Вагоны с украинской агропродукцией повредили на польской железнодорожной станции Дорогуск. ФОТО

В день второй годовщины полномасштабного российского военного вторжения сегодня около 9 утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами на польской железнодорожной станции Дорогуск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"Системное уничтожение украинской агропродукции сродни спланированным диверсиям. Наша страна обороняется и выживает также благодаря фермерам. Так что те, кто совершили эти преступления, точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира. Мы призываем правоохранительные органы Польши дать немедленную реакцию", - прокомментировал вице-премьер-министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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