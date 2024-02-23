Из Тисы достали тело мужчины, хотевшего незаконно попасть в Румынию. Это уже 20-й случай за 2 года. ФОТО
25-летний житель Закарпатья хотел переплыть Тису и попасть в Румынию. При нем нашли паспорта, телефон и банковские карты.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
Реку пограничники обыскивали, пытаясь найти следы жителя Херсонщины, об исчезновении которого сообщила его мать. Он собирался 25 января переплыть реку, но с тех пор не выходил на связь.
Пограничники нашли на берегу следы, ведущие в воду, но следов выхода из реки нет было.
"Однако вчера, во время поисков пропавшего жителя Херсонщины, спасатели извлекли из воды тело 25-летнего жителя села Великий Бычкив Закарпатской области", - говорится в сообщении.
У мужчины были при себе внутренний и загранпаспорта, мобильный телефон и банковские карты.
"С начала полномасштабного вторжения России в Украину это уже 20-й такой случай, зафиксированный на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда. Еще шесть мужчин погибли в горах", - добавили в Госпогранслужбе.
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Оті зелені абізяни при владі навіть не знають значення цього слова
біля одещини поплавав би в молдавію
і разом з ними в окопи.
чи ти не для окопів, як Лисий з Кварталу не для снайперів ?
Чувак, ти в окопі скільки років був ?
Як що я не служив жодного дня, маю цивільну професією, нічого не отримував від держави , то з вашої логіки - я ухилянт.А менти , судді, прокурори, депутати місцевих та районних рад та їхні помічники хто ?
сумніви Є ?
Від початку 2023 року на https://trueua.info/news/z-pochatku-roku-na-vodojmah-kraini-zaginulo-814-lyudej водоймах України загинула 351 людина.
У https://suspilne.media/tag/dsns/ Києві за літо втопилося 33 людини.
https://telegram.me/share/url?text=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%20%D1%83%20%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96.%20%D0%A3%20%D0%94%D0%A1%D0%9D%D0%A1%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F565451-tragicni-vipadki-na-vodi-u-kievi-u-dsns-opriludnili-statistiku-smertej-za-lito%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps
чи про те, що зроблять рашисти з тими хто воював і їхніми сім'ями, якщо війна буде програна?
мені одному здається, що "прикордонники" відстрілюватимуться до кінця, щоби не потрапити на фронт?
Десять злісних ухилянтів
Через Тису попливли -
ТЦК, поліціянтів
На...бли.
Одного схопили корчі
І судоми на ногах
Тож пішов на дно без мОчі
Нах!
Інший - майстер по пірнанню
Як шугнув - і більш не гульк
Долі злої покарання-
Бульк!
Третій був що на матраці
Переплисти поспішав
Щоб без муштри, що на плаці
Здав...
Ще один поплив на бочці
Та і зник у глибині
Мо' народжений в сорочці?
Ні!
Ну а п'ятий неборака
На плоту з якихсь дрючків
Вже давно годує раків -
Не доплив...
Був ще хитрий - у костюмі
Водолазнім. Теж пропав
Хоч і теплий він і з гуми -
Не врятував...
Сьомий був іще красунчик -
Тільки в плавках - наче морж
Та утоп і цей пустунчик
Що ж...
Одного із тих "гвардійців"
Прикордонний наш наряд
Проводжав по "Струнко!" стійці?
Навряд...
Бо стріляли у повітря
Й заганяли дроном так
Повновоніша на літру
Стала Тиса - фак!
Ще один шукач свободи
У жилеті надувнім
Що не витримав пригоди
Блін!
А десятий? Змокли лахи
Підхопила течія
Не добрався й цей невдаха
Ні...уя!
А могли б іще пожити -
користь людству принести -
В "ЗСУ" снаряд ловити
Йти...
Не засуджую нікого -
Доля в кожного своя
Бо війна біля порогу
***!!!
І навкруги розкидані телефон, планшет, проводи якісь, тетраді, документи? Вони місяці в річці пролежали? Щось дуже не сxоже! Більше сxоже що людину пограбували і вбили!
Як для того xто загинуів місяць тому, і до того ж пролежав у воді - він дуже рожевий на вигляд!