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Из Тисы достали тело мужчины, хотевшего незаконно попасть в Румынию. Это уже 20-й случай за 2 года. ФОТО

25-летний житель Закарпатья хотел переплыть Тису и попасть в Румынию. При нем нашли паспорта, телефон и банковские карты.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Реку пограничники обыскивали, пытаясь найти следы жителя Херсонщины, об исчезновении которого сообщила его мать. Он собирался 25 января переплыть реку, но с тех пор не выходил на связь.

Смотрите также: Двое мужчин, убегая в Словакию, попали в водную ловушку и вызвали спасателей, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники нашли на берегу следы, ведущие в воду, но следов выхода из реки нет было.

"Однако вчера, во время поисков пропавшего жителя Херсонщины, спасатели извлекли из воды тело 25-летнего жителя села Великий Бычкив Закарпатской области", - говорится в сообщении.

Потонув у Тисі

У мужчины были при себе внутренний и загранпаспорта, мобильный телефон и банковские карты.

Также смотрите: В горах у границы с Румынией обнаружили тело мужчины: он пытался бежать из Украины, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину это уже 20-й такой случай, зафиксированный на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда. Еще шесть мужчин погибли в горах", - добавили в Госпогранслужбе.

Автор: 

Госпогранслужба (6458) Румыния (1092) смерть (9230) уклонисты (849)


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Топ комментарии
+18
😂🏞️У разі хто ще хоче загинути гірше ніж складена тварина а не піти до Війська як Козак, просимо на біс не шановні не панове ухилянти!!!!!
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23.02.2024 16:49
+15
До усіх ухилянтів, включаючи і їх також, для мене різниці немає, будь який ухилянт то біосміття!
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23.02.2024 17:07
+14
На даний час ні, але в ЗСУ з 26.02.2022, на відміну від біосміття що перепливає річки, перевдіваються в жінок, старих одружується на інвалідах, і тік далі - але ми забагато були в совку і скоріше за все сцикуни - це його наслідки!
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23.02.2024 17:10
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Оті зелені абізяни при владі навіть не знають значення цього слова
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23.02.2024 16:48 Ответить
оце тре було аж в Тису пертись?
біля одещини поплавав би в молдавію
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23.02.2024 16:48 Ответить
,,пертись" в молдову а тиса повз Великий Бичків протікає(гугл тобі в поміч /Великий Бичків,Рахівський район/) .
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23.02.2024 19:39 Ответить
😂🏞️У разі хто ще хоче загинути гірше ніж складена тварина а не піти до Війська як Козак, просимо на біс не шановні не панове ухилянти!!!!!
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23.02.2024 16:49 Ответить
95кагал закликаєш?
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23.02.2024 16:51 Ответить
До усіх ухилянтів, включаючи і їх також, для мене різниці немає, будь який ухилянт то біосміття!
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23.02.2024 17:07 Ответить
ну так купи квиток на концерт Кварталу 95 і скажи це зі сцени.

і разом з ними в окопи.

чи ти не для окопів, як Лисий з Кварталу не для снайперів ?
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23.02.2024 17:21 Ответить
раби Козакам не указ - тому замовкни піда.рососійський троле
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23.02.2024 17:24 Ответить
та ти якийсь 95-квартальний козак

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23.02.2024 17:26 Ответить
Не ображай *******, він дуже чутливий до критики
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23.02.2024 18:05 Ответить
Він її взагалі не сприймає.
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24.02.2024 01:02 Ответить
Це заклик до "Кварталу 95"?
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23.02.2024 16:56 Ответить
Цей коментар написано мужнім козаком прямо з передової під час перерви між кривавими боями?
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23.02.2024 17:01 Ответить
На даний час ні, але в ЗСУ з 26.02.2022, на відміну від біосміття що перепливає річки, перевдіваються в жінок, старих одружується на інвалідах, і тік далі - але ми забагато були в совку і скоріше за все сцикуни - це його наслідки!
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23.02.2024 17:10 Ответить
то ти разом з Пікаловим служиш в іміджевому підрозділі ?

