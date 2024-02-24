Оккупанты нанесли 614 ударов по населенным пунктам Запорожья, в Таврическом ранена супружеская пара. ФОТО

Россияне продолжают обстрелы Запорожской области. За сутки под ударами находились 11 населенных пунктов. Два человека получили ранения.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В селе Таврическое враг попал в частный дом. Пострадала молодая семейная пара - 26-летний мужчина и 28-летняя женщина. Супруги в больнице", - говорится в сообщении.

Как отметил Федоров, всего за сутки враг нанес 614 ударов по 11 населенным пунктам региона.

"Рашисты атаковали 86 беспилотниками Гуляйполе, Малиновку, Работино, Малую Токмачку, Новоданиловку и Новоандреевку, совершили 46 РСЗО-обстрелов Работино и Малой Токмачки, а также ударили 12 авиаснарядами по Орехову, Новоданиловке, Работино и Малой Токмачке.

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470 артобстрелов пришлись по территории Таврического, Орехова, Преображенки, Работино, Малиновки, Новоданиловки, Степногорска и других прифронтовых городов и сел", - рассказал глава ОВА.



