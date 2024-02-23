Мужчина пытался бежать в Молдову, но встретил волков и обратился к пограничникам за помощью. ФОТО
Мужчина пытался пересечь границу с Молдовой, но встретил волков, залез на дерево и обратился к пограничникам за помощью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Как сообщается, на электронный адрес службы "ДОВЕРИЕ" Государственной пограничной службы Украины поступило сообщение следующего содержания: "Я хочу сдаться. Я решил незаконно пересечь границу, но встретил волков". Также в письме указывалось приблизительное местонахождение.
Пограничники, применившие служебную собаку, нарушителя задержали. Он находился недалеко от железнодорожной станции Абамеликово Одесской области. Как выяснилось, мужчина пытался незаконно попасть в Молдову через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы, однако ему помешали волки.
За попытку незаконного пересечения границы относительно задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.204-1 КУоАП, дело направлено в суд.
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санітари українських степів - фулі
за ними вовки
а там і польські мисливці поспішають
це нормально
- Так я..
- Теперь как я..
і що, він вкладається в норми фізпідготовки? і що маршбросок по тривозі, на повній викладці, в три км пробіжить?
Безугла
Бо є клоуни що по чотири рази піймані.
Такими то орлами...
Здався він вовкам.
Дамбасяни не слов'яни, більшовики своїх завезли у спорожнілі після штучного голоду оселі, отак вони звикли жити, паразити.
Даже волки не бегут в рашку
Лесь Подерв'янський
куди бідному джузеппе податися ?