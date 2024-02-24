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Диагноз Медведева, приглашение от Кобзона, "братская" помощь Путину. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Фотожаба

Диагноз

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведеву после заявлений о "российских городах" Киеве и Одессе стоит полечить психику, - спикер Еврокомиссии Стано

Фотожаба

Спешите!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Игнат: Семь сбитых самолетов – это серьезный удар по имиджу России

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны сбили над Азовским морем российский самолет А-50. ВИДЕО

Фотожаба

... но обещали вернуться

Фотожаба

Сушки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Игнат о применении вражеской авиации после сбивания российских самолетов: Летают меньше, не решаются подлетать поближе

Фотожаба

Конечный результат "СВО"

Фотожаба

"Влажные мечты"

Фотожаба

Где-то на польско-украинской границе

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польский фермер, повесивший на трактор призыв к Путину "навести порядок в Украине", может сесть на 5 лет

Фотожаба

Вот в чем разница...

ФОТОЖАБА

...складывается впечатление

Фотожаба

"Братская" помощь

Фотожаба

Новости науки

Фотожаба

Время для реальных решений

Больше фотошопов смотрите тут

Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) путин владимир (31318) самолет (3600) Захарова Мария (375) Симоньян Маргарита (34)


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Топ комментарии
+23
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24.02.2024 10:29
+20
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24.02.2024 10:22
+14
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24.02.2024 10:21
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В свиней вшиті-
В свиней вшиті...

Чіпи! В Симонянів...

Свині стали розмовляти-
Мов-би росіяні...
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24.02.2024 10:05 Ответить
Респект !! Сруськай мір показали, як є!!
Украіна,-остання барикада, від лайна замішаного в таборах ГУЛАГУ совдепією!
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24.02.2024 10:06 Ответить
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24.02.2024 10:21 Ответить
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24.02.2024 10:22 Ответить
Новий герб мордору.
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24.02.2024 10:39 Ответить
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24.02.2024 10:29 Ответить
вони обходяться мечениками, бо до героїв ніяк не доповзти.
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24.02.2024 11:52 Ответить
мучениками
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24.02.2024 11:54 Ответить
Напевне коментатор із-за кордону...Тому попробую доповнити-а ООН,Європа,США-замість снарядів,літаків,засобів ППО,ракет великої дальності-дуже стурбується і видасть "Список Навального".І потім відслідковуватиме,щоб не порушувалися права дітей керівників з того списку,щоб нікого не депортували в кацапські *****...
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24.02.2024 22:46 Ответить
Дякую авторам цих шаржів. Неперевершено і точно!
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24.02.2024 10:45 Ответить
На жаль-нема ключової фрази-"Алкоголики наш профиль!"
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24.02.2024 22:48 Ответить
даже жалко, что медведев скоро сдохнет, с него хорошие карикатуры получаются...
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24.02.2024 10:54 Ответить
146% клоунів - новий знайдеться, святе місце пустим не буває.
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24.02.2024 11:53 Ответить
 
 