю. Я знаю только ту информацию, которая поступила в посольство", - отметил он.
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