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В Венгрии остановили украинский бус с сигаретами. МИД Украины начало расследование. ФОТО

Украинца и украинку, у которой был дипломатический иммунитет, задержали на границе Венгрии при попытке перевезти большую партию сигарет.

Об этом сообщили в Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net.

Микроавтобус "Мерседес" прибыл из Украины. За рулем был мужчина, на пассажирском сиденье – жена дипломата с соответствующим паспортом. Оба заявили, что не перевозят товары, подлежащие обязательному декларированию.

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Дверь грузового отсека автомобиля была опечатана бумажной биркой с украинской печатью о дипломатическом иммунитете. Когда венгерские таможенники сообщили, что собираются проверить автобус, водитель и пассажир закрылись в транспортном средстве и начали кому-то звонить по телефону.

Дипломатичний бус з контрабандою
На дверях мікроавтобусу була стрічка з печаткою МЗС України

Один из налоговиков открыл дверь автомобиля через полузакрытое окно. В автомобиле обнаружили 141,5 тыс. пачек сигарет без маркировки.

Водителя-украинца допросили в качестве подозреваемого в совершении преступления с причинением материального ущерба в особо крупных размерах. Его взяли под стражу.

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Женщине, гражданке Украины, разрешили свободно покинуть место происшествия из-за ее дипломатического иммунитета.

Контрабанда цигарок на дипломатичному автобусі
Контрабанда цигарок на дипломатичному автобусі
Контрабанда цигарок на дипломатичному автобусі

Спикер МИД Олег Николенко сообщил в комментарии Украинской правде, что министерство начало служебное расследование.

"МИД Украины получил информацию о задержании на венгерской границе микроавтобуса на украинской регистрации. Известно, что автомобиль перевозил коробки незадекларированных сигарет. Пассажиром была жена сотрудника одного из других государственных ведомств, работающего в составе украинского посольства в Будапеште.

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Министерство по сотрудничеству с этим ведомством начало служебное расследование. По итогам проинформируем", – сказал он журналистам.

Украинская правда пишет со ссылкой на источники, что пассажиркой автомобиля была Лариса Шмелева, супруга первого секретаря посольства Украины в Венгрии Дмитрия Шмелева. В составе посольства он является представителем Государственной пограничной службы Украины.

Автор: 

Венгрия (1960) контрабанда (2409) МИД (6966) сигареты (867)


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Топ комментарии
+55
Зелене позорище. Шо там Кулєбяка розкаже.
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23.02.2024 20:05
+37
Все як завжди. Потім дивуються чому Словаччина і Польща блокує кордони
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23.02.2024 20:05
+35
Знову Порошенко?
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23.02.2024 20:03
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Там шмигаль на кордоні...от нехай і порєшає вопроси
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23.02.2024 20:42 Ответить
"Дуже на часі" "дипломати" вирішили врегулювати відносини((((
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23.02.2024 20:43 Ответить
Коррупции нет
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23.02.2024 20:45 Ответить
У нас нет коррупции )0000
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23.02.2024 20:46 Ответить
ну якщо "дипломати" цигарками барижать?
хоча мо який зелений закон який є під це діло, шо їм можна...
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23.02.2024 20:46 Ответить
Нехай скурять усе. І затягуються поглибше. Разом з фільтром.
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23.02.2024 20:48 Ответить
Хоч щось добре угорці зробили. Дякую.
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23.02.2024 20:49 Ответить
Очікується, що парламент Угорщини проголосує за ратифікацію вступу Швеції до НАТО у понеділок, 26 лютого, у перший день після того, як депутати повернуться з канікул.

