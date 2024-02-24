РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6971 посетитель онлайн
Новости Фото
10 376 81

Вагоны с украинской агропродукцией повредили на польской железнодорожной станции Дорогуск. ФОТО

В день второй годовщины полномасштабного российского военного вторжения сегодня около 9 утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами на польской железнодорожной станции Дорогуск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"Системное уничтожение украинской агропродукции сродни спланированным диверсиям. Наша страна обороняется и выживает также благодаря фермерам. Так что те, кто совершили эти преступления, точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира. Мы призываем правоохранительные органы Польши дать немедленную реакцию", - прокомментировал вице-премьер-министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Читайте также: "Стыд и позор, не верю, что это поляки. Простите, воюющая Украина", - генконсул Польши во Львове Дзвонкевич о блокаде границы

Пошкоджений вагон у Польщі

Автор: 

Польша (8431) Мининфраструктуры (941) блокирование (462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+41
Це звичайний саботаж і крімінал.Зараз веб камери стоять на кожному перехресті.Цікаво польська поліція виявить злочинця чи проігнорує?
показать весь комментарий
24.02.2024 13:51
+31
Поляки відкрили другий фронт на підтримку *****. Дякуємо, бардзо дякуємо...
показать весь комментарий
24.02.2024 13:58
+27
Зерно(боби) їдуть транзитом. За схоронність вантажів відповідає польська залізниця. Чому немає охорони? Це усе направлено на підрив українсько-польськіх відносин. Кацапська агентура працює. Чому не реагують польські спецслужби? Теж кроти у керівництві?
показать весь комментарий
24.02.2024 13:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усім прочетним - дякуємо.
Верховний Дяк приєднується.
показать весь комментарий
24.02.2024 13:49 Ответить
прочетним
причетним
показать весь комментарий
24.02.2024 13:59 Ответить
Це звичайний саботаж і крімінал.Зараз веб камери стоять на кожному перехресті.Цікаво польська поліція виявить злочинця чи проігнорує?
показать весь комментарий
24.02.2024 13:51 Ответить
Тут не поліцію треба, тут Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego повинно працювати. Там москалі шурують.
показать весь комментарий
24.02.2024 14:03 Ответить
Москалота розкручує нову волинську........
показать весь комментарий
24.02.2024 14:34 Ответить
Угрожавшего властям быстро нашли.)
показать весь комментарий
24.02.2024 14:09 Ответить
Не виявить. Сам Дуда вважає дії злочинців правильними.
показать весь комментарий
24.02.2024 14:41 Ответить
А польська поліція і в *** не дує
показать весь комментарий
24.02.2024 13:51 Ответить
Обтікаєм
показать весь комментарий
24.02.2024 13:55 Ответить
Відосоко.мандувач гнівно знову "забує" бритву під диваном, а костюм - у ванній і знову з тою рожею вийде і попросить Арахамію попросити шоб Абрамович попросив Байдена попросити Європу дати 300млрд. рашки прямо на кармани ОП-и, а біженців вернути взад.
А як інакше? Вони так і мислять і навіть роблять, додумалось же висрати - "якщо би вибори були зараз, то я би виграв"...... хоча, я і не здивувався б.
В Ірпіні - половина "заЗЕ"
додуматись блін, воно прямо в відео сказало - я вам брехав(ну не прямо, але будь хто з ідіотів може подивитись!)
і нічого. А ми з Трампа і тамтешнього наріду удивляємось і дивуємось
показать весь комментарий
24.02.2024 13:57 Ответить
Поляки відкрили другий фронт на підтримку *****. Дякуємо, бардзо дякуємо...
показать весь комментарий
24.02.2024 13:58 Ответить
Молодець, саме цього русня такої думки і добивається.
Го на Варшаву, зробіть ***** подарунок.
показать весь комментарий
24.02.2024 13:59 Ответить
Уйлу пофіг на чиюсь думку, йому важливий результат. Як і пофіг якої думки про нього стосовно бомбардування міст. По факту - це роблять поляки. Не всі - зрозуміло. Але не марсіани і не австралійці
показать весь комментарий
24.02.2024 15:06 Ответить
Мистецтво маніпуляції полягає в тому, щоб жертва маніпуляції була впевнена, що діє за власними переконаннями і на власну користь.
