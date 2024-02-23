Из Тисы достали тело мужчины, хотевшего незаконно попасть в Румынию. Это уже 20-й случай за 2 года. ФОТО

25-летний житель Закарпатья хотел переплыть Тису и попасть в Румынию. При нем нашли паспорта, телефон и банковские карты.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Реку пограничники обыскивали, пытаясь найти следы жителя Херсонщины, об исчезновении которого сообщила его мать. Он собирался 25 января переплыть реку, но с тех пор не выходил на связь.

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Пограничники нашли на берегу следы, ведущие в воду, но следов выхода из реки нет было.

"Однако вчера, во время поисков пропавшего жителя Херсонщины, спасатели извлекли из воды тело 25-летнего жителя села Великий Бычкив Закарпатской области", - говорится в сообщении.

У мужчины были при себе внутренний и загранпаспорта, мобильный телефон и банковские карты.

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"С начала полномасштабного вторжения России в Украину это уже 20-й такой случай, зафиксированный на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда. Еще шесть мужчин погибли в горах", - добавили в Госпогранслужбе.