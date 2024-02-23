В Венгрии остановили украинский бус с сигаретами. МИД Украины начало расследование. ФОТО
Украинца и украинку, у которой был дипломатический иммунитет, задержали на границе Венгрии при попытке перевезти большую партию сигарет.
Об этом сообщили в Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net.
Микроавтобус "Мерседес" прибыл из Украины. За рулем был мужчина, на пассажирском сиденье – жена дипломата с соответствующим паспортом. Оба заявили, что не перевозят товары, подлежащие обязательному декларированию.
Дверь грузового отсека автомобиля была опечатана бумажной биркой с украинской печатью о дипломатическом иммунитете. Когда венгерские таможенники сообщили, что собираются проверить автобус, водитель и пассажир закрылись в транспортном средстве и начали кому-то звонить по телефону.
Один из налоговиков открыл дверь автомобиля через полузакрытое окно. В автомобиле обнаружили 141,5 тыс. пачек сигарет без маркировки.
Водителя-украинца допросили в качестве подозреваемого в совершении преступления с причинением материального ущерба в особо крупных размерах. Его взяли под стражу.
Женщине, гражданке Украины, разрешили свободно покинуть место происшествия из-за ее дипломатического иммунитета.
Спикер МИД Олег Николенко сообщил в комментарии Украинской правде, что министерство начало служебное расследование.
"МИД Украины получил информацию о задержании на венгерской границе микроавтобуса на украинской регистрации. Известно, что автомобиль перевозил коробки незадекларированных сигарет. Пассажиром была жена сотрудника одного из других государственных ведомств, работающего в составе украинского посольства в Будапеште.
Министерство по сотрудничеству с этим ведомством начало служебное расследование. По итогам проинформируем", – сказал он журналистам.
Украинская правда пишет со ссылкой на источники, что пассажиркой автомобиля была Лариса Шмелева, супруга первого секретаря посольства Украины в Венгрии Дмитрия Шмелева. В составе посольства он является представителем Государственной пограничной службы Украины.
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хоча мо який зелений закон який є під це діло, шо їм можна...
Угорщина купує у Швеції чотири нові винищувачі Jas 39 Gripen, повідомив прем'єр-міністр Орбан у п'ятницю, 23 лютого, у Будапешті на спільній пресконференції зі своїм шведським колегою Ульфом Крістерссоном. Крім того, сторони продовжили угоду про технічне обслуговування та логістичні послуги для 14 літаків Gripen, які Угорщина орендує у Швеції з 2006 року.
Дана угода передбачає продаж Угорщині 18 шведських винищувачів Grippen.
Щоби не дістались Україні, як було раніше обіцяно.
Бо через рік - півтора вони можуть стати не потрібними.
УкраїнаГроші понад усе!
Бізнес по-українські. Так чому ж ми не в НАТО? Га, пан Єрмак? Тож ваші призначенці.
Який сором!
В суботу увечері на пункті пропуску "Лужанка"на українсько-угорському кордоні під виглядом дипломатичного вантажу контрабандисти намагалися вивезти з України велику партію сигарет.
"Водій мікроавтобуса "Фольксваген-Транспортер" із дипломатичними номерами (автомобіль належить Посольству України в Словаччині) мешканець Києва Сергій Ліщишин, котрий є чоловіком Першого секретаря Посольства України в Словаччині О. Ліщишин, намагався вивезти за кордон понад п'ять із половиною тисяч блоків сигарет"
Ліщин надав митникам і прикордонникам дипломатичний паспорт і підписаного власною дружиною листа, згідно з яким із 21 по 24 травня мікроавтобус перевозить дипломатичний вантаж і не підлягає контролю. Однак митники запідозрили наявність контрабанди (сигнал про сигарети дав службовий собака) й почали наполягати на огляді. Тоді Ліщишин вчинив скандал, погрожував викликом консула і т.д. Митники зв'язалися МЗС України і після отримання дозволу огляду мікроавтобуса виявили 5 тисяч 685 блоків сигарет"