Чувак, ти в окопі скільки років був ?
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23.02.2024 17:52 Ответить
пішов ти накуй. дібіл.
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23.02.2024 17:07 Ответить
Це на той на якому вся твоя родина скаче?! Дякую ні! Я нормально вихований на відміну від тебе тряпко! Тиса в твоєму розпорядженні!
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23.02.2024 17:12 Ответить
ти через півроку сам будеш тікати через ту ТІісу, або побіжиш кланятись рашистам. Всі герої або мертві або на фронті, а ти сцикун і дібіл.
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23.02.2024 17:14 Ответить
Перекладач нормальний встанови,правильно Тиса пі.даросійський троле, і прапор на аквафрешний зміни лишньохромосомий потомственний опущений пі.доросіянине!
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23.02.2024 17:26 Ответить
ну не вірять тобі, собака подоляцька, люди )))
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23.02.2024 17:53 Ответить
Ще раз , будь ласка про ухилянтів.
Як що я не служив жодного дня, маю цивільну професією, нічого не отримував від держави , то з вашої логіки - я ухилянт.А менти , судді, прокурори, депутати місцевих та районних рад та їхні помічники хто ?
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23.02.2024 17:41 Ответить
всі вони - власники 8 тисяч баксів, за які вони комісією ВЛК стануть непридатними.

сумніви Є ?
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23.02.2024 17:55 Ответить
Якщо не з'явились до військомату для уточнення даних в період особливого військового стану, то так
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23.02.2024 19:21 Ответить
А міг би захищати країну. Повернутися героєм, бути гордістю своїх дітей.
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24.02.2024 01:07 Ответить
спробуйте покопати вздовж берегів - там більше, проте копати треба потай від "прикордонників"
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23.02.2024 16:51 Ответить
Упродовж літа 2022 року на Чернігівщині у водоймах потонуло 19 людей.

Від початку 2023 року на https://trueua.info/news/z-pochatku-roku-na-vodojmah-kraini-zaginulo-814-lyudej водоймах України загинула 351 людина.

У https://suspilne.media/tag/dsns/ Києві за літо втопилося 33 людини.

https://telegram.me/share/url?text=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%20%D1%83%20%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96.%20%D0%A3%20%D0%94%D0%A1%D0%9D%D0%A1%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F565451-tragicni-vipadki-na-vodi-u-kievi-u-dsns-opriludnili-statistiku-smertej-za-lito%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps


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23.02.2024 16:52 Ответить
Патріот з великої лютери!Закінчиться війна- цвинтар- неподалік від одна одної дві могили- одна воїна загиблого на війні а інша от такого патріота- біля них дві сім'ї родичів- родичі героя та родичі ссикуна! що дочка такого горе патріота скаже своїй дитині? як і за що загинув їх дідусь?
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23.02.2024 16:53 Ответить
Скаже, що її дідусь загинув при спробі втечі з тоталітарної України - на свободу.
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23.02.2024 17:05 Ответить
В ********* суспільстві на таке глибоко начхати, чи пан не в курсі, як викидали з маршруток чи просто не зупинялися, бо шкода втратити кілька гривень везучи ветерана? Ще більше начхати що про них думають мертвим, бо вони вже нічого не відчувають, а розкладаються під землею або стали попелом в крематорії.
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23.02.2024 17:08 Ответить
тобі розказати, що буде з ветеранами після війни, навіть якщо війна не буде програна?
чи про те, що зроблять рашисти з тими хто воював і їхніми сім'ями, якщо війна буде програна?
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23.02.2024 17:10 Ответить
це ти з Британії розказуєш нам про ссикунів?
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23.02.2024 18:28 Ответить
ссорі впн забув поміняти!
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24.02.2024 00:19 Ответить
"На Одещині вовки загнали ухилянта на дерево, чоловіка відбивали прикордонники" убогих даже волки загоняют,честно не жаль такую биомассу вообще,не вижу минусов втопилось так втопилось.
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23.02.2024 16:55 Ответить
а міг би за тридцять тисяч варити борщі у рембаті...
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23.02.2024 16:59 Ответить
щось я не думаю, що серед поварів в тилу велика текучка. Навпаки, там місце треба за великі гроші купляти. Все одно помирати, так хоч спробував. Не сцикун.
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23.02.2024 17:05 Ответить
ну так. Третя ДШБ навіть офіційні розцінки виставила на посади кухарів, логістів і операторів пересувних пральних комплексів. Ну це ж, звісно, взагалі для відчайдухів, а не просто для "не сцикунів".
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23.02.2024 17:19 Ответить
Я уже писал здесь что Тису уже смело можно переименовать в Дезертирку.
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23.02.2024 17:02 Ответить
На премію Дарвіна чергове поповнення .
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23.02.2024 17:02 Ответить
Мені одному здається що всі українські ухилянти, тікаючі в інші країни, принципово не беруть з собою готівкові кошти? Бо знаходять телефони, банківські картки, документи. А про гроші завжди мовчок.
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23.02.2024 17:10 Ответить
гроші виловили раніше)

