Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: есть раненые и многочисленные повреждения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки войска РФ совершили 24 обстрела территории Херсонской области из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков, БпЛА. В результате российской агрессии пострадали четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, вражеским комбинированным атакам подвергались Херсон, Станислав, Новотягинка, Садовое, Ингулец, Кизомис, Приднепровское, Антоновка, Велетенское, Берислав, Осокоровка, Змиевка и Тягинка.

В Херсонском районе полиция зафиксировала повреждения 65 объектов: 30 частных и 8 многоэтажных домов, лицея, 13 автомобилей, СТО, 2 магазина, складских зданий, гаражей и газопроводов.

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"В Станиславе в результате вражеского артиллерийского обстрела ранена 68-летняя женщина, повреждены лицей и 2 частных дома. От артиллерийских атак страдали Новотягинка и Ингулец, там ранены две женщины в возрасте 76 и 46 лет, повреждены 11 домов", - говорится в сообщении Нацполиции.























Також правоохоронці інформують, що вдень ворог безпілотником атакував Берислав. Внаслідок вибуху скинутого з дрону боєприпасу постраждав 69-річний чоловік.

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У Херсоні під вогневим ураженням армії РФ перебували приватні будинки, підприємство та автомобілі у Північному мікрорайоні, завод у Корабельному районі, багатоповерхівки та парк у Дніпровському районі.

На місцях російських атак працювали всі профільні служби, які надавали допомогу постраждалим, ліквідовували та документували наслідки обстрілів.

За минулу добу поліція відреагувала на 323 заяви і повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 19 проваджень за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.