показать весь комментарий
24.02.2024 15:08 Ответить
Да-да і польськитй уряд нічого нібито не може вдіяти. І камер спостереження в Польщі немає і поліції немає. Раптово
показать весь комментарий
24.02.2024 15:10 Ответить
Між іншим, як там на польському кордоні зараз справи з пропуском в бік України? Дуда обіцяв розблокувати впродовж декількох годин вчора.
показать весь комментарий
24.02.2024 15:23 Ответить
Не в курсі, ще не читав новин
показать весь комментарий
24.02.2024 15:31 Ответить
Шкода. Якщо вантажі підуть з Польщі до України, зокрема і зброя, тоді не можна сказати, що уряд Польщі розвернувся проти нас.
показать весь комментарий
24.02.2024 15:36 Ответить
Ні ще не відкрили...Це мєлочь поки що.
показать весь комментарий
24.02.2024 14:12 Ответить
Поляки! Если бы у вас была правдивая информация, то вы бы знали, что фермеры протестуют против вашей зерновой продукции повсюду, во Франции даже были из-за этого беспорядки.
показать весь комментарий
25.02.2024 10:39 Ответить
Диверсія. "Протєсти" зробили свою справу, тепер диверсанти діють під легендою "народних мстітєлєй".
показать весь комментарий
24.02.2024 13:58 Ответить
Зерно(боби) їдуть транзитом. За схоронність вантажів відповідає польська залізниця. Чому немає охорони? Це усе направлено на підрив українсько-польськіх відносин. Кацапська агентура працює. Чому не реагують польські спецслужби? Теж кроти у керівництві?
показать весь комментарий
24.02.2024 13:58 Ответить
Чому не реагують польські спецслужби?
Тому що русняві спецслужби таки працюють краще.
показать весь комментарий
24.02.2024 14:01 Ответить
не будь Божою Коровою,Войцеховський! уродзониє спецслужби не реагують тому що протести всіх цих рольніков і пржевозніков інспіровані польською владою,їй чомусь все це потрібно. а от чому,це не для твого коров"ячого розуму,витрачати на тебе час не буду.
показать весь комментарий
24.02.2024 14:05 Ответить
Приєднуйтесь до Дусика - і на Варшаву. Там наш головний ворог. Здолаємо його - здолаємо росію.
показать весь комментарий
24.02.2024 14:07 Ответить
та,відчепись,уже! ти не той рівень,щоб я дискутував з тобою
показать весь комментарий
24.02.2024 14:11 Ответить
До вас першим не ліз.
показать весь комментарий
24.02.2024 14:13 Ответить
Не пересмикуй - ворог в кремлі. А бездіяльнсть польської влади очевидна - і не бачать цього тільки довбойоби...
показать весь комментарий
24.02.2024 14:21 Ответить
Що там зараз чути по кордону? Заблокований рух в Україну будь-якого транспорту?
Туск обіцяв розблокувати вхідний трафік за декілька годин. Як результат?
показать весь комментарий
24.02.2024 14:24 Ответить
А не дивно, що й попередня влада і теперешняя влада у Польщі поводяться однаково? А цей їхній президент Дуда взагалі заявив, що мають право на протест. Але до чого тут блокування кордону?
Дивно, що ЄС відмовчується.
показать весь комментарий
24.02.2024 14:11 Ответить
Чому відмовчується? Розблокував гаманець для поляків. Це єдиний спосіб яким ЄС звик вирішувати проблеми.
показать весь комментарий
24.02.2024 14:20 Ответить
Гаманець вирішує усе. Але чому відмовчується щодо блокування? Шантажувати блокуванням кордону з Україною - це теж саме, що брати заручників.
показать весь комментарий
24.02.2024 14:26 Ответить
Буду дуже здивований, якщо це розблокування припинить "протести"...
показать весь комментарий
24.02.2024 14:32 Ответить
Дурниця, до чого тут це? Вантаж йде транзитом, до чого тут "потрібно налагодити стосунки з сусідами"? Може ще й дупу поцілувати?
показать весь комментарий
24.02.2024 14:05 Ответить
Що ви маєте на увазі під налагодженням стосунків? Що ми не налагодили з сусідами кацапами, що з сусідами поляками? Якщо це мало би бути одностороннє підставляння нами сраки всім бажаючим сусідам, то мене це захоплює.
показать весь комментарий
24.02.2024 14:05 Ответить
злізь з дивану і йди спрабуй налагодити стосунки з пшеками,які марять відібрати назад свої всходніє креси,а заодно переконай полячішок трохи зменшити дотації ЄС на користь України...хоча,кому я пишу-щось тявкнути з дивану,це твій рівень..
показать весь комментарий
24.02.2024 14:07 Ответить
И что же надо было сделать Украине по мнению Волкера? в 2017 году?