Угорщина купує у Швеції чотири нові винищувачі Jas 39 Gripen, повідомив прем'єр-міністр Орбан у п'ятницю, 23 лютого, у Будапешті на спільній пресконференції зі своїм шведським колегою Ульфом Крістерссоном. Крім того, сторони продовжили угоду про технічне обслуговування та логістичні послуги для 14 літаків Gripen, які Угорщина орендує у Швеції з 2006 року.
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23.02.2024 20:57 Ответить
Ну зелені дУпломати до кацапів з їх аргентинським героїном не дотягнули. Але все попереду.
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23.02.2024 20:49 Ответить
Аргентинським кокаїном!
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23.02.2024 22:45 Ответить
До речі, як вважають знавці, дуже якісним.
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23.02.2024 23:59 Ответить
Я вчора дивився на Ютубі велике відео про українців, які переїхали до Аргентини, вони розповідали про країну. Аргентина є найбільшим перевалочним хабом по кокаїну. А, взагалі, я не зовсім зрозумів щодо кокаїну, але маріхуана там цілком легальна. Навіть школярі біля школи смалять. От всередині не можна.
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24.02.2024 11:02 Ответить
Ну смалять. Ви вважаєте, що через півгодини після цього вони почнуть реготати або різати когось. Ні, це повільний, але гарантований процес отупіння людини. Вона, можливо і не буде агресивною людиною, просто тупою людиноподібною тваринкою з найпростішими інстинктами та потребами. Це як з освітою - процес розтягнутий у часі. Десь 20-30 років тому було розповсюджене і, в деякій мірі, нав'язане питання про недоцільність якісної освіти. Мовляв, он Вася будівельник отримує більше, ніж інженер. І зарплати держава (тоді ще) встановлювала відповідні. Неосвіченими легше керувати. . Але освіта - це не тільки професійні навички, а й соціалізація. От і виросло покоління і виховало дітей, яким доля країни і їхніх дітей "по приколу". Які вибирають під час війни верховним людину, яка не має ніяких моральних норм і не розуміється в жодному питанні, окрім кривляння. Отже, кожний вибирає сам: або вживати коноплю,, чи нюхати порошок і кайфувати. Або наполегливо вчитися і керувати тими, хто нюхав.
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24.02.2024 12:37 Ответить
І чого б цим мадярам не вірити президенту, адже він сказав, що все чисто?
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23.02.2024 20:51 Ответить
Угорщина готується підписати оборонну угоду зі Швецією перед ратифікацією договору про вступ цієї країни в НАТО.
Дана угода передбачає продаж Угорщині 18 шведських винищувачів Grippen.
Щоби не дістались Україні, як було раніше обіцяно.
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23.02.2024 20:51 Ответить
Швеція взагалі то їх виробляє. Продадуть ці - наклепають нові. Чи передадуть ці, а угорцям нові зроблять. Які проблеми?
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24.02.2024 01:37 Ответить
Вся проблема - в часі отримання Україною цих літаків.
Бо через рік - півтора вони можуть стати не потрібними.
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24.02.2024 02:05 Ответить
А в угоді з Угорщиною визначено дату?
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24.02.2024 12:38 Ответить
Подбросили, с-ки! 😠
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23.02.2024 20:52 Ответить
Надеюсь, Кулеба уйдёт в отставку! Или не на часі?
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23.02.2024 20:53 Ответить
Ха!
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23.02.2024 21:52 Ответить
Так це ж не перший випадок з працівниками депутатові- березень 2021 р «16 кілограмів золота і цигарок на півтора мільйона гривень - це лише частина того контрабандного вантажу, який намагалися завезти до Європейського союзу співробітники посольства України в Польщі» Чи чув хтось про понесене покарання у цій справі ?Отож бо і воно
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23.02.2024 20:54 Ответить
Працівниками дипломатичного корпусу України
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23.02.2024 21:08 Ответить
Зелена сволота.
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23.02.2024 20:56 Ответить
зеленський ще не запропонував орбану потужно і незламно зустрітись біля бусіка?
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23.02.2024 20:57 Ответить
А закрылись и звонили ермаку наверное,черти конченые
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23.02.2024 20:58 Ответить
Та ви шо??? Не може буть!!!!
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23.02.2024 21:00 Ответить
Ніяк не накуряться.
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23.02.2024 21:00 Ответить
Могли везти для власних потреб...
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23.02.2024 21:03 Ответить
На гаупвахту всіх. на місяць. все розкажуть хто? де? коли? і за скільки? за умовами воєнного стану. і в караул ветеранів з нуля...
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23.02.2024 21:05 Ответить
Україна Гроші понад усе!
Бізнес по-українські. Так чому ж ми не в НАТО? Га, пан Єрмак? Тож ваші призначенці.
Який сором!
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23.02.2024 21:12 Ответить
В мене тільки одна думка з цього приводу. Добре що не наркоту везли. Ато точно були б як кацапські дипломати, що кокаїн возять.
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23.02.2024 21:12 Ответить
Питання зЄлєпукіну від FOX, а чи є в Україні корупція......відповідь, ВСЕ ЧИСТО!!!!!!!
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23.02.2024 21:21 Ответить
Тобто, все під контролем!
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24.02.2024 00:02 Ответить
Ця подія і ці особи працюють проти України
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23.02.2024 21:23 Ответить
Да мелочи это...детские забавы. Российские дипломаты с Аргентины кокс тоннами возят, и ничего.
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23.02.2024 21:32 Ответить
Служби в Орбана працюють, а не за журналістами винюхують…
