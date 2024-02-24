Общие боевые потери РФ с начала войны - около 409 010 человек (+770 за сутки), 340 самолетов, 6534 танка, 9952 артсистемы, 12425 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ за 2 года украинские защитники ликвидировали около 409 010 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 409010 (+770) человек,
танков - 6534 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 12425 (+15) ед,
артиллерийских систем - 9952 (+36) ед,
РСЗО - 999 (+0) ед,
средств ПВО - 684 (+2) ед,
самолетов - 340 (+1) ед,
вертолетов - 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7659 (+31),
крылатых ракет - 1905 (+2),
корабли /катера - 25 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 12988 (+28) ед,
специальная техника - 1576 (+1)
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Здулись не тільки танчики, а і техніка загалом що і очікувалось.Між тим здулись і козломорді, проте "23 Хвєвраля" може і не до кобзона.
Ствольна арта впевнено вийшла на ювілей в цьому місяці, а на сьгодні вже святкує 2 тис стволів з початку зими.
Ювілеї по логістиці і РСЗВ відкладаються на завтра.
Зате ж який!
90! одиниць техніки, 1! жирний пєпєлац та 770!! чумардосів.
Арта 36!, броня 23, логістика 28.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 1.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 409 000!!! це більше, ніж таке місто як Сургут ...
В кожному місті ~25% здорового чоловічого працездатного населення віком 18-60 р.Це значить,4 міста залишились без цих 25%.
- 130% кацапських танків, на ходу було дест 4500 (враховуємо розконсервацію старих т-62, т-54/55, а також незначне виробництво нових , тому гумор і іронія тут не канають);
- 70-75% ббм, на ходу було десь 15-17 тис (бмп, бтр тощо);
- 35% реактивної арти, на ходу було десь 2500-2700;
25-30% фронтової авіації, на ходу було десь 1100-1200 бортів.
По ствольній арті дані розмиті, бо в срср на базах арти було десятки тисяч одиниць. Тут головне питання - зношеність стволів.
Дані по наявній техніці - The Military Balance. по знищенню техніці генеральний штаб ЗСУ.