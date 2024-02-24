Диагноз Медведева, приглашение от Кобзона, "братская" помощь Путину. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Диагноз

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Спешите!

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... но обещали вернуться

Сушки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Игнат о применении вражеской авиации после сбивания российских самолетов: Летают меньше, не решаются подлетать поближе

Конечный результат "СВО"

"Влажные мечты"

Где-то на польско-украинской границе

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Вот в чем разница...

...складывается впечатление

"Братская" помощь

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