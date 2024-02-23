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Мужчина пытался бежать в Молдову, но встретил волков и обратился к пограничникам за помощью. ФОТО

Мужчина пытался пересечь границу с Молдовой, но встретил волков, залез на дерево и обратился к пограничникам за помощью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как сообщается, на электронный адрес службы "ДОВЕРИЕ" Государственной пограничной службы Украины поступило сообщение следующего содержания: "Я хочу сдаться. Я решил незаконно пересечь границу, но встретил волков". Также в письме указывалось приблизительное местонахождение.

Ухилянт звернувся по допомогу до ДПСУ

Пограничники, применившие служебную собаку, нарушителя задержали. Он находился недалеко от железнодорожной станции Абамеликово Одесской области. Как выяснилось, мужчина пытался незаконно попасть в Молдову через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы, однако ему помешали волки.

ухилянт

За попытку незаконного пересечения границы относительно задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.204-1 КУоАП, дело направлено в суд.

Смотрите также: Из Тисы достали тело мужчины, хотевшего незаконно попасть в Румынию. Это уже 20-й случай за 2 года. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6458) граница (5273) уклонисты (849)


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Топ комментарии
+23
Бандерівським вовкам респект!
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23.02.2024 17:44
+13
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23.02.2024 19:05
+8
Вовки виявилися більшими патріотами ніж опущений ухилянт
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23.02.2024 18:00
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ідійот, з вовками можна домовитись на раз-два...
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23.02.2024 17:39 Ответить
спробуй, якось... при нагоді...
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23.02.2024 17:50 Ответить
Легко і знаю про шо говору. Але, пані, попрошу не тикати! Най вам чоловік тикає, як має чим.
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23.02.2024 17:59 Ответить
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23.02.2024 18:47 Ответить
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23.02.2024 19:05 Ответить
вгодовані на москалях - краса
санітари українських степів - фулі
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23.02.2024 19:09 Ответить
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23.02.2024 21:18 Ответить
то були перевдягнені тецекашники.
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23.02.2024 17:39 Ответить
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23.02.2024 17:58 Ответить
про вовків попереджали...
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23.02.2024 17:42 Ответить
Бандерівським вовкам респект!
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23.02.2024 17:44 Ответить
Если приходят волки туда где их раньше не было, это к войне господа.
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23.02.2024 17:47 Ответить
Не знаю щодо вовків а от коли на твою територію приходять орки, то це до смерті, до смерті тих же орків!
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23.02.2024 18:02 Ответить
на розсипане зерно збіглися зайці
за ними вовки
а там і польські мисливці поспішають
це нормально
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23.02.2024 18:48 Ответить
Точно не було ніколи - і змій шо могли людину задушить у нас в степу не було і осетрів під десять метрів також не було і далі далі.
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24.02.2024 00:00 Ответить
- А помнишь ка кты меня гонял?
- Так я..
- Теперь как я..
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23.02.2024 17:49 Ответить
на фотці, той що правіше, теж прикордонник?
і що, він вкладається в норми фізпідготовки? і що маршбросок по тривозі, на повній викладці, в три км пробіжить?
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23.02.2024 17:49 Ответить
Правіше-- дама.
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23.02.2024 17:55 Ответить
а казали, що для жінок, красиву форму пошили. майже сексі. нє, брехали?
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23.02.2024 18:08 Ответить
Ну якщо буде чоловіка доганяти, що б пательнею за зраду огріти, то й може більше))
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23.02.2024 18:05 Ответить
Що ти мелеш? Іпать ти ще й