показать весь комментарий
24.02.2024 14:12 Ответить
Что-то это напоминает провокации на границе Беларуси с Литвой, когда внезапно тысячи мигрантов из Африки ринулись искать "политического" убежища. Вместе с кусачками для перерезания колючей проволоки и бензопилами для валки деревьев через границу.
Подобное и сейчас. Ведь до сих пор не было проблем на границе с Польшей. Но вдруг (!?) возникли "протестанты", перекрывающие погранпункты. С плакатами, напечатанными крупным типографским шрифтом.
Как говорят, ищите, кому это выгодно.
Ответ, думаю, ни для кого не является секретом...
показать весь комментарий
24.02.2024 14:05 Ответить
Як колись казав коняка Лавров про французькі протести жовтих жилетів - Мы им (Франции) и беспорядки устраивали, а они все равно не соглашаются.
показать весь комментарий
24.02.2024 14:08 Ответить
Ну так расскажите сей ответ. Лукашенко был и остается ********* в кубе с рождения, от момента когда его две картофелины на клумбе Ленина зачали. А тут что?
показать весь комментарий
24.02.2024 14:08 Ответить
логічно але проблема в тому,що все це має відверту підтримку польської влади..чи можна припустити що всі ці дуди,туски,качіньскіє тощо продалися раші? ні! значить є ше щось...
показать весь комментарий
24.02.2024 14:09 Ответить
Цікаво що? Російська продукція чомусь не блокується.
показать весь комментарий
24.02.2024 14:16 Ответить
За 11 місяців 2023 року росія продала в Європу агропродукції та продуктів харчування на 2,5 млрд євро. 5,1 млн тонн продовольства. За весь 2022 рік - 4,9 млн тонн.
показать весь комментарий
24.02.2024 14:31 Ответить
Это изъяны польской (и не только польской) демократии. Народ имеет право выражать свое мнение по любому вопросу, а полиция должна обеспечивать порядок и не вмешиваться в процесс осуществления демократии.
А то, что в Польше полно скрытых созерцателей варшавских шпилей, так это 100%.
показать весь комментарий
24.02.2024 14:18 Ответить
Изъяны? Дожили, теперь это оказывается изъян.
показать весь комментарий
24.02.2024 14:40 Ответить
До чого тут демократія? Блокування кордону - це не демократія, це порушення закону блоку країн ЄС щодо транспорту. При демократії також не дозволено порушувати існуючи закони, бо це вже буде не демократія, а анархія.
показать весь комментарий
24.02.2024 14:41 Ответить
То с какого хера у нас завалено все магазины польской продукцией? Причем определенная часть в магазинах как под гуманитрку проходит?
показать весь комментарий
24.02.2024 14:06 Ответить
Ото, якби всі пшековські вироби почали бойкотувати..
показать весь комментарий
24.02.2024 14:24 Ответить
Дима, просто не покупай! Лично ты. Он, она.я. и все
показать весь комментарий
24.02.2024 19:21 Ответить
Это было бы актуально если бы пшеки в интернет-форумах также ставили бы блок на покупку украинского. Но они ставят физический блок на кордонах. Ответ должен быть симметричным
показать весь комментарий
25.02.2024 04:26 Ответить
В Польщі ДНР...
показать весь комментарий
24.02.2024 14:12 Ответить
Яка сволота
показать весь комментарий
24.02.2024 14:13 Ответить
То польські фермери збіжжя висипали? Та ну нах! 😲😲😲. Ага-ага! Польський уряд і особливо спецслужби з вогнем граються. Ніякий фермер всрчі вагони пошкоджувати не буде. Це трохи інше, ніж на тракторі з дебільним плакатом дорогу перекривати. Тут явно читаються сплановані диверсії
показать весь комментарий
24.02.2024 14:13 Ответить
Ані польська вдала ані опозиція нездатні на забезпечення безпеки із-за ігри в популізм з малограмотними верствами населення. А кремль активно використовує цю ситуацію
показать весь комментарий
24.02.2024 14:15 Ответить
Московська агентура робить неможливе, аби звести ЛОБАМИ Українців з Поляками! Совдепія, з часів ще сраліна, гадить у Польщі та Україні!
У 2024 році, нічого не змінилося на московії з ФСБ …
показать весь комментарий
24.02.2024 14:19 Ответить
Польща перетворилася в друге Сомалі ?
показать весь комментарий
24.02.2024 14:20 Ответить
Польща країна криміналу
показать весь комментарий
24.02.2024 14:28 Ответить
русского
показать весь комментарий
24.02.2024 14:59 Ответить
Польський експорт в Україну складає 12 млрд євро.

