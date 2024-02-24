Вагоны с украинской агропродукцией повредили на польской железнодорожной станции Дорогуск. ФОТО
В день второй годовщины полномасштабного российского военного вторжения сегодня около 9 утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами на польской железнодорожной станции Дорогуск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
"Системное уничтожение украинской агропродукции сродни спланированным диверсиям. Наша страна обороняется и выживает также благодаря фермерам. Так что те, кто совершили эти преступления, точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира. Мы призываем правоохранительные органы Польши дать немедленную реакцию", - прокомментировал вице-премьер-министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
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Верховний Дяк приєднується.
прочетнимпричетним
А як інакше? Вони так і мислять і навіть роблять, додумалось же висрати - "якщо би вибори були зараз, то я би виграв"...... хоча, я і не здивувався б.
В Ірпіні - половина "заЗЕ"
додуматись блін, воно прямо в відео сказало - я вам брехав(ну не прямо, але будь хто з ідіотів може подивитись!)
і нічого. А ми з Трампа і тамтешнього наріду удивляємось і дивуємось
Го на Варшаву, зробіть ***** подарунок.
Тому що русняві спецслужби таки працюють краще.
Туск обіцяв розблокувати вхідний трафік за декілька годин. Як результат?
Дивно, що ЄС відмовчується.
Подобное и сейчас. Ведь до сих пор не было проблем на границе с Польшей. Но вдруг (!?) возникли "протестанты", перекрывающие погранпункты. С плакатами, напечатанными крупным типографским шрифтом.
Как говорят, ищите, кому это выгодно.
Ответ, думаю, ни для кого не является секретом...
А то, что в Польше полно скрытых созерцателей варшавских шпилей, так это 100%.
У 2024 році, нічого не змінилося на московії з ФСБ …
"Блокада кордону з боку Польщі вже давно вийшла за межі блокади зерна. Сьогодні ця блокада загрожує національній безпеці України. Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", - написав Шмигаль у https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid02JSpCNvrzk5aTAqmpqNdR7WEkz6izuE3QBPfayhorbwUKQG8QhuNHKvzLUfkRMmjFl фейсбуці .
Та й заробітчан наших не раз дурили.
Злочин проти власності буде сумлінно розслідуваний,власник отримає компенсацію.