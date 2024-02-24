Сутки на Донетчине: под огнем Константиновка и Торецк, в Северске двое раненых. ФОТО
Враг продолжает обстреливать территорию Донбасса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.
Волновахский район
В Угледарской громаде повреждено хозяйственное здание в Богоявленке.
Покровский район
В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка и Максимилиановка. В Кураховской громаде под огнем Веселый Гай. В Мирнограде погиб человек.
Краматорский район
В Озерном Лиманской громады повреждены 2 дома. В Константиновской громаде повреждены 14 домов: 12 в Марковом и 2 в Николаевке.
Бахмутский район
В Северске ранены 2 человека. В Торецке поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов и 4 многоэтажки. В Соледарской громаде обстреляны Раздолевка и Васюковка, в Звановской – Верхнекаменское.
Эвакуация из региона
Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донбасса. Из области эвакуировано 347 человек, в том числе 134 ребенка.
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