"Блокада кордону з боку Польщі вже давно вийшла за межі блокади зерна. Сьогодні ця блокада загрожує національній безпеці України. Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", - написав Шмигаль у https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid02JSpCNvrzk5aTAqmpqNdR7WEkz6izuE3QBPfayhorbwUKQG8QhuNHKvzLUfkRMmjFl фейсбуці .
показать весь комментарий
24.02.2024 14:28 Ответить
Це скоріш за все вихідці з Білорусі та ленери денири і польська вата, але на жаль це початок
показать весь комментарий
24.02.2024 14:30 Ответить
Польські курви ножем в спину Україні.
показать весь комментарий
24.02.2024 14:55 Ответить
Там действуют нанятые кацапскими спецслужбами или напрямую заброшенные лазутчики. В любом случае, явно задействованы кровавые руки мацквы
показать весь комментарий
24.02.2024 15:03 Ответить
при этом правительство и президент закрывают глаза и говорят "они имеют право на протест"
показать весь комментарий
25.02.2024 02:00 Ответить
Розтяжки ставити потрібно!
показать весь комментарий
24.02.2024 15:02 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2024 15:05 Ответить
У польському законодавстві ніяких покарань за диверсії на залізниці не існує?
показать весь комментарий
24.02.2024 15:21 Ответить
Це просто звичайний бандитизм. Навіть без війни в Україні. Нехай поляки не думають, що проплачені ************ грошима підараси на цьому зупиняться. Жадоба до шарових грошей не тільки Україні шкодить, але і самі поляки постраждають, це лишень питання часу. Україна через цю толерантність пройшла... Спочатку була вигадана проблема мови, потім віри, потім історії, потім політичних поглядів та курсу країни. А зараз вже від ***** територіальні претензії та повномасштабна війна.
показать весь комментарий
24.02.2024 15:47 Ответить
Дивна ситуація, вантажі на польській залізниці не охороняються (як на УЗ, якщо сплачують за охорону), відеонагляду за схоронністю вантажів на станціях теж немає ( на УЗ є, вкрасти зерно можна на перегонах, але на великих станціях, тим паче на погранпереходах це не можливо). Польща, як пʼявка, присмокталась до ЄС, до їх дотацій, при цьому ніякої відповідальності за транзитні перевезення, які вже проплачені одержувачем, не має. Це взагалі незрозуміла ситуація, як таке можливо? Що поляки дають ЄС, крім робочої сили, вони ж нізащо не відповідають
показать весь комментарий
24.02.2024 16:22 Ответить
Висипати збіжжя на землю - то смертний гріх. Сучі ляхи ще проситимуть хліба в Українців і їм покажуть на рельси: збирайте, мерзотники і хавайте, що накиринили!.
показать весь комментарий
24.02.2024 16:55 Ответить
Польское правительство купил *****.
показать весь комментарий
24.02.2024 17:09 Ответить
Мій дядько у 90-х ганяв машини із Німеччини. Казав, що найважливіше було проскочити через польщу і не попасти в руки до місцевих бандюків, які дуже чекали наших перегонщиків. За 30 років у ляхів нічого не змінилося - свавілля місцевих на дорогах/жд станціях процвітає.
показать весь комментарий
24.02.2024 17:42 Ответить
З'ясували, хто стоїть за протестами польських фермерів. https://uanews.lviv.ua/other/2024/02/22/314866.html
показать весь комментарий
24.02.2024 18:24 Ответить
Може,русня й керує,але поляки,мабуть найпідліша нація в Європі.Я вже казав,як вони просто так,без вигоди для себе,а щоб зробити підлість,били нашим«човникам»електричні лампочки,які ті на продаж везли.
Та й заробітчан наших не раз дурили.
показать весь комментарий
24.02.2024 18:26 Ответить
Наплювати.Та продукція вже не належить фермерам,і,вірогідно,застрахована.
Злочин проти власності буде сумлінно розслідуваний,власник отримає компенсацію.
показать весь комментарий
24.02.2024 19:43 Ответить
Можливо охорона потрібна?
показать весь комментарий
24.02.2024 20:25 Ответить
Молодці поляки. Як вже затрахала ця влада своїм зерном. Вже весь світ бачить, що на зерні заробляють 100 чоловік, а гроші в державу не повертаються. Вже навіть не в офшорах ховають, а у крипт
показать весь комментарий
24.02.2024 23:14 Ответить
Я не знаю, кто некоторое время советует Зеленскому, наверное, сам Путин. Он ставит интересы Украины выше интересов группы олигархов, которые хотят увеличить свои состояния за счет сельскохозяйственных угодий, но европейские фермеры не хотят и не будут за это платить.
показать весь комментарий
25.02.2024 10:44 Ответить
 
 