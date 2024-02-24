Общие боевые потери РФ с начала войны - около 409 010 человек (+770 за сутки), 340 самолетов, 6534 танка, 9952 артсистемы, 12425 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ за 2 года украинские защитники ликвидировали около 409 010 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 409010 (+770) человек,

танков - 6534 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 12425 (+15) ед,

артиллерийских систем - 9952 (+36) ед,

РСЗО - 999 (+0) ед,

средств ПВО - 684 (+2) ед,

самолетов - 340 (+1) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7659 (+31),

крылатых ракет - 1905 (+2),

корабли /катера - 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12988 (+28) ед,

специальная техника - 1576 (+1)

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.