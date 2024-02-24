Аварийно-спасательные работы на месте попадания "Шахеда" по многоэтажке в Днепре завершены: 2 человека погибли, 7 - получили ранения. ФОТО
Спасатели завершили аварийно-спасательные работы в многоэтажке в Днепре, куда попал вражеский "Шахед".
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
24 февраля в 08:00 спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в девятиэтажку.
В результате вражеского удара погибли мужчина и женщина. Чрезвычайники извлекли тела людей из-под завалов.
Травмированы 7 человек, из которых 2 госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в многоэтажку в Днепре ночью 23 февраля попал беспилотник. Разрушены две квартиры.
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ayofau/with_help_from_drones_one_ukrainian_soldier_holds/
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