Безугла
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24.02.2024 11:15 Ответить
Їх ловлять і випускають?
Бо є клоуни що по чотири рази піймані.
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23.02.2024 17:51 Ответить
зараз так модно - зловив коропа - випустив.
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23.02.2024 17:54 Ответить
Можна ж поставити там ТЦК і одразу комплектувати штурмові підрозділи.
Такими то орлами...
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23.02.2024 17:53 Ответить
Обісцяних на не поставлять на кордоні
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24.02.2024 11:18 Ответить
Вовка боятись,в ліс не ходити!
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23.02.2024 17:54 Ответить
знаете а не было бы такого простите бл..ва если бы наша власть была властью а не еврейским цирком квартальным.. ну боится человек не боятся дураки одни могут пересилить иные нет не спешите меня ругать и проклинать не у всех ладно со здоровьем и психическим восприятием войны боя.. военной службы нас НЕ ГОТОВИЛИ КТОКАК НЕ ГОСУДАРСТВО СОКРАЩАЛО МОТИВАЦИЮ К ААРМИИ И ВОЕННОЙ СЛУЖЕ неужели путин или наши крепленные подонки во власти всех мастей и партийной окраски.. вот вот так вот если бы наша влада заранее до войны закупила бы предприятия в приграничных странах Молдове Румынии Венгрии и Словакии с Польше организовала бы лагеря для беженцев подготовила бы инфраструктуру и жилье такие бы парни сегодня бы работали на завода в тех странах делая вооружение для Украины снаряды гранаты патроны порох пулеметы автоматы и много еще чего получали бы оклад бронь от мобилизации включая наших женщин и детей детей садик школы а женщины могли бы работать себе зарабатывая на житие нормально там и платя налоги в бюджет.. вот о чем я хотел бы сказать и не было у нас бы бегунков уклонистов волков на границе утопленников в реках и тому подобное не было бы взяток в ТЦК И врачебных комиссиях нет смысла и за что не можешь боишься вот тебе контракт трудовой и вперде который приравнивается к службе в армии и работай.. на фронт для победы.. да у нас внутри Украины можно было бы не на фронт мобилизовать рабочих специалистов в инженерные силы постройка оборонных укреплений обороны в тылу аэродромов постройка заводов цехов фабрик для армии да много чего.. и где а так у нас власть идиотская даже теоретически не понимает как составить на бумаге потребности в приоритетах что вчера что год назад надо что сегодня что завтра... а что через полгода надо будет нам...
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23.02.2024 17:56 Ответить
Просто наша власть, это совок. Причем в самой худшей итерации.
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23.02.2024 18:12 Ответить
Просто ти 5 років тому сходив на вибори по пріколу, а тепер з закритими кордонами відчуваєш себе лохом. Признай цей факт
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23.02.2024 18:41 Ответить
Я с 2017 года не живу в Украине.
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23.02.2024 18:46 Ответить
Да да мабуть пан голусува плПрікооу
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24.02.2024 11:21 Ответить
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23.02.2024 17:57 Ответить
Вовки виявилися більшими патріотами ніж опущений ухилянт
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23.02.2024 18:00 Ответить
цей просто виявився . Треба було через Тису плисти.
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23.02.2024 18:07 Ответить
треба було накинутися на вовків.Може вони злякалися б.
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23.02.2024 19:22 Ответить
та хєр там. Повістку виписали б.
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23.02.2024 19:49 Ответить
...спочатку прочитав - зустрів вояків...
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23.02.2024 18:01 Ответить
Вовкам респєкт та повага!
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23.02.2024 18:03 Ответить
В овків боятись --- в Молдову не з'їпатись
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23.02.2024 18:04 Ответить
А чо, вовки контролюють кордон!...
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23.02.2024 18:07 Ответить
Таки да! ДПСУ
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24.02.2024 11:23 Ответить
Вовків на передок-нехай кацапів ганяють!
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23.02.2024 18:11 Ответить
Вовки: Ми зараз на вартi кордонiв й шматуємо тiльки кацапо-*********
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23.02.2024 18:18 Ответить
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23.02.2024 18:31 Ответить
Якщо ті крайні строковики, то ухилянт там тільки один.
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23.02.2024 18:43 Ответить
Вовки прийшли на запах ковбаси у його торбі, а не на запах його носків.
Здався він вовкам.
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23.02.2024 18:35 Ответить
Можливо ні те, ні інше. Правда, не знаю чи їдять вовки екскременти.
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24.02.2024 01:07 Ответить
Волков бояться - в лесу не ******* (с)
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23.02.2024 18:39 Ответить
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23.02.2024 18:41 Ответить
Вчера был в Киеве...это капец... сколько лымарей 39-40 лет шатаются по городу и просят милостыню...я не узнаю вас киевляне...мне стыдно за вас...
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23.02.2024 18:46 Ответить
може то домбасіти, які весь час усю Україну годували ? ))
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23.02.2024 19:09 Ответить
Вони і у Польщі права качають і виводять поляків із себе своєю джидайською наглістю.
Дамбасяни не слов'яни, більшовики своїх завезли у спорожнілі після штучного голоду оселі, отак вони звикли жити, паразити.
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23.02.2024 19:20 Ответить
глянь, ось таких бамбасіт шукає роботу у гєйропі з рос. номером тлф
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23.02.2024 19:46 Ответить
https://postimages.org/
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23.02.2024 19:50 Ответить
Волки-переселенцы с Донбасса заселяют леса Одесской области.
Даже волки не бегут в рашку
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23.02.2024 18:52 Ответить
От жалко пацана... (с)

Лесь Подерв'янський
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23.02.2024 18:59 Ответить
з однієї сторони вовки - з іншої володьки

куди бідному джузеппе податися ?
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23.02.2024 19:12 Ответить
Не треба вірити черговим видумкам. Басні Веснухіна.
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23.02.2024 19:31 Ответить
це брехня
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23.02.2024 19:51 Ответить
От, жлоб... купивби балон газовий чи якусь штуку для відгону собак... а головне звідки там вовки, та ще й голодні)))
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23.02.2024 20:09 Ответить
 
 