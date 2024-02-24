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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 409 010 человек (+770 за сутки), 340 самолетов, 6534 танка, 9952 артсистемы, 12425 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ за 2 года украинские защитники ликвидировали около 409 010 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 409010 (+770) человек,

танков - 6534 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 12425 (+15) ед,

артиллерийских систем - 9952 (+36) ед,

РСЗО - 999 (+0) ед,

средств ПВО - 684 (+2) ед,

самолетов - 340 (+1) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7659 (+31),

крылатых ракет - 1905 (+2),

корабли /катера - 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12988 (+28) ед,

специальная техника - 1576 (+1)

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Втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19358) ликвидация (3588) уничтожение (7010) техника (1737)


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Топ комментарии
+30
Ех, порвали "Баян" (А-50), ше два борта не підтвержені, ну то таке - держимо в голові.
Здулись не тільки танчики, а і техніка загалом що і очікувалось.Між тим здулись і козломорді, проте "23 Хвєвраля" може і не до кобзона.
Ствольна арта впевнено вийшла на ювілей в цьому місяці, а на сьгодні вже святкує 2 тис стволів з початку зими.
Ювілеї по логістиці і РСЗВ відкладаються на завтра.
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24.02.2024 08:08
+25
Минув 3653 день москальсько-української війни.
90! одиниць техніки, 1! жирний пєпєлац та 770!! чумардосів.
Арта 36!, броня 23, логістика 28.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 1.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 409 000!!! це більше, ніж таке місто як Сургут ...
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24.02.2024 08:46
+22
"Літаків +1".

Зате ж який!
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24.02.2024 08:14
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Правила форума Совет форумчан
Ех, порвали "Баян" (А-50), ше два борта не підтвержені, ну то таке - держимо в голові.
Здулись не тільки танчики, а і техніка загалом що і очікувалось.Між тим здулись і козломорді, проте "23 Хвєвраля" може і не до кобзона.
Ствольна арта впевнено вийшла на ювілей в цьому місяці, а на сьгодні вже святкує 2 тис стволів з початку зими.
Ювілеї по логістиці і РСЗВ відкладаються на завтра.
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24.02.2024 08:08 Ответить
"Літаків +1".

Зате ж який!
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24.02.2024 08:14 Ответить
... і комиш!
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24.02.2024 09:06 Ответить
Очерет! (Кубань - наш)
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24.02.2024 09:11 Ответить
То на малюнку - рогоз.
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24.02.2024 11:46 Ответить
Дуже шкода за гелікоптери. Безнадійно відстали 😁.
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24.02.2024 09:17 Ответить
Дощ іде, а ми скирдуєм...
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24.02.2024 08:17 Ответить
Чорнобаївка другий сезон
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24.02.2024 08:22 Ответить
Минув 3653 день москальсько-української війни.
90! одиниць техніки, 1! жирний пєпєлац та 770!! чумардосів.
Арта 36!, броня 23, логістика 28.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 1.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 409 000!!! це більше, ніж таке місто як Сургут ...
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24.02.2024 08:46 Ответить
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24.02.2024 08:50 Ответить
Сургут ми вже проїхали, наразі Магнітогірськ (409 тис), потім Тверь (413 тис), а на весні знову "здрасьтє" - Сургут 420 тис станом на 24 рік
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24.02.2024 09:19 Ответить
Якщо по містах,множте на 4.
В кожному місті ~25% здорового чоловічого працездатного населення віком 18-60 р.Це значить,4 міста залишились без цих 25%.
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24.02.2024 09:38 Ответить
Невже москальські гелікоптери так безпорадно зіллються у гонитві з літаками?
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24.02.2024 09:01 Ответить
Треба бігти за безнадійним м'ячем. Шанс є завжди!
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24.02.2024 09:18 Ответить
Якщо брати за точку відліку дані The Military Balance за 2020-2022 роки, то за 2 роки Великої війни Україна демілітаризувала:
- 130% кацапських танків, на ходу було дест 4500 (враховуємо розконсервацію старих т-62, т-54/55, а також незначне виробництво нових , тому гумор і іронія тут не канають);
- 70-75% ббм, на ходу було десь 15-17 тис (бмп, бтр тощо);
- 35% реактивної арти, на ходу було десь 2500-2700;
25-30% фронтової авіації, на ходу було десь 1100-1200 бортів.
По ствольній арті дані розмиті, бо в срср на базах арти було десятки тисяч одиниць. Тут головне питання - зношеність стволів.
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24.02.2024 09:12 Ответить
Взагалі то https://www.minusrus.com/ ось на цьому сайті ведеться підрахунок щодня у % скільки було знищено.
Дані по наявній техніці - The Military Balance. по знищенню техніці генеральний штаб ЗСУ.
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24.02.2024 09:18 Ответить
По кораблям не коректно, треба рахувати лише ЧФ, залізяччя кацапи можуть підтянути, а от кораблі через Босфор не пропустять.
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24.02.2024 09:25 Ответить
Вони https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 по ріках можуть свої корита тягнути з Баренцева моря .

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24.02.2024 17:38 Ответить
А десь була інфа що ще й CУ-34 завалили...
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24.02.2024 09:46 Ответить
А де другий, окрім А-50, касапольот подівся, навіть з огляду на інфу в 01:24 "" - де третій?
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24.02.2024 09:51 Ответить
то на завтра
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24.02.2024 09:56 Ответить
так збивали ще до опівночі вчора!
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24.02.2024 10:56 Ответить
Значить підтвердження до опівночі не прийшло.
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24.02.2024 17:40 Ответить
а-50 и су-34 ... красиво завтра будет... арту нефуёво отрегили
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24.02.2024 10:20 Ответить
Файно починаємо 3-ю річницю вторгнення.Слава ЗСУ.
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24.02.2024 13:45 Ответить
 
 