мені одному здається, що "прикордонники" відстрілюватимуться до кінця, щоби не потрапити на фронт?
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23.02.2024 17:16 Ответить
Прикордонники з першого дня на війні, якщо ти один все пропустив.
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23.02.2024 18:48 Ответить
все в кріпті!
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23.02.2024 17:17 Ответить
Треба бути дибілом типу тебе, щоб пачки грошей з собою нести через кордон! Це перше що в тебе відберуть! А от з банківськими картами значно складніше.
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23.02.2024 18:26 Ответить
Я тебе ображав, чмирло ти кончене?
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23.02.2024 19:53 Ответить
Цікаво, цей ссикун=ухилянт чому одягненим вирішив плисти ? Думав так тепліше буде ?
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23.02.2024 17:22 Ответить
Це його вибір, не думаю, що він сильно переймався, що про нього будуть думати інші.
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23.02.2024 17:29 Ответить
Як не повтікають відкосники, то потопаляться. Але свій вибір потрібно захищати не в Румінії, а на фронті. Чи вони думали, що будуть вибирати щоб поржать, а воювати за них будуть інші?
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23.02.2024 17:34 Ответить
а може це був дайвінг?.. Доведіть, що не!
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23.02.2024 17:37 Ответить
Бідолага. З концтабору не так просто втікти. Он з північної Кореї ще тяжче,там в спину стріляють
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23.02.2024 17:46 Ответить
В одежде и обуви собирался переплывать?Как писали уже выше,все утопленники без налички,как-то подозрительно.И почему решили что он "ухилянт" и вообще собирался что-то переплывать?Есть свидетели как он в речку прыгал?Тело в реку-и всё,плебсу сообщают что утоп очередной "ухилянт"-все довольны,мусорам дела заводить не надо(если чё не так,так патологоанатом напишет как надо;все же местные,все повязаны-мусора,погранцы,ТЦК).
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23.02.2024 17:50 Ответить
"10 НЕНЕГРИНЯТ"

Десять злісних ухилянтів
Через Тису попливли -
ТЦК, поліціянтів
На...бли.

Одного схопили корчі
І судоми на ногах
Тож пішов на дно без мОчі
Нах!

Інший - майстер по пірнанню
Як шугнув - і більш не гульк
Долі злої покарання-
Бульк!

Третій був що на матраці
Переплисти поспішав
Щоб без муштри, що на плаці
Здав...

Ще один поплив на бочці
Та і зник у глибині
Мо' народжений в сорочці?
Ні!

Ну а п'ятий неборака
На плоту з якихсь дрючків
Вже давно годує раків -
Не доплив...

Був ще хитрий - у костюмі
Водолазнім. Теж пропав
Хоч і теплий він і з гуми -
Не врятував...

Сьомий був іще красунчик -
Тільки в плавках - наче морж
Та утоп і цей пустунчик
Що ж...

Одного із тих "гвардійців"
Прикордонний наш наряд
Проводжав по "Струнко!" стійці?
Навряд...

Бо стріляли у повітря
Й заганяли дроном так
Повновоніша на літру
Стала Тиса - фак!

Ще один шукач свободи
У жилеті надувнім
Що не витримав пригоди
Блін!

А десятий? Змокли лахи
Підхопила течія
Не добрався й цей невдаха
Ні...уя!

А могли б іще пожити -
користь людству принести -
В "ЗСУ" снаряд ловити
Йти...

Не засуджую нікого -
Доля в кожного своя
Бо війна біля порогу
***!!!
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23.02.2024 17:50 Ответить
Ніxто з коментуючиxне звернув увагу що з людини для чогось знали штани з трусами?

І навкруги розкидані телефон, планшет, проводи якісь, тетраді, документи? Вони місяці в річці пролежали? Щось дуже не сxоже! Більше сxоже що людину пограбували і вбили!

Як для того xто загинуів місяць тому, і до того ж пролежав у воді - він дуже рожевий на вигляд!
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23.02.2024 18:24 Ответить
Це якраз той випадок коли кажуть: прі парашенко такої хєрні не було.
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23.02.2024 18:49 Ответить
а штани зняли..... що б стать визначити......,,,.. чи то коли витягували з води то штани зповзли,,,,.,,,,......
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23.02.2024 18:52 Ответить
Басні Крилова.
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23.02.2024 19:33 Ответить
Ну хоть как то справедливость существует, аж хорошо от таких новостей )) Больше бы утопленников.
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23.02.2024 20:13 Ответить
Пройде час i скажуть - а ми нiкого не тримали, кордони весь час були вiдкритi. То люди самi не хотiли виїжджати, бо дуже ******* свою країну i свою владу.
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24.02.2024 02:38 Ответить
 
 