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Аварийно-спасательные работы на месте попадания "Шахеда" по многоэтажке в Днепре завершены: 2 человека погибли, 7 - получили ранения. ФОТО

Спасатели завершили аварийно-спасательные работы в многоэтажке в Днепре, куда попал вражеский "Шахед".

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

24 февраля в 08:00 спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в девятиэтажку.

В результате вражеского удара погибли мужчина и женщина. Чрезвычайники извлекли тела людей из-под завалов.

Травмированы 7 человек, из которых 2 госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Беспилотник попал в многоэтажку в Днепре, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Розбір завалів у Дніпрі

Розбір завалів у Дніпрі

Как сообщалось, в многоэтажку в Днепре ночью 23 февраля попал беспилотник. Разрушены две квартиры.

Автор: 

Днепр (4426) обстрел (27336)


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24.02.2024 11:28 Ответить
Нихера се шахеды многоетажки разваливают. Наши беспилотники только окна могут разбивать. После войны нужно будет напомнить Ирану ихнюю роль в войне против Украины
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24.02.2024 11:44 Ответить
Безрезультатно. Іран отримав, що хотів з московії. Тепер і він має ядерний дрючок. Ізраїль не дотиснув ядерні цехи. Тепер кожне ЧМО буде лякати тим, що він неадекватний. Це вже не ескалація. Це - повний маразм демократії. Зробили все, щоб ЧМАРІ стали ОЗВІРІВШИМИ ЧМАРЯМИ.
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24.02.2024 12:09 Ответить
Никогда не знаешь откуда придет беда. Пока они на коне и махают дрючком им сейчас весело. Но рано или поздно конь сдохнет, нападут болезни и захочется жрать. Вот тогда припомним полетенцеголовым кто они являются и куда им пойти.
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24.02.2024 12:28 Ответить
Царство небесное. За вас мстят на передовой! Один против 10-х! В итоге всем оркам пи..да!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ayofau/with_help_from_drones_one_ukrainian_soldier_holds/
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24.02.2024 11:45 Ответить
Там де кацап - там руїна! Світ схаменись!
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24.02.2024 12:03 Ответить
Знищено дві ракети Х-59 та 12 із 12 "Шахедів Джерело:
08.21
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24.02.2024 14:11 Ответить
Що там ООН скаже?
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24.02.2024 15:49 Ответить
 
 