В Венгрии остановили украинский бус с сигаретами. МИД Украины начало расследование. ФОТО

Украинца и украинку, у которой был дипломатический иммунитет, задержали на границе Венгрии при попытке перевезти большую партию сигарет.

Об этом сообщили в Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net.

Микроавтобус "Мерседес" прибыл из Украины. За рулем был мужчина, на пассажирском сиденье – жена дипломата с соответствующим паспортом. Оба заявили, что не перевозят товары, подлежащие обязательному декларированию.

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Дверь грузового отсека автомобиля была опечатана бумажной биркой с украинской печатью о дипломатическом иммунитете. Когда венгерские таможенники сообщили, что собираются проверить автобус, водитель и пассажир закрылись в транспортном средстве и начали кому-то звонить по телефону.

На дверях мікроавтобусу була стрічка з печаткою МЗС України

Один из налоговиков открыл дверь автомобиля через полузакрытое окно. В автомобиле обнаружили 141,5 тыс. пачек сигарет без маркировки.

Водителя-украинца допросили в качестве подозреваемого в совершении преступления с причинением материального ущерба в особо крупных размерах. Его взяли под стражу.

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Женщине, гражданке Украины, разрешили свободно покинуть место происшествия из-за ее дипломатического иммунитета.







Спикер МИД Олег Николенко сообщил в комментарии Украинской правде, что министерство начало служебное расследование.

"МИД Украины получил информацию о задержании на венгерской границе микроавтобуса на украинской регистрации. Известно, что автомобиль перевозил коробки незадекларированных сигарет. Пассажиром была жена сотрудника одного из других государственных ведомств, работающего в составе украинского посольства в Будапеште.

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Министерство по сотрудничеству с этим ведомством начало служебное расследование. По итогам проинформируем", – сказал он журналистам.

Украинская правда пишет со ссылкой на источники, что пассажиркой автомобиля была Лариса Шмелева, супруга первого секретаря посольства Украины в Венгрии Дмитрия Шмелева. В составе посольства он является представителем Государственной пограничной службы Украины.