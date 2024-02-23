Удар "Шахеда" по многоэтажке в Днепре: из-под завалов достали тело погибшего. ФОТО
В Днепре из-под завалов многоэтажного дома, в который попал вражеский дрон, извлекли тело мужчины.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Из-под завалов разбитого дроном дома в Днепре достали тело мужчины. Этой ночью его убили россияне, когда он просто отдыхал в своей квартире", - написал он в телеграмме.
Сейчас продолжаются поиски женщины, вероятно, находившейся дома во время удара.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в многоэтажку в Днепре ночью 23 февраля попал беспилотник. Разрушены две квартиры.
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Jimmy Hill
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