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23.02.2024 21:34 Ответить
***** позорище...................................................................
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23.02.2024 21:40 Ответить
з одного боку начебто і ганьба. Але таким займаються майже всі дипломати, чи ви думали чому туди такий конкурс. А от чому угорці вирішили що вони такі невєбацца ****** що можуть обшукувати дип пошту - це питання
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23.02.2024 21:54 Ответить
Образився? За нормальних, як всі, дипломатів. Отож і проблеми наші у тому, що звикли до корупції - "а шо такоє, всє так дєлают".
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24.02.2024 00:07 Ответить
я мав на увазі що навіть дипломати з "розвинених" країн таким нерідко балують. Це диппошта, вона тому так називається, що там можна возити все що завгодно, по суті в цьому ящику їде територія нашої країни і згідно всім нормам вона є недоторканою. Звісно що користуючись цим дипломати возять все що завгодно. Навіть совок, коли крав західні технології, збираючи або викуповуючи у селян що жили біля полігонів рештки ракет, відправляв це у СРСР диппоштою. Звісно спецслужби західні знали про це але та коробка недоторкана. Та й скільки там тих цигарок влізе? Невже така партія підірве економіку Угорщика?
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24.02.2024 04:09 Ответить
Невже така партія збагатить дипломата і співучасників? Зате слава на весь світ. Іспанський сором!
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24.02.2024 08:32 Ответить
Колись був такий випадок, перевіряли за погодженням МЗС України.
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24.02.2024 08:33 Ответить
Тепер і літак Зеленського будуть обшукувати,може він також барижить,нема довіри до них.
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24.02.2024 08:28 Ответить
Гм, Шмєльов, гм, а що українця не знайшлося?
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23.02.2024 21:57 Ответить
Кулєба на пенсію заробляє? Це щоб європейці зрозуміли. що значить "Все чисто" в плані корупції. Держава її очолює.
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23.02.2024 22:22 Ответить
******* зелений встид Хоча і при Порошенку таке було Головне, що по корупції все чисто!
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23.02.2024 22:24 Ответить
Срані ларьочники,інакше не назвеш.
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23.02.2024 22:47 Ответить
ще зелене шобло не накурилось?
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23.02.2024 22:49 Ответить
віденьські номери... позоріщє якесь... так зганьбитись... треба було жінку арештувати в першу чергу....
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23.02.2024 23:07 Ответить
значить так... у важких умовах війни, аби з'економити кошти, так потрібні фронту, посольство вирішило закупити цигарки у виробника для власних цілей - для протокольних потреб.. ну, там раут, прийом, зустрічі, тощо, так шо ніякого криміналу.. навпаки - це угорські митники порушили недоторканість дипломатичного вантажу, але українська сторона прощає їх та не буде вимагати жорсткого покарання
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23.02.2024 23:14 Ответить
посол ушел в отставку вместе с секретарем??
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23.02.2024 23:19 Ответить
Нема посла. Закінчилися.
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24.02.2024 00:10 Ответить
Яке ганьбище! Всіх знищити!
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23.02.2024 23:38 Ответить
"Так це було вже", - сказав би другий Президент України Л.Д. Кучма. І таки було. У травні 2016 року. "Чоловік української дипломатки погорів на контрабанді: віз партію сигарет до Угорщини. У МЗС підтвердили, що на українсько-угорському кордоні затримано члена родини дипломата.
В суботу увечері на пункті пропуску "Лужанка"на українсько-угорському кордоні під виглядом дипломатичного вантажу контрабандисти намагалися вивезти з України велику партію сигарет.
"Водій мікроавтобуса "Фольксваген-Транспортер" із дипломатичними номерами (автомобіль належить Посольству України в Словаччині) мешканець Києва Сергій Ліщишин, котрий є чоловіком Першого секретаря Посольства України в Словаччині О. Ліщишин, намагався вивезти за кордон понад п'ять із половиною тисяч блоків сигарет"
Ліщин надав митникам і прикордонникам дипломатичний паспорт і підписаного власною дружиною листа, згідно з яким із 21 по 24 травня мікроавтобус перевозить дипломатичний вантаж і не підлягає контролю. Однак митники запідозрили наявність контрабанди (сигнал про сигарети дав службовий собака) й почали наполягати на огляді. Тоді Ліщишин вчинив скандал, погрожував викликом консула і т.д. Митники зв'язалися МЗС України і після отримання дозволу огляду мікроавтобуса виявили 5 тисяч 685 блоків сигарет"
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24.02.2024 00:01 Ответить
"Эту песню не задушишь, не убьёшь, не убьёшь, не убьёшь."
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24.02.2024 00:23 Ответить
Коли ці зелені покидьки нажеруться? А зелене чмо бреше, що з корупцією все чисто. Крадуть члени посольств, міністри, депутати!!!
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24.02.2024 10:02 Ответить
кулеба- нікчема...!!!!!
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24.02.2024 10:29 Ответить
ГУР МО ЗСУ дає листи відвертим малоросам і звинуваченим у злочинах "слугам", щоб вони могли втекти за кордон, міністр аграрної політики сольський організував схему вивозу українського зерна в Польщу, а міністрерство закордонних справ контрабандою возить цигарки до Угорщини. Ей, зелені потвори, ці органи створені державою для відстоювання інтересів України і її народу, а не для злочинів. Ці зелені тварюки так замарали імідж України під час війни, що довго нам прийдеться стояти в черзі для вступу в ЕС і щось наступним роком завезти офіційно наші товари, щоб вижити.
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24.02.2024 15:15 Ответить
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