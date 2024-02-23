Мужчина пытался бежать в Молдову, но встретил волков и обратился к пограничникам за помощью. ФОТО

Мужчина пытался пересечь границу с Молдовой, но встретил волков, залез на дерево и обратился к пограничникам за помощью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как сообщается, на электронный адрес службы "ДОВЕРИЕ" Государственной пограничной службы Украины поступило сообщение следующего содержания: "Я хочу сдаться. Я решил незаконно пересечь границу, но встретил волков". Также в письме указывалось приблизительное местонахождение.

Пограничники, применившие служебную собаку, нарушителя задержали. Он находился недалеко от железнодорожной станции Абамеликово Одесской области. Как выяснилось, мужчина пытался незаконно попасть в Молдову через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы, однако ему помешали волки.

За попытку незаконного пересечения границы относительно задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.204-1 КУоАП, дело направлено в суд.

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